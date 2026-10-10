MotoGP Indonesia 2026: Marc Marquez Rebut Puncak Klasemen dengan Kemenangan Sprint
Hasil lengkap Sprint Race MotoGP Indonesia 2026 di Sirkuit Mandalika, putaran 17 dari 22.
Marc Marquez mengambil alih puncak klasemen setelah memenangi Sprint Race MotoGP Indonesia yang berlangsung sengit, saat Jorge Martin kehilangan podium Sabtu di saat terakhir.
Jorge Martin tampaknya akan meraih kemenangan dominan untuk Sprint Race di Mandalika, setelah merebut posisi terdepan pada lap pembuka.
Namun, saat balapan menyisakan lima lap, ia menyerahkan posisi pimpinan kepada Marc Marquez, diduga karena masalah tekanan ban. Namun, posisinya melorot lebih jauh ke P4 setelah melakukan kesalahan pada lap kedua terakhir yang membuatnya melorot ke posisi keempat.
Marc Marquez akhirnya mengamankan kemenangan Sprint ke-23 dengan selisih waktu lebih dari 0,5 detik atas pembalap Trackhouse Aprilia, Ai Ogura.
Hasil ini membuatnya kini unggul empat poin atas Martin di klasemen.
Drama pada Sprint Race 13 langsung tersaji sejak awal, saat Fabio Di Giannantonio (VR46), Marquez, Bezzecchi, dan Fernandez melaju bersisian saat memasuki tikungan pertama.
Di Giannantonio mencoba merebut posisi terdepan dengan mengambil jalur paling dalam, namun ia melebar sedikit dan memaksa Marquez untuk mengerem atau mengurangi kecepatan.
Hal ini kemudian membuat Bezzecchi harus menegakkan kembali motornya, sehingga pembalap tim Trackhouse, Fernandez, tidak memiliki ruang gerak sama sekali.
Dua pembalap Aprilia bersenggolan dan tersingkir, sementara Martin berhasil melewati kekacauan tersebut untuk melesat dari P5 untuk memimpin balapan.
Hanya dalam beberapa lap, keunggulan Martin mencapai 0,8 detik dan ia tampak berpotensi untuk melaju jauh meninggalkan pembalap lainnya.
Namun, saat unggul lebih dari satu detik dengan lima lap tersisa, ia justru melambat dan membiarkan Marquez menyalipnya; tampaknya ia telah menerima peringatan terkait potensi penalti tekanan ban.
Martin berusaha kembali menekan Marquez di fase akhir balapan, namun melakukan kesalahan di tikungan kedua dari terakhir saat balapan menyisakan dua putaran, sehingga ia melebar.
Marquez pun melenggang untuk meraih kemenangan sprint kedelapannya musim ini, sementara Ogura menjaga nama baik Trackhouse dan Aprilia dengan finis di posisi kedua.
Di Giannantonio melengkapi posisi podium, sedangkan Martin finis di urutan keempat.
Alex Marquez finis di posisi kelima dengan motor Gresini Ducati, sementara Pedro Acosta dari KTM menempati posisi keenam setelah dijatuhi penalti long lap karena melanggar track limits.
Fermin Aldeguer finis di posisi ketujuh dengan motor Gresini Ducati lainnya, sedangkan poin terakhir diraih oleh Pecco Bagnaia (Ducati) dan Fabio Quartararo (Yamaha).
Meski mengalami dislokasi bahu pagi tadi, Toprak Razgatlioglu dari tim Pramac berhasil mencapai garis finis di posisi ke-19, mengungguli pembalap pengganti Honda, Aleix Espargaro.
MotoGP Indonesia 2026 - Mandalika - Hasil Sprint Race
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Motor)
|Laps/Gap
|1
|Marc Marquez
|SPA
|Ducati Lenovo (GP26)
|13 laps
|2
|Ai Ogura
|JPN
|Trackhouse Aprilia (RS-GP26)
|+0.509s
|3
|Fabio Di Giannantonio
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP26)
|+0.835s
|4
|Jorge Martin
|SPA
|Aprilia Racing (RS-GP26)
|+1.947s
|5
|Alex Marquez
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP26)
|+3.41s
|6
|Pedro Acosta
|SPA
|Red Bull KTM (RC16)
|+5.478s
|7
|Fermin Aldeguer
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP25)
|+7.036s
|8
|Francesco Bagnaia
|ITA
|Ducati Lenovo (GP26)
|+10.039s
|9
|Fabio Quartararo
|FRA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+10.248s
|10
|Alex Rins
|SPA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+13.288s
|11
|Enea Bastianini
|ITA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+16.834s
|12
|Johann Zarco
|FRA
|Castrol Honda LCR (RC213V)
|+17.646s
|13
|Jack Miller
|AUS
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|+18.285s
|14
|Franco Morbidelli
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP25)
|+18.956s
|15
|Luca Marini
|ITA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+19.227s
|16
|Brad Binder
|RSA
|Red Bull KTM (RC16)
|+19.293s
|17
|Diogo Moreira
|BRA
|Pro Honda LCR (RC213V)*
|+19.562s
|18
|Maverick Viñales
|SPA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+23.472s
|19
|Toprak Razgatlioglu
|TUR
|Pramac Yamaha (YZR-M1)*
|+23.834s
|20
|Aleix Espargaro
|SPA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+38.336s
|Marco Bezzecchi
|ITA
|Aprilia Racing (RS-GP26)
|Raul Fernandez
|SPA
|Trackhouse Aprilia (RS-GP26)