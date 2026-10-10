MotoGP Indonesia 2026: Marc Marquez Rebut Puncak Klasemen dengan Kemenangan Sprint

Marc Marquez mengambil alih puncak klasemen setelah memenangi Sprint Race MotoGP Indonesia yang berlangsung sengit, saat Jorge Martin kehilangan podium Sabtu di saat terakhir.

Jorge Martin tampaknya akan meraih kemenangan dominan untuk Sprint Race di Mandalika, setelah merebut posisi terdepan pada lap pembuka.

Namun, saat balapan menyisakan lima lap, ia menyerahkan posisi pimpinan kepada Marc Marquez, diduga karena masalah tekanan ban. Namun, posisinya melorot lebih jauh ke P4 setelah melakukan kesalahan pada lap kedua terakhir yang membuatnya melorot ke posisi keempat.

Marc Marquez akhirnya mengamankan kemenangan Sprint ke-23 dengan selisih waktu lebih dari 0,5 detik atas pembalap Trackhouse Aprilia, Ai Ogura.

Hasil ini membuatnya kini unggul empat poin atas Martin di klasemen.

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Bezzecchi, Fernandez clash, Turn 1, Sprint, 2026 Indonesian MotoGP. © Gold and Goose

Drama pada Sprint Race 13 langsung tersaji sejak awal, saat Fabio Di Giannantonio (VR46), Marquez, Bezzecchi, dan Fernandez melaju bersisian saat memasuki tikungan pertama.

Di Giannantonio mencoba merebut posisi terdepan dengan mengambil jalur paling dalam, namun ia melebar sedikit dan memaksa Marquez untuk mengerem atau mengurangi kecepatan.

Hal ini kemudian membuat Bezzecchi harus menegakkan kembali motornya, sehingga pembalap tim Trackhouse, Fernandez, tidak memiliki ruang gerak sama sekali.

Dua pembalap Aprilia bersenggolan dan tersingkir, sementara Martin berhasil melewati kekacauan tersebut untuk melesat dari P5 untuk memimpin balapan.

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Hanya dalam beberapa lap, keunggulan Martin mencapai 0,8 detik dan ia tampak berpotensi untuk melaju jauh meninggalkan pembalap lainnya.

Namun, saat unggul lebih dari satu detik dengan lima lap tersisa, ia justru melambat dan membiarkan Marquez menyalipnya; tampaknya ia telah menerima peringatan terkait potensi penalti tekanan ban.

Martin berusaha kembali menekan Marquez di fase akhir balapan, namun melakukan kesalahan di tikungan kedua dari terakhir saat balapan menyisakan dua putaran, sehingga ia melebar.

Marquez pun melenggang untuk meraih kemenangan sprint kedelapannya musim ini, sementara Ogura menjaga nama baik Trackhouse dan Aprilia dengan finis di posisi kedua.

Di Giannantonio melengkapi posisi podium, sedangkan Martin finis di urutan keempat.

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Marc Marquez, 2026 Indonesian MotoGP. © Gold and Goose

Alex Marquez finis di posisi kelima dengan motor Gresini Ducati, sementara Pedro Acosta dari KTM menempati posisi keenam setelah dijatuhi penalti long lap karena melanggar track limits.

Fermin Aldeguer finis di posisi ketujuh dengan motor Gresini Ducati lainnya, sedangkan poin terakhir diraih oleh Pecco Bagnaia (Ducati) dan Fabio Quartararo (Yamaha).

Meski mengalami dislokasi bahu pagi tadi, Toprak Razgatlioglu dari tim Pramac berhasil mencapai garis finis di posisi ke-19, mengungguli pembalap pengganti Honda, Aleix Espargaro.

MotoGP Indonesia 2026 - Mandalika - Hasil Sprint Race Pos Pembalap NAT Tim (Motor) Laps/Gap 1 Marc Marquez SPA Ducati Lenovo (GP26) 13 laps 2 Ai Ogura JPN Trackhouse Aprilia (RS-GP26) +0.509s 3 Fabio Di Giannantonio ITA Pertamina VR46 Ducati (GP26) +0.835s 4 Jorge Martin SPA Aprilia Racing (RS-GP26) +1.947s 5 Alex Marquez SPA BK8 Gresini Ducati (GP26) +3.41s 6 Pedro Acosta SPA Red Bull KTM (RC16) +5.478s 7 Fermin Aldeguer SPA BK8 Gresini Ducati (GP25) +7.036s 8 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP26) +10.039s 9 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +10.248s 10 Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) +13.288s 11 Enea Bastianini ITA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +16.834s 12 Johann Zarco FRA Castrol Honda LCR (RC213V) +17.646s 13 Jack Miller AUS Pramac Yamaha (YZR-M1) +18.285s 14 Franco Morbidelli ITA Pertamina VR46 Ducati (GP25) +18.956s 15 Luca Marini ITA Honda HRC Castrol (RC213V) +19.227s 16 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +19.293s 17 Diogo Moreira BRA Pro Honda LCR (RC213V)* +19.562s 18 Maverick Viñales SPA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +23.472s 19 Toprak Razgatlioglu TUR Pramac Yamaha (YZR-M1)* +23.834s 20 Aleix Espargaro SPA Honda HRC Castrol (RC213V) +38.336s Marco Bezzecchi ITA Aprilia Racing (RS-GP26) Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP26)

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