MotoGP Indonesia 2026: Marc Marquez Rebut Puncak Klasemen dengan Kemenangan Sprint

Hasil lengkap Sprint Race MotoGP Indonesia 2026 di Sirkuit Mandalika, putaran 17 dari 22.

Marc Marquez won the Indonesian GP sprint race
Marc Marquez won the Indonesian GP sprint race
© Gold and Goose

Marc Marquez mengambil alih puncak klasemen setelah memenangi Sprint Race MotoGP Indonesia yang berlangsung sengit, saat Jorge Martin kehilangan podium Sabtu di saat terakhir.

Jorge Martin tampaknya akan meraih kemenangan dominan untuk Sprint Race di Mandalika, setelah merebut posisi terdepan pada lap pembuka.

Namun, saat balapan menyisakan lima lap, ia menyerahkan posisi pimpinan kepada Marc Marquez, diduga karena masalah tekanan ban. Namun, posisinya melorot lebih jauh ke P4 setelah melakukan kesalahan pada lap kedua terakhir yang membuatnya melorot ke posisi keempat.

Marc Marquez akhirnya mengamankan kemenangan Sprint ke-23 dengan selisih waktu lebih dari 0,5 detik atas pembalap Trackhouse Aprilia, Ai Ogura.

Hasil ini membuatnya kini unggul empat poin atas Martin di klasemen.

Bezzecchi, Fernandez clash, Turn 1, Sprint, 2026 Indonesian MotoGP.
Bezzecchi, Fernandez clash, Turn 1, Sprint, 2026 Indonesian MotoGP.
© Gold and Goose

Drama pada Sprint Race 13 langsung tersaji sejak awal, saat Fabio Di Giannantonio (VR46), Marquez, Bezzecchi, dan Fernandez melaju bersisian saat memasuki tikungan pertama.

Di Giannantonio mencoba merebut posisi terdepan dengan mengambil jalur paling dalam, namun ia melebar sedikit dan memaksa Marquez untuk mengerem atau mengurangi kecepatan.

Hal ini kemudian membuat Bezzecchi harus menegakkan kembali motornya, sehingga pembalap tim Trackhouse, Fernandez, tidak memiliki ruang gerak sama sekali.

Dua pembalap Aprilia bersenggolan dan tersingkir, sementara Martin berhasil melewati kekacauan tersebut untuk melesat dari P5 untuk memimpin balapan.

Hanya dalam beberapa lap, keunggulan Martin mencapai 0,8 detik dan ia tampak berpotensi untuk melaju jauh meninggalkan pembalap lainnya.

Namun, saat unggul lebih dari satu detik dengan lima lap tersisa, ia justru melambat dan membiarkan Marquez menyalipnya; tampaknya ia telah menerima peringatan terkait potensi penalti tekanan ban.

Martin berusaha kembali menekan Marquez di fase akhir balapan, namun melakukan kesalahan di tikungan kedua dari terakhir saat balapan menyisakan dua putaran, sehingga ia melebar.

Marquez pun melenggang untuk meraih kemenangan sprint kedelapannya musim ini, sementara Ogura menjaga nama baik Trackhouse dan Aprilia dengan finis di posisi kedua.

Di Giannantonio melengkapi posisi podium, sedangkan Martin finis di urutan keempat.

Marc Marquez, 2026 Indonesian MotoGP.
Marc Marquez, 2026 Indonesian MotoGP.
© Gold and Goose

Alex Marquez finis di posisi kelima dengan motor Gresini Ducati, sementara Pedro Acosta dari KTM menempati posisi keenam setelah dijatuhi penalti long lap karena melanggar track limits.

Fermin Aldeguer finis di posisi ketujuh dengan motor Gresini Ducati lainnya, sedangkan poin terakhir diraih oleh Pecco Bagnaia (Ducati) dan Fabio Quartararo (Yamaha).

Meski mengalami dislokasi bahu pagi tadi, Toprak Razgatlioglu dari tim Pramac berhasil mencapai garis finis di posisi ke-19, mengungguli pembalap pengganti Honda, Aleix Espargaro.

MotoGP Indonesia 2026 - Mandalika - Hasil Sprint Race

PosPembalapNATTim (Motor)Laps/Gap
1Marc MarquezSPADucati Lenovo (GP26)13 laps
2Ai OguraJPNTrackhouse Aprilia (RS-GP26)+0.509s
3Fabio Di GiannantonioITAPertamina VR46 Ducati (GP26)+0.835s
4Jorge MartinSPAAprilia Racing (RS-GP26)+1.947s
5Alex MarquezSPABK8 Gresini Ducati (GP26)+3.41s
6Pedro AcostaSPARed Bull KTM (RC16)+5.478s
7Fermin AldeguerSPABK8 Gresini Ducati (GP25)+7.036s
8Francesco BagnaiaITADucati Lenovo (GP26)+10.039s
9Fabio QuartararoFRAMonster Yamaha (YZR-M1)+10.248s
10Alex RinsSPAMonster Yamaha (YZR-M1)+13.288s
11Enea BastianiniITARed Bull KTM Tech3 (RC16)+16.834s
12Johann ZarcoFRACastrol Honda LCR (RC213V)+17.646s
13Jack MillerAUSPramac Yamaha (YZR-M1)+18.285s
14Franco MorbidelliITAPertamina VR46 Ducati (GP25)+18.956s
15Luca MariniITAHonda HRC Castrol (RC213V)+19.227s
16Brad BinderRSARed Bull KTM (RC16)+19.293s
17Diogo MoreiraBRAPro Honda LCR (RC213V)*+19.562s
18Maverick ViñalesSPARed Bull KTM Tech3 (RC16)+23.472s
19Toprak RazgatliogluTURPramac Yamaha (YZR-M1)*+23.834s
20Aleix EspargaroSPAHonda HRC Castrol (RC213V)+38.336s
 Marco BezzecchiITAAprilia Racing (RS-GP26) 
 Raul FernandezSPATrackhouse Aprilia (RS-GP26) 

Tags:

Marc Marquez
Jorge Martin
MotoGP Indonesia 2026: Marc Marquez Rebut Puncak Klasemen dengan Kemenangan Sprint
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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