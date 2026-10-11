MotoGP Indonesia 2026: Hasil Sesi Warm-Up dari Sirkuit Mandalika
Hasil sesi warm-up untuk MotoGP Indonesia 2026 dari Sirkuit Mandalika, putaran 17 dari 22.
Marco Bezzecchi mengungguli Raul Fernandez - pole-sitter yang sedang mengalami cedera - pada sesi warm-up MotoGP Indonesia 2026 di Sirkuit Mandalika.
Fernandez, yang mengalami patah jari akibat insiden dengan Bezzecchi di Tikungan 1 di Sprint Race, tampak jelas kesulitan mengendalikan tangan kanannya selama sesi pemanasan.
Meski demikian, ia tetap tampil cepat dan sempat memimpin sesi tersebut sebelum akhirnya Bezzecchi mencatatkan waktu lebih baik pada lap terakhir.
Dan setelah sesi selesai, Fernandez terlihat mengarahkan gestur penuh amarah kepada Bezzecchi di area latihan start setelah sesi berakhir.
Jorge Martin terjatuh
Terlepas dari 1-2 yang dicatat Aprilia, ini adalah sesi warm-up yang cenderung rumit bagi skuat Noale. Jorge Martin - yang kehilangan puncak klasemen usai finis keempat di Sprint Race - mengakhiri sesi di gravel trap Tikungan 16.
Marc Marquez, yang mengambil alih keunggulan kejuaraan dunia dari Martin dengan selisih empat poin setelah memenangkan Sprint, mencatatkan waktu tercepat hingga Fernandez dan Bezzecchi melesat di akhir sesi.
Seluruh pembalap menggunakan ban depan Soft dan ban belakang Medium, yang diprediksi akan menjadi pilihan untuk balapan Grand Prix sore nanti.
Pembalap pengganti HRC, Aleix Espargaro, telah mengundurkan diri dari Grand Prix setelah mengalami kesulitan fisik selama balapan Sprint.
MotoGP Indonesia 2026 - Mandalika - Hasil sesi Warm-Up
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Motor)
|Laptime/Gap
|Lap
|Top Speed
|1
|Marco Bezzecchi
|ITA
|Aprilia Racing (RS-GP26)
|1'29.617s
|7/7
|317k
|2
|Raul Fernandez
|SPA
|Trackhouse Aprilia (RS-GP26)
|+0.043s
|6/6
|310k
|3
|Marc Marquez
|SPA
|Ducati Lenovo (GP26)
|+0.128s
|4/6
|316k
|4
|Fermin Aldeguer
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP25)
|+0.198s
|5/7
|313k
|5
|Jorge Martin
|SPA
|Aprilia Racing (RS-GP26)
|+0.269s
|5/5
|316k
|6
|Fabio Di Giannantonio
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP26)
|+0.519s
|7/7
|314k
|7
|Pedro Acosta
|SPA
|Red Bull KTM (RC16)
|+0.557s
|6/7
|315k
|8
|Alex Marquez
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP26)
|+0.666s
|4/6
|315k
|9
|Fabio Quartararo
|FRA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+0.752s
|6/7
|310k
|10
|Ai Ogura
|JPN
|Trackhouse Aprilia (RS-GP26)
|+0.762s
|7/7
|315k
|11
|Jack Miller
|AUS
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|+0.931s
|7/7
|312k
|12
|Francesco Bagnaia
|ITA
|Ducati Lenovo (GP26)
|+0.945s
|5/7
|317k
|13
|Luca Marini
|ITA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+0.960s
|7/7
|314k
|14
|Enea Bastianini
|ITA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+1.058s
|6/7
|317k
|15
|Diogo Moreira
|BRA
|Pro Honda LCR (RC213V)*
|+1.178s
|7/7
|315k
|16
|Alex Rins
|SPA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+1.222s
|7/7
|309k
|17
|Maverick Viñales
|SPA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+1.405s
|7/7
|313k
|18
|Brad Binder
|RSA
|Red Bull KTM (RC16)
|+1.418s
|7/7
|316k
|19
|Franco Morbidelli
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP25)
|+1.783s
|5/7
|312k
|20
|Toprak Razgatlioglu
|TUR
|Pramac Yamaha (YZR-M1)*
|+1.845s
|3/7
|309k
|21
|Johann Zarco
|FRA
|Castrol Honda LCR (RC213V)
|+2.256s
|4/6
|315k
* Rookie
Rekor lap MotoGP Mandalika:
- Lap tercepat: Marco Bezzecchi, Aprilia, 1m 28.832s (2025)
- Lap balapan tercepat: Fermin Aldeguer, Ducati, 1m 30.499s (2025)
Setelah balapan Sprint yang dramatis, Marc Marquez memimpin klasemen kejuaraan dunia menjelang balapan MotoGP Indonesia hari ini.
Sang juara bertahan merebut keunggulan posisi dari Jorge Martin setelah bintang Aprilia tersebut mengalami masalah tekanan ban saat memimpin, lalu kehilangan dua posisi lagi akibat insiden yang sempat mengancam posisinya di saat-saat akhir.
Sprint Race bencana bagi Aprilia bermula saat Raul Fernandez dan Marco Bezzecchi - dua pembalap terdepan di grid - bersenggolan di Tikungan 1.
Situasi tersebut membuat Ai Ogura, yang finis di posisi kedua, menjadi satu-satunya pembalap dengan motor RS-GP yang naik podium, di antara Marquez dan Fabio di Giannantonio.
Para pembalap Aprilia bertekad menebus kegagalan meraih hasil maksimal di Sprint di Grand Prix, di mana kemenangan bagi Martin juga akan memastikan dirinya kembali memimpin klasemen.
Marquez, juara dunia sembilan kali, belum pernah menuntaskan balapan hari Minggu di Mandalika sebelumnya, namun ia akan bermodal kepercayaan diri dari kecepatannya pada hari Sabtu dan siap menantang para pembalap dengan motor RS-GP.