MotoGP Indonesia 2026: Hasil Sesi Warm-Up dari Sirkuit Mandalika

Marco Bezzecchi mengungguli Raul Fernandez - pole-sitter yang sedang mengalami cedera - pada sesi warm-up MotoGP Indonesia 2026 di Sirkuit Mandalika.

Fernandez, yang mengalami patah jari akibat insiden dengan Bezzecchi di Tikungan 1 di Sprint Race, tampak jelas kesulitan mengendalikan tangan kanannya selama sesi pemanasan.

Meski demikian, ia tetap tampil cepat dan sempat memimpin sesi tersebut sebelum akhirnya Bezzecchi mencatatkan waktu lebih baik pada lap terakhir.

Dan setelah sesi selesai, Fernandez terlihat mengarahkan gestur penuh amarah kepada Bezzecchi di area latihan start setelah sesi berakhir.

Jorge Martin terjatuh

Terlepas dari 1-2 yang dicatat Aprilia, ini adalah sesi warm-up yang cenderung rumit bagi skuat Noale. Jorge Martin - yang kehilangan puncak klasemen usai finis keempat di Sprint Race - mengakhiri sesi di gravel trap Tikungan 16.

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Lap times for leading riders in Mandalika MotoGP warm-up. © Peter McLaren

Marc Marquez, yang mengambil alih keunggulan kejuaraan dunia dari Martin dengan selisih empat poin setelah memenangkan Sprint, mencatatkan waktu tercepat hingga Fernandez dan Bezzecchi melesat di akhir sesi.

Seluruh pembalap menggunakan ban depan Soft dan ban belakang Medium, yang diprediksi akan menjadi pilihan untuk balapan Grand Prix sore nanti.

Pembalap pengganti HRC, Aleix Espargaro, telah mengundurkan diri dari Grand Prix setelah mengalami kesulitan fisik selama balapan Sprint.

MotoGP Indonesia 2026 - Mandalika - Hasil sesi Warm-Up Pos Pembalap NAT Tim (Motor) Laptime/Gap Lap Top Speed 1 Marco Bezzecchi ITA Aprilia Racing (RS-GP26) 1'29.617s 7/7 317k 2 Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP26) +0.043s 6/6 310k 3 Marc Marquez SPA Ducati Lenovo (GP26) +0.128s 4/6 316k 4 Fermin Aldeguer SPA BK8 Gresini Ducati (GP25) +0.198s 5/7 313k 5 Jorge Martin SPA Aprilia Racing (RS-GP26) +0.269s 5/5 316k 6 Fabio Di Giannantonio ITA Pertamina VR46 Ducati (GP26) +0.519s 7/7 314k 7 Pedro Acosta SPA Red Bull KTM (RC16) +0.557s 6/7 315k 8 Alex Marquez SPA BK8 Gresini Ducati (GP26) +0.666s 4/6 315k 9 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.752s 6/7 310k 10 Ai Ogura JPN Trackhouse Aprilia (RS-GP26) +0.762s 7/7 315k 11 Jack Miller AUS Pramac Yamaha (YZR-M1) +0.931s 7/7 312k 12 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP26) +0.945s 5/7 317k 13 Luca Marini ITA Honda HRC Castrol (RC213V) +0.960s 7/7 314k 14 Enea Bastianini ITA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +1.058s 6/7 317k 15 Diogo Moreira BRA Pro Honda LCR (RC213V)* +1.178s 7/7 315k 16 Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) +1.222s 7/7 309k 17 Maverick Viñales SPA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +1.405s 7/7 313k 18 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +1.418s 7/7 316k 19 Franco Morbidelli ITA Pertamina VR46 Ducati (GP25) +1.783s 5/7 312k 20 Toprak Razgatlioglu TUR Pramac Yamaha (YZR-M1)* +1.845s 3/7 309k 21 Johann Zarco FRA Castrol Honda LCR (RC213V) +2.256s 4/6 315k

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* Rookie

Rekor lap MotoGP Mandalika:

Lap tercepat: Marco Bezzecchi, Aprilia, 1m 28.832s (2025)

Marco Bezzecchi, Aprilia, 1m 28.832s (2025) Lap balapan tercepat: Fermin Aldeguer, Ducati, 1m 30.499s (2025)

MotoGP title chase after Mandalika Sprint: Points per race (top 8 riders). © Peter McLaren

Setelah balapan Sprint yang dramatis, Marc Marquez memimpin klasemen kejuaraan dunia menjelang balapan MotoGP Indonesia hari ini.

Sang juara bertahan merebut keunggulan posisi dari Jorge Martin setelah bintang Aprilia tersebut mengalami masalah tekanan ban saat memimpin, lalu kehilangan dua posisi lagi akibat insiden yang sempat mengancam posisinya di saat-saat akhir.

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Sprint Race bencana bagi Aprilia bermula saat Raul Fernandez dan Marco Bezzecchi - dua pembalap terdepan di grid - bersenggolan di Tikungan 1.

Situasi tersebut membuat Ai Ogura, yang finis di posisi kedua, menjadi satu-satunya pembalap dengan motor RS-GP yang naik podium, di antara Marquez dan Fabio di Giannantonio.

Para pembalap Aprilia bertekad menebus kegagalan meraih hasil maksimal di Sprint di Grand Prix, di mana kemenangan bagi Martin juga akan memastikan dirinya kembali memimpin klasemen.

Marquez, juara dunia sembilan kali, belum pernah menuntaskan balapan hari Minggu di Mandalika sebelumnya, namun ia akan bermodal kepercayaan diri dari kecepatannya pada hari Sabtu dan siap menantang para pembalap dengan motor RS-GP.