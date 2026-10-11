MotoGP Indonesia 2026: Hasil Sesi Warm-Up dari Sirkuit Mandalika

Hasil sesi warm-up untuk MotoGP Indonesia 2026 dari Sirkuit Mandalika, putaran 17 dari 22.

Sunday's MotoGP results from Mandalika.
Sunday's MotoGP results from Mandalika.
© Gold and Goose

Marco Bezzecchi mengungguli Raul Fernandez - pole-sitter yang sedang mengalami cedera - pada sesi warm-up MotoGP Indonesia 2026 di Sirkuit Mandalika.

Fernandez, yang mengalami patah jari akibat insiden dengan Bezzecchi di Tikungan 1 di Sprint Race, tampak jelas kesulitan mengendalikan tangan kanannya selama sesi pemanasan. 

Meski demikian, ia tetap tampil cepat dan sempat memimpin sesi tersebut sebelum akhirnya Bezzecchi mencatatkan waktu lebih baik pada lap terakhir.

Dan setelah sesi selesai, Fernandez terlihat mengarahkan gestur penuh amarah kepada Bezzecchi di area latihan start setelah sesi berakhir.

Jorge Martin terjatuh

Terlepas dari 1-2 yang dicatat Aprilia, ini adalah sesi warm-up yang cenderung rumit bagi skuat Noale. Jorge Martin - yang kehilangan puncak klasemen usai finis keempat di Sprint Race - mengakhiri sesi di gravel trap Tikungan 16.

Lap times for leading riders in Mandalika MotoGP warm-up.
Lap times for leading riders in Mandalika MotoGP warm-up.
© Peter McLaren

Marc Marquez, yang mengambil alih keunggulan kejuaraan dunia dari Martin dengan selisih empat poin setelah memenangkan Sprint, mencatatkan waktu tercepat hingga Fernandez dan Bezzecchi melesat di akhir sesi.

Seluruh pembalap menggunakan ban depan Soft dan ban belakang Medium, yang diprediksi akan menjadi pilihan untuk balapan Grand Prix sore nanti.

Pembalap pengganti HRC, Aleix Espargaro, telah mengundurkan diri dari Grand Prix setelah mengalami kesulitan fisik selama balapan Sprint.

MotoGP Indonesia 2026 - Mandalika - Hasil sesi Warm-Up

PosPembalapNATTim (Motor)Laptime/GapLapTop Speed
1Marco BezzecchiITAAprilia Racing (RS-GP26)1'29.617s7/7317k
2Raul FernandezSPATrackhouse Aprilia (RS-GP26)+0.043s6/6310k
3Marc MarquezSPADucati Lenovo (GP26)+0.128s4/6316k
4Fermin AldeguerSPABK8 Gresini Ducati (GP25)+0.198s5/7313k
5Jorge MartinSPAAprilia Racing (RS-GP26)+0.269s5/5316k
6Fabio Di GiannantonioITAPertamina VR46 Ducati (GP26)+0.519s7/7314k
7Pedro AcostaSPARed Bull KTM (RC16)+0.557s6/7315k
8Alex MarquezSPABK8 Gresini Ducati (GP26)+0.666s4/6315k
9Fabio QuartararoFRAMonster Yamaha (YZR-M1)+0.752s6/7310k
10Ai OguraJPNTrackhouse Aprilia (RS-GP26)+0.762s7/7315k
11Jack MillerAUSPramac Yamaha (YZR-M1)+0.931s7/7312k
12Francesco BagnaiaITADucati Lenovo (GP26)+0.945s5/7317k
13Luca MariniITAHonda HRC Castrol (RC213V)+0.960s7/7314k
14Enea BastianiniITARed Bull KTM Tech3 (RC16)+1.058s6/7317k
15Diogo MoreiraBRAPro Honda LCR (RC213V)*+1.178s7/7315k
16Alex RinsSPAMonster Yamaha (YZR-M1)+1.222s7/7309k
17Maverick ViñalesSPARed Bull KTM Tech3 (RC16)+1.405s7/7313k
18Brad BinderRSARed Bull KTM (RC16)+1.418s7/7316k
19Franco MorbidelliITAPertamina VR46 Ducati (GP25)+1.783s5/7312k
20Toprak RazgatliogluTURPramac Yamaha (YZR-M1)*+1.845s3/7309k
21Johann ZarcoFRACastrol Honda LCR (RC213V)+2.256s4/6315k

* Rookie

Rekor lap MotoGP Mandalika:

  • Lap tercepat: Marco Bezzecchi, Aprilia, 1m 28.832s (2025)
  • Lap balapan tercepat: Fermin Aldeguer, Ducati, 1m 30.499s (2025)
MotoGP title chase after Mandalika Sprint: Points per race (top 8 riders).
MotoGP title chase after Mandalika Sprint: Points per race (top 8 riders).
© Peter McLaren

Setelah balapan Sprint yang dramatis, Marc Marquez memimpin klasemen kejuaraan dunia menjelang balapan MotoGP Indonesia hari ini.

Sang juara bertahan merebut keunggulan posisi dari Jorge Martin setelah bintang Aprilia tersebut mengalami masalah tekanan ban saat memimpin, lalu kehilangan dua posisi lagi akibat insiden yang sempat mengancam posisinya di saat-saat akhir.

Sprint Race bencana bagi Aprilia bermula saat Raul Fernandez dan Marco Bezzecchi - dua pembalap terdepan di grid - bersenggolan di Tikungan 1.

Situasi tersebut membuat Ai Ogura, yang finis di posisi kedua, menjadi satu-satunya pembalap dengan motor RS-GP yang naik podium, di antara Marquez dan Fabio di Giannantonio.

Para pembalap Aprilia bertekad menebus kegagalan meraih hasil maksimal di Sprint di Grand Prix, di mana kemenangan bagi Martin juga akan memastikan dirinya kembali memimpin klasemen.

Marquez, juara dunia sembilan kali, belum pernah menuntaskan balapan hari Minggu di Mandalika sebelumnya, namun ia akan bermodal kepercayaan diri dari kecepatannya pada hari Sabtu dan siap menantang para pembalap dengan motor RS-GP.

Tags:

Marc Marquez
Jorge Martin
Marco Bezzecchi
Raul Fernandez
MotoGP
MotoGP Indonesia 2026: Hasil Sesi Warm-Up dari Sirkuit Mandalika
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Related Articles

MotoGP Results
MotoGP Indonesia 2026: Raul Fernandez Rengkuh Pole Pertamanya di Mandalika
Raul Fernandez, 2026 Indonesian MotoGP.
MotoGP News
Quartararo Beruntung Lolos dari Cedera Horor ala Marc Marquez di Mandalika
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, 2026 Indonesia MotoGP
MotoGP Results
MotoGP Indonesia 2026: Hasil Latihan Hari Jumat di Sirkuit Mandalika
Marco Bezzecchi.
MotoGP News
Sikap Duo Trackhouse Mengenai Team-Order saat Pertarungan Gelar Memanas
Raul Fernandez.
MotoGP News
Aprilia Sadar Tugas Sulit Mengalahkan Marc Marquez untuk Gelar MotoGP
Massimo Rivola, Aprilia Racing.
MotoGP News
Marc Marquez Sebut Para Pembalap 'Dibungkam' Soal Kualifikasi Sprint MotoGP
Marc Marquez, Ducati Corse, 2026 Indonesian MotoGP

Latest News

MotoGP News
BREAKING: Aleix Espargaro Mundur dari MotoGP Indonesia
1h ago
Aleix Espargaro, 2026 Indonesian MotoGP.
MotoGP News
Alex Rins Sebut Konflik dengan Marshal Mandalika 'Kesalahpahaman Aneh'
11h ago
Alex Rins in a heated exchange with marshals in Indonesia
MotoGP News
Marc Marquez "Pusing" setelah Kemenangan Sprint Mandalika
18h ago
Marc Marquez, Ducati Corse, 2026 Indonesian MotoGP
MotoGP Results
MotoGP Indonesia 2026: Marc Marquez Rebut Puncak Klasemen dengan Kemenangan Sprint
21h ago
Marc Marquez, Ducati Corse, 2026 Indonesian GP
MotoGP News
Lolos Langsung ke Q2, Bagnaia Temukan Terobosan Penting di Mandalika
10/10/26
Pecco Bagnaia, Ducati Corse, 2026 Indonesian MotoGP

More News

MotoGP News
Razgatlioglu Alami Dislokasi Bahu setelah Kecelakaan FP2 Mandalika
10/10/26
Toprak Razgatlioglu, 2026 Indonesian MotoGP.
MotoGP News
Quartararo Beruntung Lolos dari Cedera Horor ala Marc Marquez di Mandalika
09/10/26
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, 2026 Indonesia MotoGP
MotoGP News
Alex Rins Acungkan Jari Tengah ke Marshal Mandalika usai Terlibat Perdebatan Sengit
09/10/26
Alex Rins, Yamaha Factory Racing, 2026 Indonesia MotoGP
MotoGP News
Sikap Duo Trackhouse Mengenai Team-Order saat Pertarungan Gelar Memanas
09/10/26
Raul Fernandez.
MotoGP News
Aprilia Sadar Tugas Sulit Mengalahkan Marc Marquez untuk Gelar MotoGP
09/10/26
Massimo Rivola, Aprilia Racing.