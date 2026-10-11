Klasemen MotoGP 2026 setelah Grand Prix Indonesia dari Sirkuit Mandalika

Jorge Martin merebut kembali posisi puncak klasemen MotoGP 2026 dari Marc Marquez setelah finis di posisi ketiga pada Grand Prix Indonesia.

Martin mengejar dan menyalip pemenang Sprint, Marc Marquez, pada tahap awal balapan. Namun, ia tidak mampu mengimbangi pemimpin balapan Marco Bezzecchi dan Raul Fernandez yang sedang mengalami cedera.

Kemenangan pertama Bezzecchi sejak Mugello - yang juga merupakan kemenangan ke-300 bagi pembalap Italia - membawanya semakin dekat dengan dua posisi teratas.

MotoGP title chase after Mandalika GP: Points per race (top 8 riders). © Peter McLaren

Klasemen MotoGP 2026 - Grand Prix Indonesia - Mandalika Pos Pembalap NAT Tim (Motor) Poin Selisih 1 ^1 Jorge Martin SPA Aprilia Racing (RS-GP26) 355 2 ˅1 Marc Marquez SPA Ducati Lenovo (GP26) 353 (-2) 3 = Marco Bezzecchi ITA Aprilia Racing (RS-GP26) 309 (-46) 4 ^1 Ai Ogura JPN Trackhouse Aprilia (RS-GP26) 259 (-96) 5 ˅1 Pedro Acosta SPA Red Bull KTM (RC16) 258 (-97) 6 = Fabio di Giannantonio ITA Pertamina VR46 Ducati (GP26) 245 (-110) 7 = Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP26) 236 (-119) 8 ^1 Alex Marquez SPA BK8 Gresini Ducati (GP26) 172 (-183) Sudah keluar dari perhitungan matematis gelar (185 poin tersisa) 9 ˅1 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP26) 166 (-189) 10 = Fermin Aldeguer SPA BK8 Gresini Ducati (GP25) 125 (-230) 11 = Enea Bastianini ITA Red Bull KTM Tech3 (RC16) 122 (-233) 12 = Luca Marini ITA Honda HRC Castrol (RC213V) 108 (-247) 13 = Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) 104 (-251) 14 ^1 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) 74 (-281) 15 ˅1 Diogo Moreira BRA Pro Honda LCR (RC213V)* 74 (-281) 16 = Franco Morbidelli ITA Pertamina VR46 Ducati (GP25) 59 (-296) 17 = Johann Zarco FRA Castrol Honda LCR (RC213V) 51 (-304) 18 = Joan Mir SPA Honda HRC Castrol (RC213V) 33 (-322) 19 = Jack Miller AUS Pramac Yamaha (YZR-M1) 28 (-327) 20 = Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) 25 (-330) 21 = Toprak Razgatlioglu TUR Pramac Yamaha (YZR-M1)* 18 (-337) 22 = Maverick Viñales SPA Red Bull KTM Tech3 (RC16) 12 (-343) 23 = Iker Lecuona SPA BK8 Gresini Ducati (GP26) 9 (-346) 24 = Augusto Fernandez SPA Yamaha Factory Racing (YZR-M1) 6 (-349) 25 = Pol Espargaro SPA Red Bull KTM Tech3 (RC16) 5 (-350) 26 = Somkiat Chantra THA Honda HRC Castrol (RC213V) 3 (-352) 27 = Takaaki Nakagami JPN HRC (RC213V) 3 (-352)

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