Klasemen MotoGP 2026 setelah Grand Prix Indonesia dari Sirkuit Mandalika
Pembaruan klasemen MotoGP setelah Grand Prix Indonesia dari Sirkuit Mandalika, putaran 17 dari 22.
Jorge Martin merebut kembali posisi puncak klasemen MotoGP 2026 dari Marc Marquez setelah finis di posisi ketiga pada Grand Prix Indonesia.
Martin mengejar dan menyalip pemenang Sprint, Marc Marquez, pada tahap awal balapan. Namun, ia tidak mampu mengimbangi pemimpin balapan Marco Bezzecchi dan Raul Fernandez yang sedang mengalami cedera.
Kemenangan pertama Bezzecchi sejak Mugello - yang juga merupakan kemenangan ke-300 bagi pembalap Italia - membawanya semakin dekat dengan dua posisi teratas.
Klasemen MotoGP 2026 - Grand Prix Indonesia - Mandalika
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Motor)
|Poin
|Selisih
|1
|^1
|Jorge Martin
|SPA
|Aprilia Racing (RS-GP26)
|355
|2
|˅1
|Marc Marquez
|SPA
|Ducati Lenovo (GP26)
|353
|(-2)
|3
|=
|Marco Bezzecchi
|ITA
|Aprilia Racing (RS-GP26)
|309
|(-46)
|4
|^1
|Ai Ogura
|JPN
|Trackhouse Aprilia (RS-GP26)
|259
|(-96)
|5
|˅1
|Pedro Acosta
|SPA
|Red Bull KTM (RC16)
|258
|(-97)
|6
|=
|Fabio di Giannantonio
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP26)
|245
|(-110)
|7
|=
|Raul Fernandez
|SPA
|Trackhouse Aprilia (RS-GP26)
|236
|(-119)
|8
|^1
|Alex Marquez
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP26)
|172
|(-183)
|Sudah keluar dari perhitungan matematis gelar (185 poin tersisa)
|9
|˅1
|Francesco Bagnaia
|ITA
|Ducati Lenovo (GP26)
|166
|(-189)
|10
|=
|Fermin Aldeguer
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP25)
|125
|(-230)
|11
|=
|Enea Bastianini
|ITA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|122
|(-233)
|12
|=
|Luca Marini
|ITA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|108
|(-247)
|13
|=
|Brad Binder
|RSA
|Red Bull KTM (RC16)
|104
|(-251)
|14
|^1
|Fabio Quartararo
|FRA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|74
|(-281)
|15
|˅1
|Diogo Moreira
|BRA
|Pro Honda LCR (RC213V)*
|74
|(-281)
|16
|=
|Franco Morbidelli
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP25)
|59
|(-296)
|17
|=
|Johann Zarco
|FRA
|Castrol Honda LCR (RC213V)
|51
|(-304)
|18
|=
|Joan Mir
|SPA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|33
|(-322)
|19
|=
|Jack Miller
|AUS
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|28
|(-327)
|20
|=
|Alex Rins
|SPA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|25
|(-330)
|21
|=
|Toprak Razgatlioglu
|TUR
|Pramac Yamaha (YZR-M1)*
|18
|(-337)
|22
|=
|Maverick Viñales
|SPA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|12
|(-343)
|23
|=
|Iker Lecuona
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP26)
|9
|(-346)
|24
|=
|Augusto Fernandez
|SPA
|Yamaha Factory Racing (YZR-M1)
|6
|(-349)
|25
|=
|Pol Espargaro
|SPA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|5
|(-350)
|26
|=
|Somkiat Chantra
|THA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|3
|(-352)
|27
|=
|Takaaki Nakagami
|JPN
|HRC (RC213V)
|3
|(-352)
Cetak tebal = Pembalap masih dalam perebutan gelar
^X Pembalap naik X posisi di klasemen.
= Posisi pembalap sama dengan putaran sebelumnya.
˅X Pembalap turun X posisi di klasemen.
* Rookie