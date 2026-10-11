Klasemen MotoGP 2026 setelah Grand Prix Indonesia dari Sirkuit Mandalika

Pembaruan klasemen MotoGP setelah Grand Prix Indonesia dari Sirkuit Mandalika, putaran 17 dari 22.

MotoGP points after the Indonesian MotoGP.
MotoGP points after the Indonesian MotoGP.
© Gold and Goose

Jorge Martin merebut kembali posisi puncak klasemen MotoGP 2026 dari Marc Marquez setelah finis di posisi ketiga pada Grand Prix Indonesia.

Martin mengejar dan menyalip pemenang Sprint, Marc Marquez, pada tahap awal balapan. Namun, ia tidak mampu mengimbangi pemimpin balapan Marco Bezzecchi dan Raul Fernandez yang sedang mengalami cedera.

Kemenangan pertama Bezzecchi sejak Mugello - yang juga merupakan kemenangan ke-300 bagi pembalap Italia - membawanya semakin dekat dengan dua posisi teratas.

MotoGP title chase after Mandalika GP: Points per race (top 8 riders).
MotoGP title chase after Mandalika GP: Points per race (top 8 riders).
© Peter McLaren

Klasemen MotoGP 2026 - Grand Prix Indonesia - Mandalika

Pos PembalapNATTim (Motor)PoinSelisih
1^1Jorge MartinSPAAprilia Racing (RS-GP26)355 
2˅1Marc MarquezSPADucati Lenovo (GP26)353(-2)
3=Marco BezzecchiITAAprilia Racing (RS-GP26)309(-46)
4^1Ai OguraJPNTrackhouse Aprilia (RS-GP26)259(-96)
5˅1Pedro AcostaSPARed Bull KTM (RC16)258(-97)
6=Fabio di GiannantonioITAPertamina VR46 Ducati (GP26)245(-110)
7=Raul FernandezSPATrackhouse Aprilia (RS-GP26)236(-119)
8^1Alex MarquezSPABK8 Gresini Ducati (GP26)172(-183)
Sudah keluar dari perhitungan matematis gelar (185 poin tersisa)
9˅1Francesco BagnaiaITADucati Lenovo (GP26)166(-189)
10=Fermin AldeguerSPABK8 Gresini Ducati (GP25)125(-230)
11=Enea BastianiniITARed Bull KTM Tech3 (RC16)122(-233)
12=Luca MariniITAHonda HRC Castrol (RC213V)108(-247)
13=Brad BinderRSARed Bull KTM (RC16)104(-251)
14^1Fabio QuartararoFRAMonster Yamaha (YZR-M1)74(-281)
15˅1Diogo MoreiraBRAPro Honda LCR (RC213V)*74(-281)
16=Franco MorbidelliITAPertamina VR46 Ducati (GP25)59(-296)
17=Johann ZarcoFRACastrol Honda LCR (RC213V)51(-304)
18=Joan MirSPAHonda HRC Castrol (RC213V)33(-322)
19=Jack MillerAUSPramac Yamaha (YZR-M1)28(-327)
20=Alex RinsSPAMonster Yamaha (YZR-M1)25(-330)
21=Toprak RazgatliogluTURPramac Yamaha (YZR-M1)*18(-337)
22=Maverick ViñalesSPARed Bull KTM Tech3 (RC16)12(-343)
23=Iker LecuonaSPABK8 Gresini Ducati (GP26)9(-346)
24=Augusto FernandezSPAYamaha Factory Racing (YZR-M1)6(-349)
25=Pol EspargaroSPARed Bull KTM Tech3 (RC16)5(-350)
26=Somkiat ChantraTHAHonda HRC Castrol (RC213V)3(-352)
27=Takaaki NakagamiJPNHRC (RC213V)3(-352)

Cetak tebal = Pembalap masih dalam perebutan gelar
^X  Pembalap naik X posisi di klasemen.
= Posisi pembalap sama dengan putaran sebelumnya.
˅X Pembalap turun X posisi di klasemen.
* Rookie

Tags:

Marc Marquez
Jorge Martin
Marco Bezzecchi
Raul Fernandez
MotoGP
Klasemen MotoGP 2026 setelah Grand Prix Indonesia dari Sirkuit Mandalika
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Related Articles

MotoGP News
MotoGP Indonesia 2026: Starting Line-Up Grand Prix di Sirkuit Mandalika
Raul Fernandez, Marco Bezzecchi, Fabio di Giannantonio, qualifying, 2026 Indonesian MotoGP.
MotoGP Results
MotoGP Indonesia 2026: Hasil Sesi Warm-Up dari Sirkuit Mandalika
Marco Bezzecchi, 2026 Indonesian MotoGP.
MotoGP News
Marc Marquez "Pusing" setelah Kemenangan Sprint Mandalika
Marc Marquez, Ducati Corse, 2026 Indonesian MotoGP
MotoGP Results
MotoGP Indonesia 2026: Marc Marquez Rebut Puncak Klasemen dengan Kemenangan Sprint
Marc Marquez, Ducati Corse, 2026 Indonesian GP
MotoGP Results
MotoGP Indonesia 2026: Raul Fernandez Rengkuh Pole Pertamanya di Mandalika
Raul Fernandez, 2026 Indonesian MotoGP.
MotoGP News
Quartararo Beruntung Lolos dari Cedera Horor ala Marc Marquez di Mandalika
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, 2026 Indonesia MotoGP

Latest News

MotoGP Results
MotoGP Indonesia 2026: Bezzecchi Menang Lagi, Martin Kembali Rebut Puncak Klasemen
2h ago
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing, 2026 Indonesian MotoGP
MotoGP News
Razgatlioglu Tidak Memiliki Kekuatan setelah Dislokasi Bahu di Mandalika
5h ago
Toprak Razgatlioglu, 2026 Indonesian MotoGP.
MotoGP News
Di Giannantonio Merasa Disenggol saat Kekacauan Tikungan 1 Sprint Mandalika
5h ago
Fabio di Giannantonio, Marc Marquez overtake Marco Bezzecchi and Raul Fernandez at turn 1 of the Sprint, 2026 Indonesian MotoGP.
MotoGP News
Acosta Akui KTM Kesulitan untuk Bersaing di GP Indonesia
5h ago
Pedro Acosta, KTM Factory Racing, 2026 Indonesian GP
MotoGP News
Alex Rins Dapat Ancaman Pembunuhan usai Insiden Marshal di Mandalika
5h ago
Alex Rins, Yamaha Factory Racing, 2026 Indonesian MotoGP

More News

MotoGP News
MotoGP Indonesia 2026: Starting Line-Up Grand Prix di Sirkuit Mandalika
6h ago
Raul Fernandez, Marco Bezzecchi, Fabio di Giannantonio, qualifying, 2026 Indonesian MotoGP.
MotoGP News
BREAKING: Aleix Espargaro Mundur dari MotoGP Indonesia
8h ago
Aleix Espargaro, 2026 Indonesian MotoGP.
MotoGP News
Alex Rins Sebut Konflik dengan Marshal Mandalika 'Kesalahpahaman Aneh'
18h ago
Alex Rins in a heated exchange with marshals in Indonesia
MotoGP News
Marc Marquez "Pusing" setelah Kemenangan Sprint Mandalika
10/10/26
Marc Marquez, Ducati Corse, 2026 Indonesian MotoGP
MotoGP Results
MotoGP Indonesia 2026: Marc Marquez Rebut Puncak Klasemen dengan Kemenangan Sprint
10/10/26
Marc Marquez, Ducati Corse, 2026 Indonesian GP