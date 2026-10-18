EKSKLUSIF Ai Ogura: Dari 'Anak Emas' Honda ke Calon Bintang Yamaha

Ai Ogura awalnya ditakdirkan untuk naik ke MotoGP bersama Honda, namun ia justru berakhir di kandang musuh bebuyutan mereka, Yamaha, untuk musim MotoGP 2027.

Ogura adalah salah satu talenta yang diorbitkan oleh Honda - mulai dari Asia Talent Cup, kemudian membalap untuk Honda Team Asia di kelas Moto3 dan Moto2 - dan sempat digadang-gadang akan naik ke MotoGP pada tahun 2024 melalui LCR Honda.

Akan tetapi, ia menolak tawaran itu dengan alasan ingin fokus meraih gelar juara dunia terlebih dahulu sebelum melangkah ke MotoGP.

Hal itu berujung pada kepindahannya dari Honda Team Asia ke MT Helmets - MSI untuk musim 2024; sebuah keputusan yang mengantarnya meraih gelar juara Moto2 pada tahun tersebut.

Ai Ogura tetap melangkah ke MotoGP pada tahun 2025; ia bergabung dengan Trackhouse untuk mengendarai motor Aprilia versi satelit.

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Ai Ogura, 2026 Assen MotoGP. © Gold and Goose

Langkah tersebut ternyata berbuah manis. Awal musim ini, Ogura menjadi pembalap Jepang pertama yang memenangkan balapan MotoGP sejak musim 2004 di Grand Prix Belanda.

“Saya belum siap”

Dalam sebuah wawancara eksklusif dengan Crash di Grand Prix Indonesia, kami bertanya kepada Ogura mengapa ia menolak tawaran Honda pada tahun 2023.

“Saya menolak Honda karena saya belum siap untuk MotoGP,” ujarnya.

“Selain itu, saya ingin meraih satu gelar juara sebelum melangkah ke MotoGP; itulah dua alasan utamanya.”

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Ogura kemudian memenangkan gelar juara Moto2 pada tahun 2024, bertahan di Trackhouse selama dua tahun, dan tahun depan ia akan melangkah ke tim pabrikan Yamaha.

“Saya hanya mengambil keputusan yang menurut saya terbaik untuk situasi yang ada saat itu,” tambahnya.

“Jadi, bukan berarti saya sudah merencanakan semuanya sejak awal - tidak seperti itu. Tentu saja, tawaran yang Anda terima bergantung pada hasil yang Anda raih.

“Jadi, jelas Anda tidak bisa merencanakan segalanya sejak tiga atau empat tahun sebelumnya. Situasinya benar-benar berkembang dari tahun ke tahun, dari satu situasi ke situasi lainnya.”

Saat disinggung apakah ia merasa senang dengan keputusan-keputusan yang telah diambilnya, Ogura menjawab: “Saya jarang merasakan emosi apa pun terkait keputusan yang saya buat di masa lalu.

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“Menurut saya, itu bukan sesuatu yang bisa diubah, jadi rasanya tidak ada gunanya membahasnya.

“Jadi, kalau Anda bertanya kepada saya, saya senang dengan keputusan yang telah saya buat; entahlah, tidak ada emosi apa pun yang menyertainya.”

Pembalap Jepang di tim pabrikan Jepang

Trackhouse sebenarnya tidak berencana kehilangan Ogura, namun sang pembalap memilih pergi dan menandatangani kontrak pabrikan untuk bergabung dengan Jorge Martin di Yamaha pada tahun 2027.

Dengan ini, ia mencatatkan sejarah sebagai pembalap Jepang pertama yang membalap untuk tim pabrikan Jepang di MotoGP, sejak Shinya Nakano melakukannya bersama Kawasaki pada tahun 2006.

“Saya tahu ada sesuatu yang menanti saya tahun depan, meski untuk saat ini saya belum tahu persis seperti apa. Tentu saja, bagi masyarakat Jepang, kehadiran pembalap Jepang di tim pabrikan Jepang adalah hal yang penting.

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"Jika masyarakat Jepang merasa senang melihat saya tampil baik bersama Yamaha, maka saya pun bisa ikut merasa senang.”

Alex Marquez, Ai Ogura, Red Bull Ring Sprint. © Gold and Goose

Namun, ia akan bergabung dengan proyek yang masih dalam tahap pembangunan kembali, mengingat kemenangan terakhir Yamaha terjadi pada Grand Prix Jerman 2022.

Mengenai tantangan yang ada di depan, Ogura mengatakan: “Tugas saya adalah memberikan 100% kemampuan saya di atas motor dan menyampaikan masukan saya kepada mereka.

“Jadi, bagaimana mereka memanfaatkan saya, itu terserah mereka; Anda bisa bertanya kepada pihak Yamaha, bukan kepada saya.

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“Namun, sebagai pembalap, tugas utamanya adalah membuat motor melaju lebih cepat dan melakukan apa pun yang bisa dilakukan saat mengendarai motor tersebut.”