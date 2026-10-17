Phillip Island akan Menggelar Balap Supercars untuk Gantikan MotoGP

Phillip Island mendapatkan dorongan dengan kembalinya ajang Supercars mulai tahun 2027

MotoGP's replacement at Phillip Island has been announced
MotoGP's replacement at Phillip Island has been announced
© Gold and Goose

Phillip Island akan menjadi tuan rumah Kejuaraan Supercars mulai tahun 2027 dan seterusnya, seiring dengan upaya sirkuit tersebut mencari pengganti utama untuk ajang MotoGP Grand Prix Australia.

Awal tahun ini, pihak MotoGP mengumumkan akan memindahkan gelaran Grand Prix Australia dari Phillip Island setelah tahun 2026, kabar yang memicu protes luas dari para penggemar.

MotoGP telah menyepakati perjanjian dengan Pemerintah Australia Selatan mulai tahun 2027 untuk menghadirkan balapan tersebut di sirkuit jalan raya baru di Adelaide, meskipun rencana ini menghadapi hambatan politik yang besar.

World Superbikes juga akan berpindah dari Phillip Island setelah seri pembuka musim 2027.

MotoGP, Phillip Island, Australia.
MotoGP, Phillip Island, Australia.
© Gold and Goose

Kontrak jangka panjang

Tapi, masa depan Phillip Island sebagai salah satu sirkuit balap yang paling digemari di dunia telah dipastikan setidaknya untuk lima tahun ke depan.

Supercars Championship, ajang balap mobil sedan utama di Australia, akan kembali ke Phillip Island pada tahun 2027 untuk pertama kalinya sejak 2019.

Kejuaraan tersebut telah menandatangani kesepakatan baru berdurasi lima tahun, di mana Phillip Island akan menjadi tuan rumah dari salah satu putaran Finals sebagai bagian dari perebutan gelar juara di akhir musim.

“Saat kita merayakan 30 tahun Supercars pada tahun 2027, rasanya sangat tepat untuk kembali ke Phillip Island - sebuah sirkuit yang pernah menjadi bagian dari kejuaraan kami pada tahun 1997 dan memiliki tempat istimewa dalam sejarah olahraga ini,” ujar ketua eksekutif Supercars, Barclay Nettlefold.

“Phillip Island adalah lokasi ikonik yang telah menghadirkan berbagai momen tak terlupakan bagi Supercars. Kami sangat antusias untuk membawa kembali kejuaraan ini ke sana dan menciptakan babak baru dalam sejarah tersebut bagi para penggemar, tim, serta para pembalap kami.”

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Dorongan besar untuk Phillip Island setelah kehilangan MotoGP

Keputusan MotoGP untuk menghapus ajang grand prix dari Phillip Island menjadi kabar yang sangat mengejutkan bagi dunia usaha setempat.

Meskipun jumlah penonton sempat menurun dalam beberapa tahun terakhir - antara lain karena akses menuju Phillip Island yang cukup sulit - ajang MotoGP dan WorldSBK tetap memegang peranan penting bagi perekonomian lokal.

Menteri untuk Acara-Acara Besar (Minister for Major Events), Anthony Carbines, menyatakan: "Ajang Supercars akan kembali ke Phillip Island, begitu pula dengan para penonton dan pelanggan bagi bisnis-bisnis lokal."

"Pemerintah dari Partai Buruh (Labor) telah memastikan keberlangsungan ajang ini selama lima tahun ke depan, karena wilayah regional Victoria layak mendapatkan acara-acara besar yang terus memberikan dampak positif."

MotoGP akan kembali ke Phillip Island untuk terakhir kalinya pada akhir pekan depan.

Tags:

Phillip Island circuit, Melbourne, Victoria, Australia
Phillip Island akan Menggelar Balap Supercars untuk Gantikan MotoGP
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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