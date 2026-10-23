Casey Stoner: Phillip Island Brutal Namun Sangat Memuaskan

Casey Stoner mengungkapkan pengalamannya berkendara di Phillip Island, tempat ia begitu dominan dengan motor MotoGP.

Casey Stoner on Phillip Island MotoGP challenge: “Brutal” but “so rewarding”
Casey Stoner on Phillip Island MotoGP challenge: “Brutal” but “so rewarding”
© Gold and Goose

Casey Stoner mendominasi balapan kandangnya, MotoGP Australia di Phillip Island, dengan meraih enam kemenangan beruntun - dengan Ducati maupun Honda - antara tahun 2007 sampai ia pensiun di akhir 2012.

Namun, terlepas dari kesuksesan tersebut, pembalap asal Australia itu mengaku tidak pernah bisa merasa santai saat berada di sirkuit ikonik yang terletak di tepi laut itu - di mana Tikungan 3 bahkan dinamai untuk menghormatinya.

Dalam sebuah wawancara YouTube dengan sesama pembalap MotoGP asal Australia, Chris Vermeulen, yang membahas ajang penutup tahun ini di Phillip Island, Stoner ditanya mengapa lintasan tersebut begitu cocok untuknya.

“Di MotoGP, upaya untuk menyalurkan tenaga ke aspal adalah hal tersulit, dan menjaga ban agar tetap awet sepanjang balapan merupakan sebuah tantangan,” ujar Stoner.

Casey Stoner, Phillip Island.
Casey Stoner, Phillip Island.
© Gold and Goose

“Menurut saya, kecepatan tinggi dan kondisi lintasan dengan [grip rendah] membuat motor lebih mudah bergerak dan sedikit sliding; hal ini sesuai dengan pengalaman kami saat berlatih di dirt track, sehingga memudahkan saya untuk beradaptasi.

“Saat menggunakan motor 125cc, saya tidak menikmatinya… Namun, di kelas 250cc, saya sempat mencatatkan kecepatan yang cukup baik, meski sayangnya peluang itu terbuang sia-sia pada tahun 2005.

“Kemudian, setelah beberapa tahun menggunakan motor yang lebih besar, saya akhirnya bisa menguasainya. Namun, ini selalu soal manajemen risiko.

“Tempat itu bisa mencelakai Anda dengan sangat cepat. Semuanya berjalan lancar, lalu tiba-tiba Anda sudah berada di area kerikil dalam kecepatan 200 km/jam, sambil memuntahkan kerikil dari mulut dan bertanya-tanya, ‘Apa kesalahan yang saya buat?’

“Saat memasuki Miller Corner [tikungan tajam/hairpin], bagian depan motor bisa kehilangan kendali dalam sepersekian detik, dan sekali lagi Anda pun berpikir, ‘Apa yang saya lakukan secara berbeda dibandingkan putaran sebelumnya?’

Casey Stoner, Phillip Island.
Casey Stoner, Phillip Island.
© Gold and Goose

“Itu selalu membuat saya merasa tegang, saya tidak pernah bisa benar-benar santai saat balapan di sana… Pengalaman saya secara keseluruhan di lintasan ini adalah mencari cara untuk melaju cepat tanpa harus menanggung risiko.

“Meski terlihat nyaman, terkadang kenyataannya tidak demikian! Terutama saat embusan angin menghantam dari samping di tikungan Stoner [Tikungan 3] atau Tikungan 1, Doohan.

“Ini adalah trek yang kejam jika Anda melakukan sedikit saja kesalahan, tetapi akan memberikan kepuasan luar biasa jika Anda berhasil menaklukkannya dengan tepat.”

Sesi latihan bebas untuk ajang MotoGP Australia di Phillip Island akan dimulai pada Jumat pagi.

Prakiraan cuaca saat ini menunjukkan kondisi cerah pada hari Jumat, namun diperkirakan akan turun hujan serta suhu menjadi lebih sejuk pada hari Sabtu dan Minggu.

Tags:

Casey Stoner
Phillip Island circuit, Melbourne, Victoria, Australia
MotoGP
Casey Stoner: Phillip Island Brutal Namun Sangat Memuaskan
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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