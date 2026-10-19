Aldeguer Absen di Phillip Island, Lecuona Ditunjuk sebagai Pengganti

Fermin Aldeguer terpaksa absen dari MotoGP Australia di Phillip Island akhir pekan ini.

Akhir pekan lalu, Aldeguer berada di Jerez saat putaran terakhir WorldSBK 2026 berlangsung. Ia terlihat berjalan di area paddock dengan lengan kiri yang terpasang gips.

Ia mengalami patah tulang metakarpal pertama pada tangan kirinya saat ajang MotoGP Indonesia lebih dari seminggu yang lalu.

Cedera tersebut terjadi ketika tangannya menghantam tanah saat ia terseret di area run-off Tikungan 16, setelah kehilangan kendali pada bagian depan motornya.

Gips yang dikenakan Aldeguer di Jerez menjadi indikasi kondisinya saat ini, sekaligus memberi isyarat bahwa ia kemungkinan besar belum akan pulih untuk balapan di Australia akhir pekan ini - yang juga menjadi kunjungan terakhir MotoGP di Phillip Island sebelum ajang tersebut berpindah ke Adelaide musim depan.

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Absennya Aldeguer dikonfirmasi oleh Gresini pagi ini (19 Oktober). Tim tersebut juga mengumumkan bahwa Iker Lecuona akan turun menggantikan kompatriotnya.

Ini akan menjadi balapan ketiga Lecuona musim ini bersama Gresini, setelah sebelumnya menggantikan Alex Marquez di Hungaria dan Aldeguer di Silverstone.

“Fermin Aldeguer tidak akan berpartisipasi dalam GP Australia,” tulis Gresini Racing dalam sebuah unggahan di Instagram, yang mengonfirmasi absennya pemenang GP Indonesia 2025 tersebut di Phillip Island.

“Iker Lecuona sekali lagi akan mengendarai Ducati bernomor 54. Fermin sedang berupaya agar kondisinya cukup bugar untuk bisa berlomba di Malaysia dalam waktu kurang dari dua minggu.”

Lecuona akan tiba di Phillip Island dengan membawa momentum setelah berakhirnya musim WorldSBK 2026, di mana ia menempati posisi kedua dalam kejuaraan tersebut dan meraih empat kemenangan balapan.

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Pada putaran final di Jerez, ia berhasil naik podium di ketiga balapan: finis ketiga pada Race 1 - hasil terburuknya sejak di Phillip Island - serta finis kedua pada kedua balapan hari Minggu.

Dua penampilan Lecuona di ajang MotoGP sepanjang tahun ini masing-masing menghasilkan posisi ketujuh di Balaton Park dan gagal finis (DNF) di Silverstone.