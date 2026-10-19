Aldeguer Absen di Phillip Island, Lecuona Ditunjuk sebagai Pengganti

Gresini Ducati mengumumkan bahwa Fermin Aldeguer akan melewatkan MotoGP Australia di Phillip Island.

Fermin Aldeguer will miss the Australian MotoGP at Phillip Island through injury.
Fermin Aldeguer will miss the Australian MotoGP at Phillip Island through injury.
© Gold & Goose

Fermin Aldeguer terpaksa absen dari MotoGP Australia di Phillip Island akhir pekan ini.

Akhir pekan lalu, Aldeguer berada di Jerez saat putaran terakhir WorldSBK 2026 berlangsung. Ia terlihat berjalan di area paddock dengan lengan kiri yang terpasang gips.

Ia mengalami patah tulang metakarpal pertama pada tangan kirinya saat ajang MotoGP Indonesia lebih dari seminggu yang lalu. 

Cedera tersebut terjadi ketika tangannya menghantam tanah saat ia terseret di area run-off Tikungan 16, setelah kehilangan kendali pada bagian depan motornya.

Gips yang dikenakan Aldeguer di Jerez menjadi indikasi kondisinya saat ini, sekaligus memberi isyarat bahwa ia kemungkinan besar belum akan pulih untuk balapan di Australia akhir pekan ini - yang juga menjadi kunjungan terakhir MotoGP di Phillip Island sebelum ajang tersebut berpindah ke Adelaide musim depan.

Loading this video will expose you to potential cookies and tracking by the provider

Absennya Aldeguer dikonfirmasi oleh Gresini pagi ini (19 Oktober). Tim tersebut juga mengumumkan bahwa Iker Lecuona akan turun menggantikan kompatriotnya.

Ini akan menjadi balapan ketiga Lecuona musim ini bersama Gresini, setelah sebelumnya menggantikan Alex Marquez di Hungaria dan Aldeguer di Silverstone.

“Fermin Aldeguer tidak akan berpartisipasi dalam GP Australia,” tulis Gresini Racing dalam sebuah unggahan di Instagram, yang mengonfirmasi absennya pemenang GP Indonesia 2025 tersebut di Phillip Island.

“Iker Lecuona sekali lagi akan mengendarai Ducati bernomor 54. Fermin sedang berupaya agar kondisinya cukup bugar untuk bisa berlomba di Malaysia dalam waktu kurang dari dua minggu.”

Lecuona akan tiba di Phillip Island dengan membawa momentum setelah berakhirnya musim WorldSBK 2026, di mana ia menempati posisi kedua dalam kejuaraan tersebut dan meraih empat kemenangan balapan.

Pada putaran final di Jerez, ia berhasil naik podium di ketiga balapan: finis ketiga pada Race 1 - hasil terburuknya sejak di Phillip Island - serta finis kedua pada kedua balapan hari Minggu.

Dua penampilan Lecuona di ajang MotoGP sepanjang tahun ini masing-masing menghasilkan posisi ketujuh di Balaton Park dan gagal finis (DNF) di Silverstone.

Tags:

Fermin Aldeguer
Gresini Racing MotoGP
Iker Lecuona
Aldeguer Absen di Phillip Island, Lecuona Ditunjuk sebagai Pengganti
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Related Articles

MotoGP News
Honda Umumkan Aleix Espargaro sebagai Pengganti Mir di GP Indonesia
Aleix Espargaro, 2026 Sepang MotoGP Shakedown.
MotoGP News
Alex Marquez Jelaskan Kesalahan saat Tersingkir dari GP Jepang
Alex Marquez, 2026 Japanese MotoGP.
MotoGP News
Bagnaia Ungkap Penyebab Tak Biasa dari DNF Sprint Race Motegi
Francesco Bagnaia, 2026 Japanese MotoGP.
MotoGP News
Fermin Aldeguer Menjalani Operasi Jelang Fase Flyaway MotoGP
Fermin Aldeguer.
MotoGP News
Duet Gresini Menyayangkan Insiden GP Austria
Alex Marquez, 2026 MotoGP Austrian Grand Prix, pit box. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
18 Pembalap Mengikuti Tes Pirelli Kedua di Red Bull Ring
Ducati 850cc prototype, 2026 Red Bull Ring MotoGP.

Latest News

MotoGP News
Honda akan Segera Memutuskan Rekan Satu Tim Quartararo di 2027
11m ago
Diogo Moreira, Fabio Quartararo.
MotoGP News
Aldeguer Absen di Phillip Island, Lecuona Ditunjuk sebagai Pengganti
1h ago
Fermin Aldeguer, 2026 MotoGP Austrian Grand Prix, pre-race. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
Bos Ducati dan Aprilia Membahas Kecepatan Motor MotoGP 850cc
23h ago
Ducati 850cc prototype, 2026 Red Bull Ring MotoGP.
MotoGP News
EKSKLUSIF Ai Ogura: Dari 'Anak Emas' Honda ke Calon Bintang Yamaha
18/10/26
Ai Ogura, Trackhouse Aprilia, 2026 Indonesian MotoGP
MotoGP News
Phillip Island akan Menggelar Balap Supercars untuk Gantikan MotoGP
17/10/26
MotoGP at Phillip Island in 2025

More News

MotoGP News
Aprilia Minta Maaf ke Martin untuk Kesalahan Tekanan Ban Sprint Race
15/10/26
Aprilia celebrates top four sweep at the Indonesian MotoGP.
MotoGP News
Bagnaia Tidak Terkejut dengan Kecelakaanya di GP Indonesia
15/10/26
Pecco Bagnaia, Ducati Corse, 2026 Indonesian MotoGP
MotoGP News
Ducati Tepis Anggapan Marc Marquez Mendominasi Pengembangan Motor
15/10/26
Marc Marquez, Ducati Corse, 2026 Indonesian MotoGP
MotoGP News
Ducati Membantah Rumor Maverick Vinales Jadi Pembalap Tesnya
15/10/26
Maverick Vinales, Tech3 KTM, 2026 Indonesian MotoGP
MotoGP News
Quartararo Menjalani Hari Minggu Terbaiknya Sejak Juli di Mandalika
15/10/26
Fabio Quartararo, 2026 Indonesian MotoGP.