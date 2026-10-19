Casey Stoner Menjelaskan Pentingnya Gelar MotoGP Bersama Honda

Casey Stoner mengenang kembali gelar juara MotoGP 2011 yang diraihnya bersama Honda setelah menerima banyak kritik di Ducati.

Casey Stoner stands on the Australian MotoGP podium after winning the 2011 title.
Casey Stoner stands on the Australian MotoGP podium after winning the 2011 title.
© Gold & Goose

Casey Stoner mengungkapkan bahwa ia sempat kurang meyakini bakatnya sendiri sebelum meraih gelar juara MotoGP untuk kedua kalinya.

Gelar juara yang diraih Stoner pada 2011 datang empat tahun setelah ia memenangkan gelar MotoGP pertamanya pada 2007 bersama Ducati. 

Keberhasilan bersama Ducati tersebut bukannya tanpa catatan: mesin Ducati merupakan yang terkuat pada masa awal regulasi 800cc, dan ban Bridgestone yang digunakan Ducati saat itu lebih unggul dibandingkan ban Michelin yang dipakai oleh para pesaingnya.

Casey Stoner leads Dani Pedrosa, 2007 MotoGP Valencia Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
Casey Stoner leads Dani Pedrosa, 2007 MotoGP Valencia Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
© Gold & Goose

Bagi Stoner, perhatian yang tertuju pada keunggulan motor mencerminkan kurangnya apresiasi terhadap bakatnya sendiri. Dengan meraih kemenangan bersama Honda pada tahun pertamanya di sana, ia merasa telah mampu membuktikan kemampuannya sendiri.

“Saya menerima banyak kritik dalam waktu yang lama,” ujar Casey Stoner kepada MotoGP.com.

“Karena mesin Ducati, semua orang mengira saya mengendarai motor terbaik. Orang-orang tidak memercayai bakat saya; mereka justru memercayai kekuatan Ducati dan motor tersebut, dan menganggap bahwa satu-satunya alasan saya meraih kesuksesan adalah karena hal itu.

“Jadi, ketika saya pindah ke Honda - yang sudah lama tidak meraih kesuksesan - kami berhasil memenangkan kejuaraan untuk mereka. Situasinya hampir sama seperti saat kami bersama Ducati: mereka belum pernah memenangkan kejuaraan, lalu kami datang dan berhasil meraih gelar juara.

“Kami melakukan hal yang sama dengan Honda, dan itu menjadi kebanggaan besar bagi saya.

“Saya tidak memenangkan kejuaraan hanya untuk diri sendiri. Menang atau kalah, ini adalah kerja tim. Saya membawa semangat orang-orang tersebut di pundak saya.”

Gelar juara Stoner pada tahun 2011 juga diraih dalam situasi yang unik. Balapan tersebut tidak hanya berlangsung aneh - dengan hujan yang turun di tengah perlombaan dan menyebabkan serangkaian kecelakaan. - tetapi juga diwarnai oleh mundurnya Jorge Lorenzo dari balapan setelah ujung jari manis kirinya putus dalam sebuah kecelakaan saat sesi pemanasan (warm up). 

Hal ini memberikan kesempatan tak terduga bagi Stoner untuk mengunci gelar juara di grand prix kandangnya, tepat pada hari ulang tahunnya.

Casey Stoner, 2011 MotoGP Australian Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
Casey Stoner, 2011 MotoGP Australian Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
© Gold & Goose

“Memenangkan kejuaraan dunia di grand prix kandang sendiri, tepat pada hari ulang tahun saya; rasanya itu adalah kemenangan kelima saya secara berturut-turut di sana, sekaligus gelar juara dunia kedua saya,” kenangnya.

“Semua hal ini terjadi dalam satu hari di lintasan kandang sendiri - rasanya tidak ada orang lain dalam sejarah yang bisa mengatakan bahwa semua ini terjadi pada mereka dalam satu hari yang sama.”

Stoner menambahkan: “Hari itu sangat rumit. Sayangnya, Jorge Lorenzo terjatuh saat sesi pemanasan (Warm Up) pagi hari dan mengalami cedera jari, sehingga ia memutuskan untuk tidak ikut serta dalam balapan.

“Ketika ia tidak jadi turun balapan, pola pikir saya berubah total: dari yang tadinya bertekad ‘saya harus memenangkan balapan ini apa pun yang terjadi’, berubah menjadi ‘saya hanya perlu finis di posisi empat besar untuk mengamankan gelar juara’.

“Mengingat kondisi saat itu, dalam lintasan kering saya merasa sangat nyaman dan yakin bisa menang, tetapi saat balapan menyisakan seperempat bagian lagi, hujan mulai turun dan saya hampir saja terjatuh, banyak pembalap lain yang mengalami kecelakaan.

Casey Stoner, 2011 MotoGP Australian Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
Casey Stoner, 2011 MotoGP Australian Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
© Gold & Goose

“Lalu saya berpikir, ‘Yah, saya tidak akan mengambil risiko itu karena kami harus memenangkan kejuaraan ini, kami harus menuntaskannya’.

“Namun di sisi lain, ada juga keinginan untuk memenangkan balapan tersebut, jadi terjadi pergulatan batin dalam pikiran saya: ‘Seberapa keras saya harus memacu? Seberapa besar risiko yang harus saya ambil?’

“Jadi, cukup sulit untuk menemukan keseimbangan tersebut dan membawa motor hingga ke garis finis.”

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Casey Stoner
Honda HRC (MotoGP)
Casey Stoner Menjelaskan Pentingnya Gelar MotoGP Bersama Honda
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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