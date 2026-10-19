Honda akan Segera Memutuskan Rekan Satu Tim Quartararo di 2027

Diogo Moreira tampaknya akan segera diumumkan sebagai rekan setim Fabio Quartararo di tim pabrikan Honda untuk musim MotoGP 2027, dengan pengumuman yang diperkirakan akan segera tiba.

Pada bulan Juli lalu, Honda mengonfirmasi perekrutan Fabio Quartararo dan pembalap debutan David Alonso untuk melengkapi line-up pembalap mereka di MotoGP 2027, melengkapi kontrak jangka panjang yang sudah ada dengan Diogo Moreira dan Johann Zarco.

Meskipun Quartararo - mantan juara dunia yang saat ini membela Yamaha - ditetapkan untuk bergabung dengan tim pabrikan HRC, dan rekan senegaranya, Zarco, tetap berada di tim LCR, Honda belum mengungkapkan di tim mana Alonso dan Moreira akan ditempatkan.

Menurut Sky Italia, pengumuman resmi akan segera tiba: Sesuai dugaan, Moreira akan naik ke tim pabrikan HRC, sementara Alonso dipastikan akan mendapatkan motor dengan spesifikasi pabrikan di tim LCR.

Diogo Moreira. © Gold and Goose

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Moreira dipilih berkat performa yang terus meningkat sepanjang musim debutnya - yang puncaknya adalah podium Sprint di Motegi, serta catatan waktu putaran yang cepat selama tes 850cc/Pirelli di Red Bull Ring.

Sementara itu, Alonso kini menempati posisi kelima dalam klasemen Moto2 setelah terjatuh di Tikungan 1 akibat insiden yang melibatkan rekan setimnya - yang juga akan menjadi debutan MotoGP pada 2027 - Dani Holgado, di Indonesia.

Cal Crutchlow, yang sempat membalap bersama Moreira saat menggantikan Zarco yang cedera di awal musim ini, mengungkapkan pendapatnya dengan jelas mengenai siapa yang seharusnya mendapatkan kursi di tim pabrikan.

“[Moreira] layak berada di sana sebelum David Alonso, menurut pendapat saya,” ujar Crutchlow saat tampil dalam siaran resmi MotoGP di Aragon.

“Dia sudah menjalani satu tahun di ajang ini. Di tahun pertamanya sebagai pembalap debutan, dia secara konsisten mampu mengungguli pembalap Honda lainnya, atau setidaknya selalu bersaing ketat dengan mereka.

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David Alonso. © Gold and Goose

Jadi menurut saya, ini adalah pilihan yang sangat jelas dan tidak perlu dipikirkan lagi.

“Di sisi lain, jika David Alonso bergabung dengan LCR, itu juga merupakan skenario yang sempurna. Sama seperti yang dilakukan Diogo untuk berkembang di MotoGP.

“Motornya tidak berbeda, menurut saya tekanannya saja yang lebih ringan. Memang, mungkin terkadang ada suku cadang yang berbeda, tetapi para pembalap ini semuanya memiliki kontrak pabrikan.

“Jadi dalam artian tersebut, sebenarnya tidak ada perbedaan. Hanya saja, statusnya mungkin disebut sebagai pembalap tim pabrikan atau pembalap tim satelit.

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“Namun saat ini, seperti yang bisa kita lihat di MotoGP, pada dasarnya setiap tim adalah tim pabrikan.”

Pembalap HRC saat ini, Joan Mir dan Luca Marini, masing-masing akan pindah ke Gresini Ducati dan Tech3 KTM.