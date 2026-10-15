Quartararo Menjalani Hari Minggu Terbaiknya Sejak Juli di Mandalika

Fabio Quartararo dan Yamaha berhasil kembali menembus posisi sepuluh besar pada ajang MotoGP Indonesia hari Minggu.

Tampil kompetitif sepanjang akhir pekan, Quartararo mencatat waktu putaran yang konsisten selama balapan berlangsung, yang membantunya memperbaiki posisi dari urutan kedua belas di garis start.

Pembalap Prancis itu dapat mengimbangi kecepatan motor Aprilia pada lap-lap terakhir saat terus mengejar Fabio Di Giannantonio yang tampak kesulitan dengan motor Ducati-nya.

Pada akhirnya, Quartararo finis tepat di belakang Diggia dengan selisih 0,159 detik di posisi kesembilan, hasil Grand Prix terbaiknya sejak finis ketujuh di GP Jerman bulan Juli lalu.

Fabio Quartararo chases Fabio di Giannantonio, 2026 Indonesian MotoGP. © Gold and Goose

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Saya sangat senang dengan balapan ini,” ujar Quartararo. “Saya sempat sangat kesulitan di lima putaran awal, tetapi saya berhasil mempertahankan posisi saya, dan menurut saya ini adalah hasil yang cukup bagus.

“Cuacanya panas dan balapan ini menguras fisik, tetapi saya terus memacu diri sampai akhir karena saya melihat Diggia juga sedang kesulitan.

“Saya kurang satu putaran lagi [untuk bisa menyalip di Giannantonio], lagipula dalam lima putaran terakhir, ban saya sudah benar-benar habis.”

Posisi kesembilan menyamai hasil Sprint Race Quartararo, yang terjadi saat Raul Fernandez dan Marco Bezzecchi tersingkir akibat insiden di Tikungan 1.

Quartararo finis enam posisi di depan motor M1 terbaik berikutnya, yakni milik rekan setimnya, Alex Rins, yang terkendala oleh *engine braking* dan kontrol traksi yang tidak konsisten.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Japanese MotoGP Race Lap Times: Podium plus Yamaha riders. © Peter McLaren

Quartararo mengatakan bahwa ia tidak mengalami masalah yang sama.

"Bagi saya, itu sebenarnya bukan masalah," ujarnya. "Kita tahu bahwa setelah balapan Moto2 dan Moto3, kondisi lintasan berubah drastis.

“Saya sempat mengalami kendala saat melakukan pengereman di tikungan satu dan tikungan sepuluh, tetapi feeling pada bagian depan tidak terlalu buruk, jadi saya masih bisa sedikit mengimbanginya.

“Tentu saja, selalu ada detail-detail tertentu. Akhir pekan ini kami tidak banyak berkendara menggunakan ban belakang tipe Medium, jadi hal-hal seperti itu bisa saja terjadi.”

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Prinsipal tim Monster Yamaha, Massimo Meregalli, menambahkan:

"Fabio menjalani balapan yang sangat baik dari putaran pertama hingga putaran terakhir; ia mampu mempertahankan posisinya sekaligus memperbaiki posisi di antara para pembalap lain untuk mengamankan peringkat kesembilan.

"Menjelang akhir balapan, ia hampir menempati posisi kedelapan, yang menunjukkan bahwa kecepatan balap kami cukup kompetitif."

Quartararo menuju lima balapan terakhirnya bersama Yamaha sebelum pindah ke Honda untuk era 850cc/Pireli di posisi ke-14 klasemen pembalap.