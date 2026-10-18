Bos Ducati dan Aprilia Membahas Kecepatan Motor MotoGP 850cc

Laptime resmi untuk motor MotoGP generasi baru berkapasitas 850cc dengan ban Pirelli belum akan tersedia hingga sampai tes pasca-musim di Valencia pada 1 Desember mendatang.

Tapi, informasi mengenai laptime yang bocor dari sesi uji coba privat mengindikasikan bahwa motor 2027 bisa jadi memiliki performa yang mendekati motor 1000cc saat ini, setidaknya di beberapa sirkuit.

Meskipun demikian, General Manager Ducati Corse, Gigi Dall’Igna, dan CEO Aprilia Racing, Massimo Rivola, meyakini bahwa regulasi baru tersebut tetap akan mencapai tujuan utamanya, yaitu mengurangi top-speed.

“Alasan utama mengapa kami ingin mengurangi performa bukanlah [laptime], melainkan top speed - kecepatan saat para pembalap tiba di tikungan [pertama],” ujar Dall’Igna di Mandalika.

Massimo Rivola, Gigi Dall’Igna, 2026 Indonesian MotoGP. © Gold and Goose

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“Oleh karena itu, kami ingin mengurangi tenaga mesin serta kapasitasnya.

“Menurut saya, meskipun catatan waktu putarannya nanti cukup mendekati catatan waktu untuk tahun 2026, kita tetap bisa mendapatkan keuntungan dari sisi keselamatan.

“Jadi, sejujurnya, menurut saya ini adalah langkah yang harus kita ambil.”

Aprilia 850, Jerez test. © Aprilia Racing

Rivola menyoroti kecepatan yang memecahkan rekor yang dicapai oleh mesin 1000cc saat ini, seraya memperkirakan bahwa motor-motor baru nanti akan memiliki tenaga sekitar 50 HP lebih rendah.

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Jorge Martin dan rekan setimnya di Aprilia, Marco Bezzecchi, sama-sama memecahkan rekor top-speed di MotoGP - 368,6 km/jam (229 mph) - di Mugello pada bulan Mei lalu.

“Di Mugello, Marco dan Jorge sama-sama mencapai kecepatan 368,6 km/jam, dan itu angka yang cukup besar,” ujar Rivola.

“Jadi, pengurangan tenaga sekitar 50 daya kuda tentu akan menurunkan kecepatan tersebut.

“Dari apa yang kita lihat, catatan waktu putarannya tampaknya masih tergolong cukup cepat.

“Di saat yang sama, para pembalap berkomentar bahwa motor tersebut lebih mudah dikendarai. Jadi, mungkin mereka bisa menanganinya dengan sedikit lebih baik.

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“Namun, lebih baik menatap ke depan daripada menoleh ke belakang, karena semuanya sudah terjadi.”

Rivola juga menyoroti bahwa mungkin akan terjadi penurunan performa yang lebih besar - dibandingkan dengan motor 1000cc/Michelin saat ini - sepanjang jarak balapan penuh.

“Selain itu, kita belum tahu apakah dalam jarak balapan, catatan waktunya akan tetap sama.

“Untuk saat ini, dalam satu putaran saja, motor-motor tersebut tampak cukup cepat.

"Mungkin di beberapa lintasan akan sangat cepat, dengan selisih waktu yang lebih tipis dibandingkan dengan motor 1000cc.

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“Namun, yang pasti, ban menjadi faktor pembeda yang masih belum sepenuhnya diketahui.”

Selain penggunaan mesin yang lebih kecil dan pemasok ban baru, MotoGP akan menghapus perangkat ride-height serta memperketat pembatasan aero.

Batas kapasitas bahan bakar juga akan dikurangi seiring dengan penggunaan mesin yang lebih kecil tersebut. Namun, bobot minimum kendaraan pun akan diturunkan sebesar empat kg, yang akan meningkatkan kelincahan dan kecepatan motor saat menikung.