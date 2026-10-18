Bos Ducati dan Aprilia Membahas Kecepatan Motor MotoGP 850cc

Apakah kecepatan motor MotoGP 850cc tidak akan mempengaruhi utama dari aspek keselamatan untuk tahun 2027?

Why fast 850cc MotoGP lap times do not undermine 2027 safety target
Why fast 850cc MotoGP lap times do not undermine 2027 safety target
© Gold and Goose

Laptime resmi untuk motor MotoGP generasi baru berkapasitas 850cc dengan ban Pirelli belum akan tersedia hingga sampai tes pasca-musim di Valencia pada 1 Desember mendatang.

Tapi, informasi mengenai laptime yang bocor dari sesi uji coba privat mengindikasikan bahwa motor 2027 bisa jadi memiliki performa yang mendekati motor 1000cc saat ini, setidaknya di beberapa sirkuit.

Meskipun demikian, General Manager Ducati Corse, Gigi Dall’Igna, dan CEO Aprilia Racing, Massimo Rivola, meyakini bahwa regulasi baru tersebut tetap akan mencapai tujuan utamanya, yaitu mengurangi top-speed.

“Alasan utama mengapa kami ingin mengurangi performa bukanlah [laptime], melainkan top speed - kecepatan saat para pembalap tiba di tikungan [pertama],” ujar Dall’Igna di Mandalika.

Massimo Rivola, Gigi Dall’Igna, 2026 Indonesian MotoGP.
Massimo Rivola, Gigi Dall’Igna, 2026 Indonesian MotoGP.
© Gold and Goose

“Oleh karena itu, kami ingin mengurangi tenaga mesin serta kapasitasnya.

“Menurut saya, meskipun catatan waktu putarannya nanti cukup mendekati catatan waktu untuk tahun 2026, kita tetap bisa mendapatkan keuntungan dari sisi keselamatan.

“Jadi, sejujurnya, menurut saya ini adalah langkah yang harus kita ambil.”

Aprilia 850, Jerez test.
Aprilia 850, Jerez test.
© Aprilia Racing

Rivola menyoroti kecepatan yang memecahkan rekor yang dicapai oleh mesin 1000cc saat ini, seraya memperkirakan bahwa motor-motor baru nanti akan memiliki tenaga sekitar 50 HP lebih rendah.

Jorge Martin dan rekan setimnya di Aprilia, Marco Bezzecchi, sama-sama memecahkan rekor top-speed di MotoGP - 368,6 km/jam (229 mph) - di Mugello pada bulan Mei lalu.

“Di Mugello, Marco dan Jorge sama-sama mencapai kecepatan 368,6 km/jam, dan itu angka yang cukup besar,” ujar Rivola.

“Jadi, pengurangan tenaga sekitar 50 daya kuda tentu akan menurunkan kecepatan tersebut.

“Dari apa yang kita lihat, catatan waktu putarannya tampaknya masih tergolong cukup cepat.

“Di saat yang sama, para pembalap berkomentar bahwa motor tersebut lebih mudah dikendarai. Jadi, mungkin mereka bisa menanganinya dengan sedikit lebih baik.

“Namun, lebih baik menatap ke depan daripada menoleh ke belakang, karena semuanya sudah terjadi.”

Rivola juga menyoroti bahwa mungkin akan terjadi penurunan performa yang lebih besar - dibandingkan dengan motor 1000cc/Michelin saat ini - sepanjang jarak balapan penuh.

“Selain itu, kita belum tahu apakah dalam jarak balapan, catatan waktunya akan tetap sama.

“Untuk saat ini, dalam satu putaran saja, motor-motor tersebut tampak cukup cepat.

"Mungkin di beberapa lintasan akan sangat cepat, dengan selisih waktu yang lebih tipis dibandingkan dengan motor 1000cc.

“Namun, yang pasti, ban menjadi faktor pembeda yang masih belum sepenuhnya diketahui.”

Selain penggunaan mesin yang lebih kecil dan pemasok ban baru, MotoGP akan menghapus perangkat ride-height serta memperketat pembatasan aero.

Batas kapasitas bahan bakar juga akan dikurangi seiring dengan penggunaan mesin yang lebih kecil tersebut. Namun, bobot minimum kendaraan pun akan diturunkan sebesar empat kg, yang akan meningkatkan kelincahan dan kecepatan motor saat menikung.

Tags:

Ducati
Aprilia
2027
Bos Ducati dan Aprilia Membahas Kecepatan Motor MotoGP 850cc
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Related Articles

MotoGP News
"Taruhannya Tinggi" - Aprilia Tetapkan Skenario Penerapan Team-Order
Raul Fernandez, Marco Bezzecchi, 2026 Indonesian MotoGP.
MotoGP News
Ducati Yakin Aprilia akan Menerapkan Team-Order untuk Bantu Martin
Bezzecchi, Fernandez, Martin, 2026 Indonesian MotoGP.
MotoGP News
Martin Tebar Ancaman untuk Rivalnya di Sisa Musim MotoGP 2026
Jorge Martin, 2026 Indonesian MotoGP.
MotoGP News
RESMI: Morbidelli Pindah ke Aruba.it Ducati untuk Musim MotoGP 2027
Franco Morbidelli, 2026 Jerez MotoGP Sprint.
MotoGP News
Bagnaia Akui Terkejut dengan Performa Ban Belakang Hard di Motegi
Pecco Bagnaia, 2026 Japanese MotoGP.
MotoGP News
Marc Marquez Kembali ke Motegi dalam Pertarungan Gelar "Normal"
Marc Marquez.

Latest News

MotoGP News
Bos Ducati dan Aprilia Membahas Kecepatan Motor MotoGP 850cc
20s ago
Ducati 850cc prototype, 2026 Red Bull Ring MotoGP.
MotoGP News
EKSKLUSIF Ai Ogura: Dari 'Anak Emas' Honda ke Calon Bintang Yamaha
2h ago
Ai Ogura, Trackhouse Aprilia, 2026 Indonesian MotoGP
MotoGP News
Phillip Island akan Menggelar Balap Supercars untuk Gantikan MotoGP
20h ago
MotoGP at Phillip Island in 2025
MotoGP News
Aprilia Minta Maaf ke Martin untuk Kesalahan Tekanan Ban Sprint Race
15/10/26
Aprilia celebrates top four sweep at the Indonesian MotoGP.
MotoGP News
Bagnaia Tidak Terkejut dengan Kecelakaanya di GP Indonesia
15/10/26
Pecco Bagnaia, Ducati Corse, 2026 Indonesian MotoGP

More News

MotoGP News
Ducati Tepis Anggapan Marc Marquez Mendominasi Pengembangan Motor
15/10/26
Marc Marquez, Ducati Corse, 2026 Indonesian MotoGP
MotoGP News
Ducati Membantah Rumor Maverick Vinales Jadi Pembalap Tesnya
15/10/26
Maverick Vinales, Tech3 KTM, 2026 Indonesian MotoGP
MotoGP News
Quartararo Menjalani Hari Minggu Terbaiknya Sejak Juli di Mandalika
15/10/26
Fabio Quartararo, 2026 Indonesian MotoGP.
MotoGP News
Aldeguer Berhasil Jalani Operasi, Diragukan Turun di Phillip Island
15/10/26
Fermin Aldeguer, 2026 Indonesian MotoGP.
MotoGP News
Aprilia Sebut Satu Trek yang Dikhawatirkannya di Sisa Musim 2026
14/10/26
Jorge Martin leads Marc Marquez, Sprint, 2026 Indonesian MotoGP.