Kualifikasi 10 Besar Suzuka 8 Hours 2026 Dibatalkan Karena Cuaca Buruk

Suzuka 8 Hours telah membatalkan sesi kualifikasi Top 10 karena cuaca buruk, sehingga posisi start akan ditentukan berdasarkan catatan waktu dari sesi kualifikasi hari Jumat.

Sesi kualifikasi tersebut dipimpin oleh Honda HRC di depan BMW Motorrad World Endurance Team.

Marc VDS KM99, YART, Yamaha Factory Racing Team, FCC TSR Honda France, Astemo Pro Honda SI Racing, Yoshimura SERT, AutoRace Ube Racing Team, dan SDG Team HARC-PRO Honda juga dijadwalkan untuk mengikuti sesi kualifikasi Top 10 setelah sesi kualifikasi hari Jumat, tetapi hujan pada hari Sabtu memaksa pembatalan sesi penentuan posisi pole satu putaran tersebut.

Jonathan Rea, 2026 Suzuka 8 Hours. © Honda Racing

Artinya, seluruh 50 tim yang akan berlaga akan ditentukan berdasarkan hasil kualifikasi pada hari Jumat.

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Dengan begitu, Honda HRC dengan Jonathan Rea, Takumi Takahashi, dan Somkiat Chantra berada di posisi terdepan untuk Suzuka 8 Hours 2026.

Tim pabrikan Yamaha akan memulai balapan dari posisi kelima dengan Jack Miller, Andrea Locatelli, dan Katsuyuki Nakasuga, di belakang tim EWC reguler YART Yamaha dengan trio Marvin Fritz, Karel Hanika, dan Leandro Mercado yang akan memulai dari posisi keempat, dan tim Marc VDS KM99 Yamaha di posisi ketiga.

Jack Miller, 2026 Suzuka 8 Hours. © Yamaha Racing

Tim CN Challenge Suzuki, yang telah menjadi langganan di kelas Eksperimental dalam beberapa tahun terakhir, akan memulai balapan dari posisi ke-13 dengan susunan pembalap Takuya Tsuda, Ryo Mizuno, dan Etienne Masson.

Honda HRC telah memenangkan empat balapan Suzuka 8 Hours terakhir, tetapi dua pertiga dari susunan pembalapnya baru untuk tahun ini, dengan Rea dan Chantra bergabung untuk pertama kalinya bersama HRC dalam formasi saat ini.

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Rea meraih kemenangan bersama Honda pada tahun 2012, tetapi belum pernah balapan di 8 Hours sejak ia menang bersama Kawasaki pada tahun 2019, dan ini akan menjadi balapan pertamanya di Suzuka bersama Honda sejak edisi 2012 ketika ia balapan untuk tim FCC TSR.