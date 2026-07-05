Suzuka 8 Hours 2026: Honda Menang saat Balapan Selesai Lebih Awal

Hasil 10 besar Suzuka 8 Hours 2026 yang berakhir lebih awal karena cuaca buruk.

Jonathan Rea, 2026 Suzuka 8 Hours. Credit: Honda Racing Corporation.
Jonathan Rea, 2026 Suzuka 8 Hours. Credit: Honda Racing Corporation.
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Hasil dari Suzuka 8 Hours 2026 di Jepang, putaran ketiga Kejuaraan Dunia Balap Ketahanan tahun ini.

AutoUbe memimpin fase awal balapan, tetapi segera disalip oleh Honda HRC sebelum tim Tati mengeluarkan safety car untuk pertama kalinya di jam pertama ketika motornya mati di tengah tikungan 130R.

Safety car kembali keluar di jam kedua karena hujan terlalu deras. Balapan dilanjutkan saat mendekati dua jam dan Honda mendominasi sejak saat itu, memimpin di depan tim pabrikan Yamaha hingga jam terakhir.

Dengan waktu tersisa setengah jam, dan selisih sekitar 20 detik antara dua tim terdepan, safety car keluar untuk terakhir kalinya dan sekali lagi karena hujan deras.

Kondisi bendera hijau tidak dilanjutkan, yang berarti balapan secara efektif ditentukan 30 menit sebelum finis, dengan Honda HRC menang di depan Yamaha Factory Racing dan BMW Motorrad World Endurance Team.

YART Yamaha berada di urutan keempat di depan AutoUbe, SERT, Suzuki CN Challenge, SDG HARC-PRO, Astemo Honda, dan Team ATJ.

Suzuka 8 Hours 2026 - Hasil Balapan (10 besar)

PosTimPabrikanPembalap BiruPembalap KuningPembalap Merah
1Honda HRCHondaTakumi TakahashiJonathan ReaSomkiat Chantra
2Yamaha Factory Racing TeamYamahaKatsuyuki NakasugaJack MillerAndrea Locatelli
3BMW Motorrad World Endurance TeamBMWMarkus ReiterbergerSteven OdendaalMichael van der Mark
4YART Yamaha Official EWC TeamYamahaKarel HanikaMarvin FritzLeandro Mercado
5AutoRace Ube Racing TeamBMWNaomichi UramotoSylvain GuintoliChristophe Ponsson
6Yoshimura SERT MotulSuzukiGregg BlackDan LinfootCocoro Atsumi
7Team Suzuki CN ChallengeSuzukiTakuya TsudaRyo MizunoEtienne Masson
8SDG Team HARC-PRO HondaHondaYuki KuniiTeppei NagoeKeito Abe
9Astemo Pro Honda SI RacingHondaKohta NozaneTaiga HadaKohta Arakawa
10Team ATJ with NTT docomo BusinessHondaSatoru IwataKoki SuzukiTakuma Kunimine

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Suzuka 8 Hours 2026: Honda Menang saat Balapan Selesai Lebih Awal
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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