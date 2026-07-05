Suzuka 8 Hours 2026: Honda Menang saat Balapan Selesai Lebih Awal
Hasil 10 besar Suzuka 8 Hours 2026 yang berakhir lebih awal karena cuaca buruk.
Hasil dari Suzuka 8 Hours 2026 di Jepang, putaran ketiga Kejuaraan Dunia Balap Ketahanan tahun ini.
AutoUbe memimpin fase awal balapan, tetapi segera disalip oleh Honda HRC sebelum tim Tati mengeluarkan safety car untuk pertama kalinya di jam pertama ketika motornya mati di tengah tikungan 130R.
Safety car kembali keluar di jam kedua karena hujan terlalu deras. Balapan dilanjutkan saat mendekati dua jam dan Honda mendominasi sejak saat itu, memimpin di depan tim pabrikan Yamaha hingga jam terakhir.
Dengan waktu tersisa setengah jam, dan selisih sekitar 20 detik antara dua tim terdepan, safety car keluar untuk terakhir kalinya dan sekali lagi karena hujan deras.
Kondisi bendera hijau tidak dilanjutkan, yang berarti balapan secara efektif ditentukan 30 menit sebelum finis, dengan Honda HRC menang di depan Yamaha Factory Racing dan BMW Motorrad World Endurance Team.
YART Yamaha berada di urutan keempat di depan AutoUbe, SERT, Suzuki CN Challenge, SDG HARC-PRO, Astemo Honda, dan Team ATJ.
Suzuka 8 Hours 2026 - Hasil Balapan (10 besar)
|Pos
|Tim
|Pabrikan
|Pembalap Biru
|Pembalap Kuning
|Pembalap Merah
|1
|Honda HRC
|Honda
|Takumi Takahashi
|Jonathan Rea
|Somkiat Chantra
|2
|Yamaha Factory Racing Team
|Yamaha
|Katsuyuki Nakasuga
|Jack Miller
|Andrea Locatelli
|3
|BMW Motorrad World Endurance Team
|BMW
|Markus Reiterberger
|Steven Odendaal
|Michael van der Mark
|4
|YART Yamaha Official EWC Team
|Yamaha
|Karel Hanika
|Marvin Fritz
|Leandro Mercado
|5
|AutoRace Ube Racing Team
|BMW
|Naomichi Uramoto
|Sylvain Guintoli
|Christophe Ponsson
|6
|Yoshimura SERT Motul
|Suzuki
|Gregg Black
|Dan Linfoot
|Cocoro Atsumi
|7
|Team Suzuki CN Challenge
|Suzuki
|Takuya Tsuda
|Ryo Mizuno
|Etienne Masson
|8
|SDG Team HARC-PRO Honda
|Honda
|Yuki Kunii
|Teppei Nagoe
|Keito Abe
|9
|Astemo Pro Honda SI Racing
|Honda
|Kohta Nozane
|Taiga Hada
|Kohta Arakawa
|10
|Team ATJ with NTT docomo Business
|Honda
|Satoru Iwata
|Koki Suzuki
|Takuma Kunimine