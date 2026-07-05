Suzuka 8 Hours 2026: Honda Menang saat Balapan Selesai Lebih Awal

Hasil dari Suzuka 8 Hours 2026 di Jepang, putaran ketiga Kejuaraan Dunia Balap Ketahanan tahun ini.

AutoUbe memimpin fase awal balapan, tetapi segera disalip oleh Honda HRC sebelum tim Tati mengeluarkan safety car untuk pertama kalinya di jam pertama ketika motornya mati di tengah tikungan 130R.

Safety car kembali keluar di jam kedua karena hujan terlalu deras. Balapan dilanjutkan saat mendekati dua jam dan Honda mendominasi sejak saat itu, memimpin di depan tim pabrikan Yamaha hingga jam terakhir.

Dengan waktu tersisa setengah jam, dan selisih sekitar 20 detik antara dua tim terdepan, safety car keluar untuk terakhir kalinya dan sekali lagi karena hujan deras.

Kondisi bendera hijau tidak dilanjutkan, yang berarti balapan secara efektif ditentukan 30 menit sebelum finis, dengan Honda HRC menang di depan Yamaha Factory Racing dan BMW Motorrad World Endurance Team.

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YART Yamaha berada di urutan keempat di depan AutoUbe, SERT, Suzuki CN Challenge, SDG HARC-PRO, Astemo Honda, dan Team ATJ.