2026 Suzuka 8 Hours Results: Honda wins as rain ends race early

Full results from the 2026 Suzuka 8 Hours endurance race affter Honda won in sodden conditions.

Jonathan Rea, 2026 Suzuka 8 Hours. Credit: Honda Racing Corporation.
Jonathan Rea, 2026 Suzuka 8 Hours. Credit: Honda Racing Corporation.
Add as a preferred source

Results from the 2026 Suzuka 8 Hours in Japan, the third round of this year's Endurance World Championship.

The early part of the race was led by the AutoUbe team, but it was soon overhauled by Honda HRC before the Tati team brought out the safety car for the first time in the opening hour when it expired in the middle of 130R.

The safety car came out again in the second hour as the rain was too heavy. Racing resumed as the race approached the two hour mark and Honda dominated from there, leading ahead of the factory Yamaha team into the final hour.

With half-an-hour to go, and 20 seconds or so separating the two leading teams, the safety car came out for the final time and once again for heavy rain. Green flag conditions did not resume, meaning the race was effectively decided 30 minutes from the finish, with Honda HRC winning from Yamaha Factory Racing and the BMW Motorrad World Endurance Team.

YART Yamaha was fourth ahead of AutoUbe, SERT, Suzuki CN Challenge, SDG HARC-PRO, Astemo Honda, and Team ATJ.

Full results from the Suzuka 8 Hours are below. Full results and timing to follow.

2026 Suzuka 8 Hours | Race | Result

PosTeamManufacturerRider BlueRider YellowRider RedTiming
1Honda HRCHondaTakumi TakahashiJonathan ReaSomkiat Chantra188 Laps
2Yamaha Factory Racing TeamYamahaKatsuyuki NakasugaJack MillerAndrea Locatelli1:34.280
3BMW Motorrad World Endurance TeamBMWMarkus ReiterbergerSteven OdendaalMichael van der Mark1:44.087
4YART Yamaha Official EWC TeamYamahaKarel HanikaMarvin FritzLeandro Mercado3:44.444
5AutoRace Ube Racing TeamBMWNaomichi UramotoSylvain GuintoliChristophe Ponsson3:46.113
6Yoshimura SERT MotulSuzukiGregg BlackDan LinfootCocoro Atsumi2L
7Team Suzuki CN ChallengeSuzukiTakuya TsudaRyo MizunoEtienne Masson2L
8SDG Team HARC-PRO HondaHondaYuki KuniiTeppei NagoeKeito Abe3L
9Honda Asia-Dream Racing with AstemoHondaNakarin AtiratphuvapatKhairul Idham PawiMohammad Adenanta Putra3L
10Team ATJ with NTT docomo BusinessHondaSatoru IwataKoki SuzukiTakuma Kunimine4L
11S-Pulse Dream Racing SuzukiSuzukiSho NishimuraJonas FolgerJeremy Guarnoni5L
12Marumae Team KodamaYamahaYuta KodamaMax StaufferTakumi Takahashi5L
13KWT KaedearKawasakiRoman RamosChristian GamarinoGregory Leblanc6L
14NCXX Racing with Riders ClubHondaTetsuta NagashimaYudai KameiYuta Date7L
15Team EtoileBMWHikari OkuboMotoharu ItoKaito Toba7L
16Wojcik Racing Team #77 SSTHondaOscar GutierrezJordi TorresGabriele Giannini7L
17Champion-Hert powered by MRPBMWBalint KovacsJan BuhnLoris Cresson7L
18Motobox Kremer Racing by 321Yamaha Dirk GeigerTwan Smits8L
19KRP Sanyo Kogyo & RS-ItohKawasakiYuto SanoKatsuto SanoAkira Yanagawa8L
20Astemo Pro Honda SI RacingHondaKohta NozaneTaiga HadaKohta Arakawa9L
21Team Bolliger Switzerland #8KawasakiNico ThoniAlex ToledoXavi Artigas9L
22ERC Endurance #6BMWMarcel SchrotterKenny ForayJan-Ole Jahnig9L
23Honda Suzuka Racing TeamHondaBen YoungGenki NakajimaMaiku Watanuki9L
24Shinsyuren with TotecBMWHinata NakajimaKyosuke OkudaIsami Higashimura10L
25Honda Hamamatsu Escargot RT with DreamoHondaTakumi FukudaSyuu YamatoKai Aota11L
26FCC TSR Honda FranceHondaAlan TecherCorentin PerolariJohn McPhee12L
27Kawasaki Plaza Racing TeamKawasakiRyosuke IwatoGun MieYosuke Nakayama12L
28Team38KawasakiJunpei TakataniYoshiaki NojimaSeiichiro Morimoto13L
29Team Matsunaga KDC x GearsYamahaTakimu HaneTakatsugu SakaiMasahiko Arakawa14L
30Elf Marc VDS Racing Team/KM99YamahaRandy de PunietFlorian MarinoAlessandro Delbianco15L
31Dafy-Kaedear-RAC41-HondaHondaTakeshi IshizukaDiego PoncetKevin Manfredi15L
32Moto Win RacingHondaKeisuke TsukaharaYutaka MuraseShingo Suzuki16L
33Sanrio Characters × Honda Kumamoto RacingHondaKazuhiro KojimaYosuke IdoToshiki Senda17L
34Verity & fenice with KirinjishiYamahaShota YokoyamaMitsuhiro KunoMinori Sato17L
35Honda Blue Helmets MSC Kumamoto&AsakaHondaHiromasa OkadaKei TomieAki Ito17L
36Team Tatara ApriliaApriliaKazuki WatanabeRuka WadaAkito Haga17L
37Bakuon!!Team Nagano&Y.S.S.RDYamahaShineguri SakurayamaYuki ItoRen Okabe18L
38Himeji Nichirin RacingYamahaMasaki AdachiSouta HoriiMotaoki Sawamura20L
39Team Sugai Racing JapanHondaYoshiyuki SugaiYasuhiro MatsukawaVaris Fleming21L
40Honda Tochigi Racing & Koyokai Dream RacingHondaMuhammad Helmi AzmanTakafumi KatoMuhammad Zaqhwan Zaidi22L
41Team Kohsaka & Takahon RacingHondaTatsuya YamaguchiRui KusuShogo Kawasaki23L
42MOTORCYCLES#27 EJ YICHondaTsuna NishinakiAstushi KawaguchiTakashi Maekawa24L
43Sanmei Team Taro Plusone with SDGBMWTaro SekiguchiTatsuya NakamuraKeisuke Tanaka26L
443ART Best Of Bike HamaguchiYamahaLucas MahiasLoic ArbelRobin Mulhauser27L
45Tone Team4413 BMWBMWTomoya HoshinoMate SzamadoAinosuke Yoshida40L
46Team FrontierBMWAzlan Shah KamaruzamanRyosuke KatahiraSho Hasegawa47L
47Dog House & Tripoint Fuchs SilkoleneSuzukiKeita IwataniEisuke SamuraToshiharu Oosuka62L*
48Team Sakurai HondaHondaKazuki ItoDaijiro HiuraRyusei Yamanaka77L*
DNFTeam BabyFace TitaniumPowerYamahaShota IteRei MatsuokaKazuma TsudaDNF
DNFTati Team Ava6 RacingHondaHugo ClereMickael Di MeglioIsaac VinalesDNF

*Not classified, failed to complete minimum number of laps (75 per cent of leader's laps).

In this article

2026 Suzuka 8 Hours Results: Honda wins as rain ends race early
Alex Whitworth
Journalist

Alex joined the Crash.net team in August of 2024 having covered consumer and racing motorcycle news at Visordown for two years.

More News

MotoGP News
BMW laments lost podium after footpeg issue in Suzuka 8 Hours
04/08/25
No. 37 BMW
MotoGP Results
2025 Suzuka 8 Hours - Full race results
03/08/25
No. 30 Honda
MotoGP Race Report
Suzuka 8 Hours: Honda wins as Johann Zarco leads victory charge
03/08/25
No. 30 Honda
MotoGP News
Suzuka 8 Hours: Honda leads Yamaha at halfway point
03/08/25
Johann Zarco, Honda
MotoGP News
Suzuka 8 Hours - Full starting grid
02/08/25
Suzuka 8 Hours track action
MotoGP News
Suzuka 8 Hours: Top 10 Trial qualifying results
02/08/25
Johann Zarco, Honda

Latest News

MotoGP News
Trackhouse “like a low profile” in "interesting" MotoGP title fight
3h ago
Raul Fernandez, Davide Brivio, Ai Ogura, 2026 Assen MotoGP.
MotoGP News
“Couldn’t show our true potential”: Jack Miller rues missed chance at Suzuka 8 Hours
18h ago
Jack Miller, 2026 Suzuka 8 Hours, pit box. Credit: Yamaha Racing.
MotoGP News
Jonathan Rea “nervous” about Suzuka 8 Hours conditions before cancellation
20h ago
Jonathan Rea, 2026 Dutch WorldSBK, pit box. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
Why three MotoGP & WorldSBK riders aren’t racing at World Ducati Week
21h ago
Alex Marquez, 2026 MotoGP Dutch Grand Prix, pre-race. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
2026 Suzuka 8 Hours grid after Top 10 Trial cancelled
04/07/26
Jonathan Rea, 2026 Suzuka 8 Hours.

Subscribe to our MotoGP Newsletter

Get the latest MotoGP news, exclusives, interviews and promotions from the paddock direct to your inbox

More News

MotoGP News
2026 Suzuka 8 Hours cancels Top 10 Trial as bad weather hits
04/07/26
Somkiat Chantra, Jonathan Rea, Takumi Takahashi take 2026 Suzuka 8H pole with Honda. Credit: Honda Racing Corporation.
MotoGP News
‘Some hate their sport’ - Marc Marquez reveals “biggest ambition” after Ducati MotoGP deal
04/07/26
Marc Marquez, 2026 Assen MotoGP.
MotoGP News
Ducati’s MotoGP future unlikely to be impacted by the company’s sale rumours
03/07/26
2026 Factory Lenovo Ducati bike.
MotoGP News
Toprak Razgatlioglu compared to two grand prix champions by Pramac MotoGP boss
03/07/26
Toprak Razgatlioglu, 2026 MotoGP Dutch Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
“Qualifying didn't go as I'd hoped” - Jack Miller chasing Suzuka 8 Hours turnaround
03/07/26
Jack Miller, Suzuka 8 Hours.