2026 Suzuka 8 Hours Results: Honda wins as rain ends race early
Full results from the 2026 Suzuka 8 Hours endurance race affter Honda won in sodden conditions.
Results from the 2026 Suzuka 8 Hours in Japan, the third round of this year's Endurance World Championship.
The early part of the race was led by the AutoUbe team, but it was soon overhauled by Honda HRC before the Tati team brought out the safety car for the first time in the opening hour when it expired in the middle of 130R.
The safety car came out again in the second hour as the rain was too heavy. Racing resumed as the race approached the two hour mark and Honda dominated from there, leading ahead of the factory Yamaha team into the final hour.
With half-an-hour to go, and 20 seconds or so separating the two leading teams, the safety car came out for the final time and once again for heavy rain. Green flag conditions did not resume, meaning the race was effectively decided 30 minutes from the finish, with Honda HRC winning from Yamaha Factory Racing and the BMW Motorrad World Endurance Team.
YART Yamaha was fourth ahead of AutoUbe, SERT, Suzuki CN Challenge, SDG HARC-PRO, Astemo Honda, and Team ATJ.
Full results from the Suzuka 8 Hours are below. Full results and timing to follow.
2026 Suzuka 8 Hours | Race | Result
|Pos
|Team
|Manufacturer
|Rider Blue
|Rider Yellow
|Rider Red
|Timing
|1
|Honda HRC
|Honda
|Takumi Takahashi
|Jonathan Rea
|Somkiat Chantra
|188 Laps
|2
|Yamaha Factory Racing Team
|Yamaha
|Katsuyuki Nakasuga
|Jack Miller
|Andrea Locatelli
|1:34.280
|3
|BMW Motorrad World Endurance Team
|BMW
|Markus Reiterberger
|Steven Odendaal
|Michael van der Mark
|1:44.087
|4
|YART Yamaha Official EWC Team
|Yamaha
|Karel Hanika
|Marvin Fritz
|Leandro Mercado
|3:44.444
|5
|AutoRace Ube Racing Team
|BMW
|Naomichi Uramoto
|Sylvain Guintoli
|Christophe Ponsson
|3:46.113
|6
|Yoshimura SERT Motul
|Suzuki
|Gregg Black
|Dan Linfoot
|Cocoro Atsumi
|2L
|7
|Team Suzuki CN Challenge
|Suzuki
|Takuya Tsuda
|Ryo Mizuno
|Etienne Masson
|2L
|8
|SDG Team HARC-PRO Honda
|Honda
|Yuki Kunii
|Teppei Nagoe
|Keito Abe
|3L
|9
|Honda Asia-Dream Racing with Astemo
|Honda
|Nakarin Atiratphuvapat
|Khairul Idham Pawi
|Mohammad Adenanta Putra
|3L
|10
|Team ATJ with NTT docomo Business
|Honda
|Satoru Iwata
|Koki Suzuki
|Takuma Kunimine
|4L
|11
|S-Pulse Dream Racing Suzuki
|Suzuki
|Sho Nishimura
|Jonas Folger
|Jeremy Guarnoni
|5L
|12
|Marumae Team Kodama
|Yamaha
|Yuta Kodama
|Max Stauffer
|Takumi Takahashi
|5L
|13
|KWT Kaedear
|Kawasaki
|Roman Ramos
|Christian Gamarino
|Gregory Leblanc
|6L
|14
|NCXX Racing with Riders Club
|Honda
|Tetsuta Nagashima
|Yudai Kamei
|Yuta Date
|7L
|15
|Team Etoile
|BMW
|Hikari Okubo
|Motoharu Ito
|Kaito Toba
|7L
|16
|Wojcik Racing Team #77 SST
|Honda
|Oscar Gutierrez
|Jordi Torres
|Gabriele Giannini
|7L
|17
|Champion-Hert powered by MRP
|BMW
|Balint Kovacs
|Jan Buhn
|Loris Cresson
|7L
|18
|Motobox Kremer Racing by 321
|Yamaha
|Dirk Geiger
|Twan Smits
|8L
|19
|KRP Sanyo Kogyo & RS-Itoh
|Kawasaki
|Yuto Sano
|Katsuto Sano
|Akira Yanagawa
|8L
|20
|Astemo Pro Honda SI Racing
|Honda
|Kohta Nozane
|Taiga Hada
|Kohta Arakawa
|9L
|21
|Team Bolliger Switzerland #8
|Kawasaki
|Nico Thoni
|Alex Toledo
|Xavi Artigas
|9L
|22
|ERC Endurance #6
|BMW
|Marcel Schrotter
|Kenny Foray
|Jan-Ole Jahnig
|9L
|23
|Honda Suzuka Racing Team
|Honda
|Ben Young
|Genki Nakajima
|Maiku Watanuki
|9L
|24
|Shinsyuren with Totec
|BMW
|Hinata Nakajima
|Kyosuke Okuda
|Isami Higashimura
|10L
|25
|Honda Hamamatsu Escargot RT with Dreamo
|Honda
|Takumi Fukuda
|Syuu Yamato
|Kai Aota
|11L
|26
|FCC TSR Honda France
|Honda
|Alan Techer
|Corentin Perolari
|John McPhee
|12L
|27
|Kawasaki Plaza Racing Team
|Kawasaki
|Ryosuke Iwato
|Gun Mie
|Yosuke Nakayama
|12L
|28
|Team38
|Kawasaki
|Junpei Takatani
|Yoshiaki Nojima
|Seiichiro Morimoto
|13L
|29
|Team Matsunaga KDC x Gears
|Yamaha
|Takimu Hane
|Takatsugu Sakai
|Masahiko Arakawa
|14L
|30
|Elf Marc VDS Racing Team/KM99
|Yamaha
|Randy de Puniet
|Florian Marino
|Alessandro Delbianco
|15L
|31
|Dafy-Kaedear-RAC41-Honda
|Honda
|Takeshi Ishizuka
|Diego Poncet
|Kevin Manfredi
|15L
|32
|Moto Win Racing
|Honda
|Keisuke Tsukahara
|Yutaka Murase
|Shingo Suzuki
|16L
|33
|Sanrio Characters × Honda Kumamoto Racing
|Honda
|Kazuhiro Kojima
|Yosuke Ido
|Toshiki Senda
|17L
|34
|Verity & fenice with Kirinjishi
|Yamaha
|Shota Yokoyama
|Mitsuhiro Kuno
|Minori Sato
|17L
|35
|Honda Blue Helmets MSC Kumamoto&Asaka
|Honda
|Hiromasa Okada
|Kei Tomie
|Aki Ito
|17L
|36
|Team Tatara Aprilia
|Aprilia
|Kazuki Watanabe
|Ruka Wada
|Akito Haga
|17L
|37
|Bakuon!!Team Nagano&Y.S.S.RD
|Yamaha
|Shineguri Sakurayama
|Yuki Ito
|Ren Okabe
|18L
|38
|Himeji Nichirin Racing
|Yamaha
|Masaki Adachi
|Souta Horii
|Motaoki Sawamura
|20L
|39
|Team Sugai Racing Japan
|Honda
|Yoshiyuki Sugai
|Yasuhiro Matsukawa
|Varis Fleming
|21L
|40
|Honda Tochigi Racing & Koyokai Dream Racing
|Honda
|Muhammad Helmi Azman
|Takafumi Kato
|Muhammad Zaqhwan Zaidi
|22L
|41
|Team Kohsaka & Takahon Racing
|Honda
|Tatsuya Yamaguchi
|Rui Kusu
|Shogo Kawasaki
|23L
|42
|MOTORCYCLES#27 EJ YIC
|Honda
|Tsuna Nishinaki
|Astushi Kawaguchi
|Takashi Maekawa
|24L
|43
|Sanmei Team Taro Plusone with SDG
|BMW
|Taro Sekiguchi
|Tatsuya Nakamura
|Keisuke Tanaka
|26L
|44
|3ART Best Of Bike Hamaguchi
|Yamaha
|Lucas Mahias
|Loic Arbel
|Robin Mulhauser
|27L
|45
|Tone Team4413 BMW
|BMW
|Tomoya Hoshino
|Mate Szamado
|Ainosuke Yoshida
|40L
|46
|Team Frontier
|BMW
|Azlan Shah Kamaruzaman
|Ryosuke Katahira
|Sho Hasegawa
|47L
|47
|Dog House & Tripoint Fuchs Silkolene
|Suzuki
|Keita Iwatani
|Eisuke Samura
|Toshiharu Oosuka
|62L*
|48
|Team Sakurai Honda
|Honda
|Kazuki Ito
|Daijiro Hiura
|Ryusei Yamanaka
|77L*
|DNF
|Team BabyFace TitaniumPower
|Yamaha
|Shota Ite
|Rei Matsuoka
|Kazuma Tsuda
|DNF
|DNF
|Tati Team Ava6 Racing
|Honda
|Hugo Clere
|Mickael Di Meglio
|Isaac Vinales
|DNF
*Not classified, failed to complete minimum number of laps (75 per cent of leader's laps).