Honda is gunning for a record-extending 31st victory at the Suzuka 8 Hours after MotoGP star Johann Zarco scored pole position aboard the factory No. 30 bike.

Reigning champion Zarco and six-time event winner Takumi Takahashi will contest the race as a duo, with Xavi Vierge having been forced to withdraw due to what Honda described as "procedural reasons".

The returning factory Yamaha team will take the start from second place, with Jack Miller, Andrea Locatelli and Katsuyuki Nakasuga sharing the No. 21 R1.

Third place on the grid will be occupied by the No. 76 Ube Racing BMW of Naomichi Uramoto, Loris Baz and Davey Todd.

Suzuka 8 Hours - Full starting grid

Pos # TEAM Bike Rider Blue Rider Yellow Rider Red 1 30 Honda HRC Honda TAKAHASHI Takumi ZARCO Johann - 2 21 YAMAHA RACING TEAM Yamaha NAKASUGA Katsuyuki MILLER Jack LOCATELLI Andrea 3 76 AutoRace Ube Racing Team BMW URAMOTO Naomichi BAZ Loris TODD Davey 4 73 SDG Team HARC-PRO. Honda Honda NAGOE Teppei ABE Keito KUNII Yuki 5 37 BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM BMW REITERBERGER Markus VAN DER MARK Michael ODENDAAL Steven 6 7 YART - YAMAHA Yamaha HANIKA Karel FRITZ Marvin O'HALLORAN Jason 7 1 YOSHIMURA SERT MOTUL Suzuki BLACK Gregg LINFOOT Dan ATSUMI Cocoro 8 3 SDG-DUCATI Team KAGAYAMA Ducati MIZUNO Ryo SCHRÖTTER Marcel HASLAM Leon 9 40 TeamATJ with docomo Business Honda IWATA Satoru SUZUKI Koki KUNIMINE Takuma 10 17 Astemo Pro Honda SI Racing Honda NOZANE Kohta ARAKAWA Kohta YAMANAKA Ryusei 11 71 Honda Dream RT SAKURAI HONDA Honda BROOKES Joshua HIURA Daijiro ITO Kazuki 12 0 Team SUZUKI CN CHALLENGE Suzuki MASSON Etienne ARENAS OVEJERO Albert TSUDA Takuya 13 11 Kawasaki Webike Trickstar Kawasaki RAMOS ALVARO Roman DI MEGLIO Mickael LEBLANC Grégory 14 5 F.C.C. TSR Honda France Honda TECHER Alan PEROLARI Corentin HADA Taiga 15 95 S-PULSE DREAM RACING Suzuki OGATA Hideyuki FOLGER Jonas HAMAHARA Sodo 16 88 Honda Asia-Dream Racing with Astemo Honda ATIRATPHUVAPAT Nakarin ANUAR Azroy hakeem ZAIDI Muhammad Zaqhwan 17 50 MARUMAE Team KODAMA Yamaha KODAMA Yuta SUGAWARA Riku STAUFFER Max 18 99 Elf Marc VDS Racing Team / KM99 Yamaha DE PUNIET Randy MARINO Florian GUARNONI Jérémy 19 6 ERC Endurance #6 BMW MYKHALCHYK Illya FORAY Kenny CHECA CARRERA David 20 25 Team Étoile BMW OKUBO Hikari WATANABE Kazuki ITO Motoharu 21 41 Kaedear-Dafy-Rac41-Honda Honda ISHIZUKA Takeshi LEESCH Chris MANFREDI Kevin 22 59 Team BabyFace Titanium Power Yamaha TSUDA Kazuma MAEDA Keisuke MULHAUSER Robin 23 4 Tati team AVA6 racing Honda CLERE Hugo VIÑALES MARES Isaac NISHIMURA Sho 24 20 Honda Suzuka Racing Team Honda PAWI Khairul idham AOTA Kai SUGIYAMA Yuki 25 44 Honda No Limits Honda TOBA Kaito GIANNINI Gabriele HAGA Akito 26 9 SANMEI Team TARO PLUSONE with SDG BMW SEKIGUCHI Taro KAMEI Yudai NAKAMURA Tatsuya 27 45 SHINSYUREN with TOTEC BMW HIGASHIMURA Isami NAKAMURA Shuichiro NAKAJIMA Hinata 28 64 Kawasaki Plaza Racing Team Kawasaki IWATO Ryosuke MIE Gun NAKAYAMA Yosuke 29 23 KRP SANYOUKOUGYO&RS-ITOH Kawasaki SANO Yuto SANO Katsuto SHINJO Masahiro 30 711 BAKUON!!RPT NAGANO & RT MATSUNAGA Yamaha SAKURAYAMA Shigenori ITO Yuki MATSUOKA Rei 31 112 Honda Tochigi Racing & Koyokai DREAM RT Honda TAKAHASHI Naoki AZMAN Muhammad helmi KATO Takafumi 32 93 TONE Team 4413 EVA 02 BMW BMW HOSHINO Tomoya YOSHIDA Ainosuke MERCADO Leandro denis 33 52 NCXX RACING with RIDERS CLUB Yamaha ITE Shota TOSHIMA Rei OKABE Ren 34 777 Wójcik Racing Team #777 SST Honda TORRES FERNANDEZ Jordi PAWELEC Milan MOLIK Mateusz 35 19 Team TATARA aprilia Aprilia WADA Ruka WATANUKI Maiku BAIOCCO Matteo 36 55 NATIONAL MOTOS HONDA FMA Honda SUCHET Valentin RAYMOND Guillaume NIGON Johan 37 49 Revo-M2 Aprilia CALIA Kevin SALTARELLI Simone FERRONI Flavio 38 75 Honda Kumamoto Racing & Hamamatsu ESCARGOT Honda YOSHIDA Mitsuhiro KOJIMA Kazuhiro YAMATO Syuu 39 78 Honda Blue Helmets MSC Kumamoto & Asaka Honda HASEGAWA Shudai OKADA Hiromasa IDE Yousuke 40 56 AOSHIMA MEGU with HAMAGUCHI Racing Yamaha YOKOYAMA Shota - VIETTI-RAMUS Doriano 41 65 Motobox Kremer Racing #65 Yamaha MORAIS Sheridan RUBIN Daniel SMITS Twan 42 13 Taira Promote Racing Yamaha SHIBATA Yoshimasa TARUMI Hayato KAWASAKI Shogo 43 57 NICHIRIN RACING Yamaha ADACHI Masaki HORII Souta SAKAI Takatsugu 44 503 EDWIN GESUNDHEIT Racing Honda MASUDA Yuuki MAEKAWA Takashi KABETANI Yuya 45 31 TEAM SUGAI RACING JAPAN Honda SUGAI Yoshiyuki MATSUKAWA Yasuhiro HIRANO Runa 46 38 Team38 Kawasaki MORIMOTO Seiichiro NOJIMA Yoshiaki TAKATANI Junpei 47 66 BALZ & ADVANCE MC with FUJIKI KOGYO Honda KIKUCHI Jun KAWAGUCHI Atsushi YOSHIHARA Masanori 48 15 IWATA RACING FAMILY Yamaha TAKAI Kyohei HATTORI Ryoga ENDO Akiyoshi 49 89 CLUBNEXT&HONDADREAMTAKASAKI Honda YOSHIHIRO Hikaru YAMAZOE Yasunori OHNUKI Kimihiko 50 46 MOTORCYCLES#27 EJ YIC Honda NISHINAKA Tsuna KUSU Rui - 51 16 Team Etching Factory Yamaha HANAMURA Shunichi NAGAYAMA Shota - 52 29 DOG HOUSE&TRIPOINT FUCHS Silkolene Suzuki IWATANI Keita SAMURA Eisuke OOSUKA Toshiharu 53 411 Team Matsunaga KDC&YSP Nagoya kita Yamaha ARAKAWA Masahiko MATSUNAGA Osamu KATO Hisayuki 54 26 Verity OIL & fenice KT with KIRINJISHI Yamaha KUNO Mitsuhiro CHINUSHI Hisashi SATO Naoyuki 55 828 TEAM FRONTIER BMW HASEGAWA Sho KATAHIRA Ryosuke -