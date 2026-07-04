2026 Suzuka 8 Hours grid after Top 10 Trial cancelled
The grid for the 2026 Suzuka 8 Hours after the cancellation of the Top 10 Trial session on Saturday.
The grid for the 2026 Suzuka 8 Hours after the Top 10 Trial was cancelled; the starting order is based on Friday’s qualifying times consequently.
Honda HRC start on pole position as they chase a fifth consecutive win at Suzuka with Jonathan Rea, Somkiat Chantra, and Takumi Takahashi aboard the factory Fireblade.
BMW line up second with their factory EWC team of Michael van der Mark, Markus Reiterberger, and Steven Odendaal.
Marc VDS KM99 complete the top-three on Sunday’s grid with Randy de Puniet, Florian Marino, and Alessandro Delbianco.
Fourth will be the YART Yamaha team, the reigning EWC champions, with Marvin Fritz, Karel Hanika, and Leandro Mercado.
Yamaha’s one-off factory team of Jack Miller, Katsuyuki Nakasuga, and Andrea Locatelli will start fifth.
FCC TSR Honda France will line up sixth ahead of Astemo Pro Honda SI Racing, SERT Suzuki, AutoRace Ube Racing, and the SDG HARC-PRO Honda team which completes the top-10.
The 2026 Suzuka 8 Hours will start at 11:30 local time on Sunday, or 03:30 BST.
The full starting order for the race is below.
2026 Suzuka 8 Hours | Grid (Qualifying Result)
|Pos
|Team
|Manufacturer
|Rider Blue
|Rider Yellow
|Rider Red
|Timing
|1
|Honda HRC
|Honda
|Takumi Takahashi
|Jonathan Rea
|Somkiat Chantra
|2:04.738
|2
|BMW Motorrad World Endurance Team
|BMW
|Markus Reiterberger
|Steven Odendaal
|Michael van der Mark
|2:04.813
|3
|Elf Marc VDS Racing Team/KM99
|Yamaha
|Randy de Puniet
|Florian Marino
|Alessandro Delbianco
|2:04.960
|4
|YART Yamaha Official EWC Team
|Yamaha
|Karel Hanika
|Marvin Fritz
|Leandro Mercado
|2:05.169
|5
|Yamaha Factory Racing Team
|Yamaha
|Katsuyuki Nakasuga
|Jack Miller
|Andrea Locatelli
|2:05.196
|6
|FCC TSR Honda France
|Honda
|Alan Techer
|Corentin Perolari
|John McPhee
|2:05.321
|7
|Astemo Pro Honda SI Racing
|Honda
|Kohta Nozane
|Taiga Hada
|Kohta Arakawa
|2:05.323
|8
|Yoshimura SERT Motul
|Suzuki
|Gregg Black
|Dan Linfoot
|Cocoro Atsumi
|2:05.359
|9
|AutoRace Ube Racing Team
|BMW
|Naomichi Uramoto
|Sylvain Guintoli
|Christophe Ponsson
|2:05.461
|10
|SDG Team HARC-PRO Honda
|Honda
|Yuki Kunii
|Teppei Nagoe
|Keito Abe
|2:05.851
|11
|Team Sakurai Honda
|Honda
|Kazuki Ito
|Daijiro Hiura
|Ryusei Yamanaka
|2:05.892
|12
|Team ATJ with NTT docomo Business
|Honda
|Satoru Iwata
|Koki Suzuki
|Takuma Kunimine
|2:05.898
|13
|Team Suzuki CN Challenge
|Suzuki
|Takuya Tsuda
|Ryo Mizuno
|Etienne Masson
|2:05.924
|14
|KWT Kaedear
|Kawasaki
|Roman Ramos
|Christian Gamarino
|Gregory Leblanc
|2:06.007
|15
|Team Etoile
|BMW
|Hikari Okubo
|Motoharu Ito
|Kaito Toba
|2:06.209
|16
|S-Pulse Dream Racing Suzuki
|Suzuki
|Sho Nishimura
|Jonas Folger
|Jeremy Guarnoni
|2:06.397
|17
|ERC Endurance #6
|BMW
|Marcel Schrotter
|Kenny Foray
|Jan-Ole Jahnig
|2:06.496
|18
|Marumae Team Kodama
|Yamaha
|Yuta Kodama
|Max Stauffer
|Takumi Takahashi
|2:06.576
|19
|Team BabyFace TitaniumPower
|Yamaha
|Shota Ite
|Rei Matsuoka
|Kazuma Tsuda
|2:06.598
|20
|Honda Asia-Dream Racing with Astemo
|Honda
|Nakarin Atiratphuvapat
|Khairul Idham Pawi
|Mohammad Adenanta Putra
|2:06.709
|21
|NCXX Racing with Riders Club
|Honda
|Tetsuta Nagashima
|Yudai Kamei
|Yuta Date
|2:07.110
|22
|Sanmei Team Taro Plusone with SDG
|BMW
|Taro Sekiguchi
|Tatsuya Nakamura
|Keisuke Tanaka
|2:07.150
|23
|Team Tatara Aprilia
|Aprilia
|Kazuki Watanabe
|Ruka Wada
|Akito Haga
|2:07.465
|24
|Kawasaki Plaza Racing Team
|Kawasaki
|Ryosuke Iwato
|Gun Mie
|Yosuke Nakayama
|2:07.527
|25
|Dafy-Kaedear-RAC41-Honda
|Honda
|Takeshi Ishizuka
|Diego Poncet
|Kevin Manfredi
|2:07.772
|26
|Team Bolliger Switzerland #8
|Kawasaki
|Nico Thoni
|Alex Toledo
|Xavi Artigas
|2:07.927
|27
|3ART Best Of Bike Hamaguchi
|Yamaha
|Lucas Mahias
|Loic Arbel
|Robin Mulhauser
|2:08.029
|28
|Tati Team Ava6 Racing
|Honda
|Hugo Clere
|Mickael Di Meglio
|Isaac Vinales
|2:08.094
|29
|Motobox Kremer Racing by 321
|Yamaha
|Dirk Geiger
|Twan Smits
|2:08.160
|30
|KRP Sanyo Kogyo & RS-Itoh
|Kawasaki
|Yuto Sano
|Katsuto Sano
|Akira Yanagawa
|2:08.191
|31
|Honda Suzuka Racing Team
|Honda
|Ben Young
|Genki Nakajima
|Maiku Watanuki
|2:08.301
|32
|Wojcik Racing Team #77 SST
|Honda
|Oscar Gutierrez
|Jordi Torres
|Gabriele Giannini
|2:08.356
|33
|Bakuon!!Team Nagano&Y.S.S.RD
|Yamaha
|Shineguri Sakurayama
|Yuki Ito
|Ren Okabe
|2:08.455
|34
|Honda Tochigi Racing & Koyokai Dream Racing
|Honda
|Muhammad Helmi Azman
|Takafumi Kato
|Muhammad Zaqhwan Zaidi
|2:08.463
|35
|Champion-Hert powered by MRP
|BMW
|Balint Kovacs
|Jan Buhn
|Loris Cresson
|2:09.069
|36
|Shinsuryen with Totec
|BMW
|Hinata Nakajima
|Kyosuke Okuda
|Isami Higashimura
|2:09.073
|37
|Tone Team4413 BMW
|BMW
|Tomoya Hoshino
|Mate Szamado
|Ainosuke Yoshida
|2:09.090
|38
|Sanrio Characters × Honda Kumamoto Racing
|Honda
|Kazuhiro Kojima
|Yosuke Ido
|Toshiki Senda
|2:09.683
|39
|Honda Hamamatsu Escargot RT with Dreamo
|Honda
|Takumi Fukuda
|Syuu Yamato
|Kai Aota
|2:10.009
|40
|Team Kohsaka & Takahon Racing
|Honda
|Tatsuya Yamaguchi
|Rui Kusu
|Shogo Kawasaki
|2:10.258
|41
|Verity & fenice with Kirinjishi
|Yamaha
|Shota Yokoyama
|Mitsuhiro Kuno
|Minori Sato
|2:10.450
|42
|Team Frontier
|BMW
|Azlan Shah Kamaruzaman
|Ryosuke Katahira
|Sho Hasegawa
|2:10.565
|43
|Himeji Nichirin Racing
|Yamaha
|Masaki Adachi
|Souta Horii
|Motaoki Sawamura
|2:10.961
|44
|Team Matsunaga KDC x Gears
|Yamaha
|Takimu Hane
|Takatsugu Sakai
|Masahiko Arakawa
|2:11.838
|45
|Team Sugai Racing Japan
|Honda
|Yoshiyuki Sugai
|Yasuhiro Matsukawa
|Varis Fleming
|2:11.898
|46
|Honda Blue Helmets MSC Kumamoto&Asaka
|Honda
|Hiromasa Okada
|Kei Tomie
|Aki Ito
|2:12.492
|47
|Moto Win Racing
|Honda
|Keisuke Tsukahara
|Yutaka Murase
|Shingo Suzuki
|2:12.494
|48
|Team38
|Kawasaki
|Junpei Takatani
|Yoshiaki Nojima
|Seiichiro Morimoto
|2:12.559
|49
|Dog House & Tripoint Fuchs Silkolene
|Suzuki
|Keita Iwatani
|Eisuke Samura
|Toshiharu Oosuka
|2:13.665
|50
|MOTORCYCLES#27 EJ YIC
|Honda
|Tsuna Nishinaki
|Astushi Kawaguchi
|Takashi Maekawa
|2:13.885