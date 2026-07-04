2026 Suzuka 8 Hours grid after Top 10 Trial cancelled

The grid for the 2026 Suzuka 8 Hours after the cancellation of the Top 10 Trial session on Saturday.

Jonathan Rea, 2026 Suzuka 8 Hours.
Jonathan Rea, 2026 Suzuka 8 Hours.
© Honda Racing
Add as a preferred source

The grid for the 2026 Suzuka 8 Hours after the Top 10 Trial was cancelled; the starting order is based on Friday’s qualifying times consequently.

Honda HRC start on pole position as they chase a fifth consecutive win at Suzuka with Jonathan Rea, Somkiat Chantra, and Takumi Takahashi aboard the factory Fireblade.

Honda HRC #30 (Chantra/Rea/Takahashi), 2026 Suzuka 8 Hours.
Honda HRC #30 (Chantra/Rea/Takahashi), 2026 Suzuka 8 Hours.
© Honda Racing

BMW line up second with their factory EWC team of Michael van der Mark, Markus Reiterberger, and Steven Odendaal.

Marc VDS KM99 complete the top-three on Sunday’s grid with Randy de Puniet, Florian Marino, and Alessandro Delbianco.

Fourth will be the YART Yamaha team, the reigning EWC champions, with Marvin Fritz, Karel Hanika, and Leandro Mercado.

Yamaha’s one-off factory team of Jack Miller, Katsuyuki Nakasuga, and Andrea Locatelli will start fifth.

FCC TSR Honda France will line up sixth ahead of Astemo Pro Honda SI Racing, SERT Suzuki, AutoRace Ube Racing, and the SDG HARC-PRO Honda team which completes the top-10.

The 2026 Suzuka 8 Hours will start at 11:30 local time on Sunday, or 03:30 BST.

The full starting order for the race is below.

2026 Suzuka 8 Hours | Grid (Qualifying Result)

PosTeamManufacturerRider BlueRider YellowRider RedTiming
1Honda HRCHondaTakumi TakahashiJonathan ReaSomkiat Chantra2:04.738
2BMW Motorrad World Endurance TeamBMWMarkus ReiterbergerSteven OdendaalMichael van der Mark2:04.813
3Elf Marc VDS Racing Team/KM99YamahaRandy de PunietFlorian MarinoAlessandro Delbianco2:04.960
4YART Yamaha Official EWC TeamYamahaKarel HanikaMarvin FritzLeandro Mercado2:05.169
5Yamaha Factory Racing TeamYamahaKatsuyuki NakasugaJack MillerAndrea Locatelli2:05.196
6FCC TSR Honda FranceHondaAlan TecherCorentin PerolariJohn McPhee2:05.321
7Astemo Pro Honda SI RacingHondaKohta NozaneTaiga HadaKohta Arakawa2:05.323
8Yoshimura SERT MotulSuzukiGregg BlackDan LinfootCocoro Atsumi2:05.359
9AutoRace Ube Racing TeamBMWNaomichi UramotoSylvain GuintoliChristophe Ponsson2:05.461
10SDG Team HARC-PRO HondaHondaYuki KuniiTeppei NagoeKeito Abe2:05.851
11Team Sakurai HondaHondaKazuki ItoDaijiro HiuraRyusei Yamanaka2:05.892
12Team ATJ with NTT docomo BusinessHondaSatoru IwataKoki SuzukiTakuma Kunimine2:05.898
13Team Suzuki CN ChallengeSuzukiTakuya TsudaRyo MizunoEtienne Masson2:05.924
14KWT KaedearKawasakiRoman RamosChristian GamarinoGregory Leblanc2:06.007
15Team EtoileBMWHikari OkuboMotoharu ItoKaito Toba2:06.209
16S-Pulse Dream Racing SuzukiSuzukiSho NishimuraJonas FolgerJeremy Guarnoni2:06.397
17ERC Endurance #6BMWMarcel SchrotterKenny ForayJan-Ole Jahnig2:06.496
18Marumae Team KodamaYamahaYuta KodamaMax StaufferTakumi Takahashi2:06.576
19Team BabyFace TitaniumPowerYamahaShota IteRei MatsuokaKazuma Tsuda2:06.598
20Honda Asia-Dream Racing with AstemoHondaNakarin AtiratphuvapatKhairul Idham PawiMohammad Adenanta Putra2:06.709
21NCXX Racing with Riders ClubHondaTetsuta NagashimaYudai KameiYuta Date2:07.110
22Sanmei Team Taro Plusone with SDGBMWTaro SekiguchiTatsuya NakamuraKeisuke Tanaka2:07.150
23Team Tatara ApriliaApriliaKazuki WatanabeRuka WadaAkito Haga2:07.465
24Kawasaki Plaza Racing TeamKawasakiRyosuke IwatoGun MieYosuke Nakayama2:07.527
25Dafy-Kaedear-RAC41-HondaHondaTakeshi IshizukaDiego PoncetKevin Manfredi2:07.772
26Team Bolliger Switzerland #8KawasakiNico ThoniAlex ToledoXavi Artigas2:07.927
273ART Best Of Bike HamaguchiYamahaLucas MahiasLoic ArbelRobin Mulhauser2:08.029
28Tati Team Ava6 RacingHondaHugo ClereMickael Di MeglioIsaac Vinales2:08.094
29Motobox Kremer Racing by 321Yamaha Dirk GeigerTwan Smits2:08.160
30KRP Sanyo Kogyo & RS-ItohKawasakiYuto SanoKatsuto SanoAkira Yanagawa2:08.191
31Honda Suzuka Racing TeamHondaBen YoungGenki NakajimaMaiku Watanuki2:08.301
32Wojcik Racing Team #77 SSTHondaOscar GutierrezJordi TorresGabriele Giannini2:08.356
33Bakuon!!Team Nagano&Y.S.S.RDYamahaShineguri SakurayamaYuki ItoRen Okabe2:08.455
34Honda Tochigi Racing & Koyokai Dream RacingHondaMuhammad Helmi AzmanTakafumi KatoMuhammad Zaqhwan Zaidi2:08.463
35Champion-Hert powered by MRPBMWBalint KovacsJan BuhnLoris Cresson2:09.069
36Shinsuryen with TotecBMWHinata NakajimaKyosuke OkudaIsami Higashimura2:09.073
37Tone Team4413 BMWBMWTomoya HoshinoMate SzamadoAinosuke Yoshida2:09.090
38Sanrio Characters × Honda Kumamoto RacingHondaKazuhiro KojimaYosuke IdoToshiki Senda2:09.683
39Honda Hamamatsu Escargot RT with DreamoHondaTakumi FukudaSyuu YamatoKai Aota2:10.009
40Team Kohsaka & Takahon RacingHondaTatsuya YamaguchiRui KusuShogo Kawasaki2:10.258
41Verity & fenice with KirinjishiYamahaShota YokoyamaMitsuhiro KunoMinori Sato2:10.450
42Team FrontierBMWAzlan Shah KamaruzamanRyosuke KatahiraSho Hasegawa2:10.565
43Himeji Nichirin RacingYamahaMasaki AdachiSouta HoriiMotaoki Sawamura2:10.961
44Team Matsunaga KDC x GearsYamahaTakimu HaneTakatsugu SakaiMasahiko Arakawa2:11.838
45Team Sugai Racing JapanHondaYoshiyuki SugaiYasuhiro MatsukawaVaris Fleming2:11.898
46Honda Blue Helmets MSC Kumamoto&AsakaHondaHiromasa OkadaKei TomieAki Ito2:12.492
47Moto Win RacingHondaKeisuke TsukaharaYutaka MuraseShingo Suzuki2:12.494
48Team38KawasakiJunpei TakataniYoshiaki NojimaSeiichiro Morimoto2:12.559
49Dog House & Tripoint Fuchs SilkoleneSuzukiKeita IwataniEisuke SamuraToshiharu Oosuka2:13.665
50MOTORCYCLES#27 EJ YICHondaTsuna NishinakiAstushi KawaguchiTakashi Maekawa2:13.885

In this article

2026 Suzuka 8 Hours grid after Top 10 Trial cancelled
Alex Whitworth
Journalist

Alex joined the Crash.net team in August of 2024 having covered consumer and racing motorcycle news at Visordown for two years.

More News

MotoGP Results
2025 Suzuka 8 Hours - Full race results
03/08/25
No. 30 Honda
MotoGP Race Report
Suzuka 8 Hours: Honda wins as Johann Zarco leads victory charge
03/08/25
No. 30 Honda
MotoGP News
Suzuka 8 Hours: Honda leads Yamaha at halfway point
03/08/25
Johann Zarco, Honda
MotoGP News
Suzuka 8 Hours - Full starting grid
02/08/25
Suzuka 8 Hours track action
MotoGP News
Suzuka 8 Hours: Top 10 Trial qualifying results
02/08/25
Johann Zarco, Honda
MotoGP Results
Suzuka 8 Hours - Full qualifying results
01/08/25
No. 30 Honda HRC

Latest News

MotoGP News
Why three MotoGP & WorldSBK riders aren’t racing at World Ducati Week
16m ago
Alex Marquez, 2026 MotoGP Dutch Grand Prix, pre-race. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
2026 Suzuka 8 Hours grid after Top 10 Trial cancelled
4h ago
Jonathan Rea, 2026 Suzuka 8 Hours.
MotoGP News
2026 Suzuka 8 Hours cancels Top 10 Trial as bad weather hits
5h ago
Somkiat Chantra, Jonathan Rea, Takumi Takahashi take 2026 Suzuka 8H pole with Honda. Credit: Honda Racing Corporation.
MotoGP News
‘Some hate their sport’ - Marc Marquez reveals “biggest ambition” after Ducati MotoGP deal
6h ago
Marc Marquez, 2026 Assen MotoGP.
MotoGP News
Ducati’s MotoGP future unlikely to be impacted by the company’s sale rumours
21h ago
2026 Factory Lenovo Ducati bike.

Subscribe to our MotoGP Newsletter

Get the latest MotoGP news, exclusives, interviews and promotions from the paddock direct to your inbox

More News

MotoGP News
Toprak Razgatlioglu compared to two grand prix champions by Pramac MotoGP boss
22h ago
Toprak Razgatlioglu, 2026 MotoGP Dutch Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
“Qualifying didn't go as I'd hoped” - Jack Miller chasing Suzuka 8 Hours turnaround
23h ago
Jack Miller, Suzuka 8 Hours.
MotoGP News
Phillip Island owner denies ‘golf course’ claims after MotoGP loss
23h ago
Phillip Island circuit.
MotoGP News
“Still some margin” - Jonathan Rea tops Suzuka 8 Hours qualifying for HRC
03/07/26
Jonathan Rea, 2026 Suzuka 8 Hours.
MotoGP News
“I don’t have the situation under control” - Marc Marquez on Assen MotoGP struggles
03/07/26
Marc Marquez, 2026 Assen MotoGP.