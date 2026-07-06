RESMI: Alex Marquez Gabung KTM Factory Team untuk Musim 2027

Alex Marquez kembali ke tim pabrikan untuk pertama kalinya sejak musim debutnya di tahun 2020 bersama Repsol Honda setelah menandatangani kontrak multi-tahun dengan KTM.

Rekan setim Marquez belum diumumkan, tetapi diperkirakan akan didampingi oleh Fabio di Giannantonio dalam susunan pembalap yang sepenuhnya baru.

Alex Marquez, 2026 MotoGP Spanish Grand Prix. Credit: Gold and Goose. © Gold & Goose

"Bakat luar biasa"

Direktur KTM Motorsports, Pit Beirer, mengatakan: “Kami sangat bangga dan senang telah mendapatkan talenta luar biasa seperti Alex Marquez - runner-up Kejuaraan Dunia 2025 - untuk proyek kami.

"Alex tidak hanya membawa keterampilan dan kecerdasan balap yang luar biasa, tetapi juga tekad dan mentalitas juara yang sangat sesuai dengan DNA kami.

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“Bersama-sama kami memiliki tujuan yang jelas: untuk membawa KTM RC16 ke level berikutnya dan bertarung di barisan terdepan MotoGP.”

Alex Marquez, 2026 Catalunya MotoGP Sprint. © Gold and Goose

Saat ini memasuki tahun keempatnya bersama Gresini, Marquez meraih kemenangan Grand Prix pertama Ducati tahun ini di hadapan para penggemarnya di Jerez.

Ia kemudian menambahkan kemenangan Sprint di Catalunya, sebelum mengalami cedera tulang selangka dan tulang belakang dalam kecelakaan besar dengan Pedro Acosta dari KTM di Grand Prix.

Setelah absen selama tiga putaran, Marquez finis kelima dalam balapan Grand Prix comeback-nya di Assen dan memasuki putaran Jerman akhir pekan ini dengan berada di posisi kesembilan dalam kejuaraan dunia.

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Acosta telah dikonfirmasi sebagai pembalap pabrikan Ducati untuk tahun 2027, sementara rekan setimnya, Brad Binder, juga diperkirakan akan hengkang.