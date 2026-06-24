RESMI: Acosta Pindah ke Ducati Lenovo untuk Musim MotoGP 2027

Akhirnya resmi: Pedro Acosta akan meninggalkan KTM dan bergabung dengan tim pabrikan Ducati, bersama Marc Marquez, untuk era MotoGP 850cc yang baru pada tahun 2027.

Kesepakatan ini, yang diumumkan setelah konfirmasi kepergian juara dunia dua kali Ducati, Francesco Bagnaia, menduetkan juara bertahan Marc Marquez dengan Acosta, salah satu bintang yang sedang naik daun di olahraga ini.

Kontrak baru Marquez dengan Ducati dikonfirmasi pada hari Selasa.

Pedro Acosta battles Marc Marquez for victory, 2026 Hungarian MotoGP. © Gold and Goose

Sebagai juara Moto3 di musim perdananya, Acosta menambahkan gelar Moto2 pada percobaan keduanya sebelum bergabung dengan MotoGP pada tahun 2024.

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Meskipun belum memenangkan Grand Prix kelas utama, Acosta telah unggul jauh dari pembalap KTM lainnya sejak pertengahan musim lalu.

Pembalap muda Spanyol itu merayakan kemenangan Sprint pertamanya di pembuka Buriram tahun ini dan telah berjuang untuk meraih kemenangan grand prix beberapa kali.

Kekalahan di tangan Marc Marquez di Hungaria menjadikan Acosta dengan podium terbanyak (13) tanpa kemenangan MotoGP.

Pedro Acosta, Marc Marquez, 2026 Brno MotoGP. © Gold and Goose

Pedro Acosta kini menghadapi tantangan berat dengan berbagi garasi dengan Marquez, salah satu pembalap terbaik MotoGP sepanjang masa, sambil menaruh kepercayaan pada kemampuan Ducati untuk mempertahankan keunggulan teknisnya di era 8500cc/Prelli.

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Dall'Igna: Pedro Acosta "bakat yang tak terbantahkan"

“Pedro merupakan kandidat ideal untuk masa depan Tim Ducati Lenovo,” kata General Manager Ducati Corse, Gigi Dall'Igna. “Setelah konfirmasi Marc, kami ingin menambahkan pembalap muda dan cepat ke proyek pengembangan Desmosedici GP.

“Pedro, selain memiliki bakat yang tak diragukan lagi, telah menunjukkan kematangan yang luar biasa.

“Dalam waktu kurang dari enam tahun di Kejuaraan, ia telah memenangkan dua gelar di kelas bawah dan mencapai performa yang benar-benar meyakinkan di MotoGP.

“Kedatangannya di Tim akan menjadi stimulus bagi semua orang; ia akan membantu kami berkembang, dan kami akan mendukungnya dalam perjalanan menuju kematangan penuh sebagai seorang pembalap.

“Saya yakin bahwa, dengan dukungan Tim kami dan dengan waktu yang cukup, kontribusinya pasti akan memastikan langkah maju lebih lanjut dalam hal performa dan tujuan.”

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Bagnaia akan bergabung dengan Aprilia, yang memimpin kejuaraan dunia tahun ini dengan Marco Bezzecchi dan Jorge Martin.

Sementara itu, KTM akan mengumumkan susunan tim pabrikan baru yang terdiri dari Alex Marquez dan Fabio di Giannantonio.

Dengan Marquez yang kini berusia 33 tahun, Acosta adalah yang pertama dari beberapa talenta 'generasi berikutnya' yang akan membalap untuk Ducati musim depan - selain Fermin Aldeguer (VR46), kedatangan Nicolo Bulega (VR46) dan rookie Dani Holgado (Gresini).