RESMI: Marc Marquez Bertahan di Ducati untuk Era MotoGP 850cc

Marc Marquez secara resmi akan tetap menjadi pembalap Ducati pabrik hingga setidaknya akhir musim MotoGP 2028.

Setelah menyamai rekor tujuh gelar milik Valentino Rossi pada musim debut yang dominan di tim pabrikan Ducati tahun lalu, Marquez mengawali 2026 dengan ketidakpastian mengenai kebugarannya karena cedera bahu yang dialaminya Mandalika 2025.

Hal itu juga memunculkan spekulasi di musim dingin mengenai apakah kontrak Marquez berikutnya akan berdurasi satu atau dua tahun.

Marc Marquez, 2026 Brno MotoGP. © Gold and Goose

Perpanjangan kontrak Marquez dengan Ducati diketahui sudah rampung sejak beberapa bulan lalu, namun pengumuman resminyaa ditunda sampai kontrak komersiaal MSMA/MotoGP disepakati di Brno.

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Dengan demikian, pembalap Spanyol itu tetap mengenakan seragam merah untuk memulai era MotoGP 850cc/Pirelli, di mana ia akan didampingi oleh rekan satu tim baru, Pedro Acosta.

Meskipun Aprilia muncul sebagai penantang serius dan komplikasi akibat saraf radial yang tertekan, kecepatan Marquez tetap ada - setelah menjalani operasi lanjutan - ia merayakan kemenangan ganda di Hungaria.

Kemenangan Grand Prix lainnya di Brno pada hari Minggu, dikombinasikan dengan skorsing Marco Bezzecchi, kini Marquez hanya berjarak 40 poin dari pemimpin klasemen kejuaraan dunia menjelang Assen akhir pekan ini.

Marquez mengendarai motor Ducati 850cc/Pirelli untuk pertama kalinya dalam tes Brno pada hari Senin.

Marc Marquez re-signs with Ducati.

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Marc Marquez tetap merah

“Saya sangat gembira. Saya benar-benar senang dengan kesepakatan baru ini dengan Tim Ducati Lenovo dan untuk terus menjadi bagian dari keluarga ini,” kata Marc Marquez.

“Ketika saya memutuskan untuk bergabung dengan Ducati, saya yakin itu adalah proyek yang paling kompetitif. Mereka percaya pada saya, dan kami membangun hubungan berdasarkan kepercayaan dan kerja keras.

“Dengan perpanjangan kontrak ini, mereka sekali lagi menegaskan komitmen ini, menghargai waktu saya dan memberi saya ketenangan pikiran yang saya butuhkan untuk membuat keputusan yang tepat.

“Di tahun pertama kami bersama, kami berjuang memperebutkan gelar dan memenangkannya: hasil yang tak ternilai harganya yang menegaskan bahwa jalan yang telah kami pilih adalah jalan yang benar.

“Saya terus berkompetisi karena saya mencintai olahraga ini dan saya ingin mencapai tujuan yang lebih ambisius lagi. Saya yakin ini adalah tempat yang tepat untuk melakukannya.

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“Selama saya di sini, saya akan memberikan yang terbaik untuk mewarnai masa depan dengan warna merah.”

Marc Marquez, 2025 MotoGP world champion © Gold & Goose

Saat ini menjadi pembalap tertua kedua di grid setelah Johann Zarco, banyak yang percaya bahwa regulasi teknis 2027 - termasuk penghapusan perangkat ride-height dan pembatasan aero - dapat menguntungkan Marquez.

Meskipun demikian, Marquez menghadapi tantangan baru dengan beralih ke ban Pirelli, setelah sebelumnya menggunakan ban Bridgestone dan Michelin.

Marquez membutuhkan satu gelar kelas utama lagi untuk menyamai rekor sepanjang masa Giacomo Agostini dengan delaapan gelar, dan kurang 14 kemenangan lagi untuk menyamaai rekor 89 kemenangan MotoGP milik Valentino Rossi.

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