RESMI: Aprilia Umumkan Perekrutan Bagnaia untuk Musim 2027

Francesco Bagnaia telah resmi bergabung dengan tim pabrikan MotoGP Aprilia untuk memulai era 850cc pada tahun 2027.

Pembalap Italia ini telah menandatangani kontrak jangka panjang selama empat tahun untuk membalap dengan RS-GP hingga musim 2030.

Bagnaia telah menghabiskan seluruh kariernya di kelas utama bersama Ducati, pertama dengan Pramac di tahun 2019 sebelum akhirnya naik ke tim pabrikan pada musim 2021.

Pembalap Italia ini dinobatkan sebagai juara MotoGP pertama Ducati sejak Casey Stoner pada tahun 2022, dan mengulangi prestasi tersebut pada tahun 2023.

Namun Bagnaia kini akan memulai babak baru dengan berpasangan dengan sahabat baiknya dan pemimpin klasemen kejuaraan dunia saat ini, Marco Bezzecchi, di Aprilia.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Pecco Bagnaia, Sprint, 2026 Brno MotoGP. © Gold and Goose

"...Tapi pertama-tama kita akan coba mengalahkannya!"

CEO Aprilia Racing, Massimo Rivola, mengatakan: “Michele Colaninno dan saya memiliki visi yang sama untuk mendukung Italia, itulah sebabnya kami berdua memikirkan Marco dan Pecco bersama untuk babak selanjutnya dari Aprilia Racing.

Kedatangan Bagnaia merupakan konfirmasi atas nilai olahraga Italia, yang dalam beberapa bulan terakhir telah menonjol di panggung dunia berkat prestasi Kimi Antonelli di Formula 1, Jannik Sinner di tenis, dan Federica Brignone di Olimpiade Musim Dingin Milano Cortina 2026.

“Itulah mengapa menyambut Pecco membuat kami bangga dan memberikan dorongan lebih lanjut bagi olahraga Italia di kancah internasional. Kami akan menyambutnya dan keluarganya dengan hangat, tetapi pertama-tama kami akan mencoba mengalahkannya!

"Memiliki juara beberapa kali adalah tanggung jawab yang sangat ingin kami emban.”

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Bagnaia menggantikan mantan juara lainnya, Jorge Martin, yang membawa plat nomor 1 ke Aprilia setelah mengalahkan pembalap Italia itu untuk merebut gelar juara 2024 bersama Pramac.

Pengumuman Aprilia ini menyusul konfirmasi dari Ducati pada hari Rabu bahwa Bagnaia akan meninggalkan tim dan digantikan oleh Pedro Acosta.

Pecco Bagnaia, Marc Marquez,2026 Brno MotoGP. © Gold and Goose

Bagnaia berada di bawah bayang-bayang rekan setim barunya di Ducati, Marc Marquez, musim lalu, dan menghadapi tahun terburuknya di tim pabrikan setelah kesulitan dengan GP25.

Pembalap Italia itu akhirnya merosot ke posisi kelima di klasemen, meskipun memenangkan empat balapan.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Dengan rumor musim dingin yang menyebutkan Acosta dari KTM telah dipilih untuk menjadi rekan setim Marquez, opsi Bagnaia untuk tetap di Ducati adalah dengan pindah ke VR46, atau meninggalkan Borgo Panigale sepenuhnya dan beralih ke tim pabrikan Yamaha atau Aprilia untuk era baru MotoGP.

Bagnaia mengatakan bahwa keputusannya sudah bulat pada tes pra-musim terakhir di Buriram, meskipun belum ada pengumuman resmi hingga hari ini karena negosiasi kontrak MSMA/MotoGP.

Aprilia telah menggeser Ducati sebagai pabrikan teratas MotoGP saat ini lewat Marco Bezzecchi dan Jorge Martin, dan saat ini juga menguasai klasemen tim dan pabrikan.

Bagnaia memulai putaran Assen akhir pekan ini di posisi ketujuh dalam kejuaraan dunia, meraih kemenangan pertamanya musim ini di Sprint Brno akhir pekan lalu.

Dengan Bezzecchi yang telah memperbarui kontraknya dengan Aprilia sebelum dimulainya musim, Martin hampir dipastikan akan pergi dari Aprilia dan bergabung dengan Yamaha untuk tahun 2027.

Article continues below ADVERTISEMENT