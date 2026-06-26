Vinales Salahkan KTM atas Ketidakpastian Masa Depannya di MotoGP

Maverick Vinales sudah merasa KTM tidak akan mempertahankannya setelah musim MotoGP 2026.

Maverick Vinales, Tech3 KTM, 2026 Czech MotoGP
Maverick Vinales, Tech3 KTM, 2026 Czech MotoGP
© Gold and Goose
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Maverick Vinales mengatakan bahwa fakta dia tidak ikut pada tes MotoGP 850cc di Brno memberikan kejelasan bahwa KTM tidak akan mempertahankannya untuk musim 2027.

Masa depan pembalap Spanyol itu telah lama berada dalam ketidakpastian, setelah KTM menunda rencana awal untuk mempromosikannya ke tim pabrikan karena masalah cedera yang terus-menerus yang menyebabkan penurunan hasilnya.

Kursi tim pabrikan sekarang tampaknya akan diberikan kepada Alex Marquez dan Fabio Di Giannantonio, meskipun ada harapan agar Maverick Vinales tetap bersama KTM di Tech3.

Namun, pada hari Kamis di Grand Prix Belanda, Vinales memberikan respons marah ketika ditanya tentang masa depannya.

Maverick Vinales, 2026 Brno MotoGP.
Maverick Vinales, 2026 Brno MotoGP.
© Gold and Goose

‘Hanya ada satu pihak yang patut disalahkan, dan itu KTM’

Vinales mengatakan bahwa ia tidak diminta untuk menguju motor 850cc pabrikan tersebut pada Senin lalu di Brno, yang ia baru ketahui saat media melaporkan bahwa Pedro Acosta - yang akan pindah ke Ducati tahun depan - justru menguji motor tersebut.

Bagi Vinales, ini adalah pertanda jelas bahwa KTM telah mengambil keputusan tentang dirinya.

“Saya tidak meminta untuk menguji motor itu,” demikian dilaporkan Motorsport dalam briefing berbahasa Spanyol di Assen pada hari Kamis.

“Mereka membuat saya menebak-nebak selama dua minggu tentang apakah saya mendapat kesempatan untuk mengujinya atau tidak, dan pada akhirnya, saya mengetahui melalui pers bahwa Pedro Acosta yang akan mengujinya.

“Semudah menelepon saya dan memberi tahu saya.

“Oke, kondisi fisik saya memang tidak prima, tapi saya rasa saya bisa mencetak lap cepat.

“Tapi mereka tidak memberi tahu saya apa pun, mereka tidak menghubungi saya tentang Acosta padahal dua minggu sebelumnya mereka menghubungi saya untuk memberi tahu bahwa saya akan mengujinya. Dengan hal-hal seperti ini, semuanya sudah cukup jelas bagi saya.”

Maverick Vinales, 2026 Brno MotoGP.
Maverick Vinales, 2026 Brno MotoGP.
© Gold and Goose

Vinales diyakini telah menghormati klausul dalam kontraknya bersaam KTM yang melarangnya untuk bernegosiasi dengan tim lain.

Namun, dengan KTM tampaknya bergerak ke arah yang berbeda, Vinales menghadapi kemungkinan keluar dari grid karena sebagian besar kursinya telah diamankan di tim lain.

Ia mengatakan KTM "seharusnya membiarkan saya pergi" jika mereka tahu tidak akan mempertahankannya.

“Rencana tim adalah agar saya berada di tim pabrikan,” tambahnya.

“Jadi, apa pun yang mereka katakan kepada saya… Percaya atau tidak. Ini sulit. Bagaimana kehidupan saya di luar balap nanti?

“Yah, bersama putri-putri saya, istri saya - kehidupan yang tenang. Berkompetisi, melakukan hal-hal lain.

“Tetapi yang terpenting, saya tidak melihat diri saya meninggalkan kejuaraan dunia. Jika saya meninggalkan tempat ini, ada seribu hal lain yang dapat saya lakukan; ini bukan akhir dunia.

“Pada akhirnya, jika saya tidak berada di kejuaraan dunia, itu akan disebabkan oleh satu pihak - dan itu adalah KTM - bukan karena orang lain.

“Ketika saatnya tiba, jika mereka sudah tahu saya tidak akan bergabung dengan tim pabrikan, seharusnya mereka membiarkan saya pergi saja, dan itu saja.

“Saya akan mencari solusi sendiri. Saya mengetahui semua ini dari pers, bukan dari orang lain.

“Tidak ada yang duduk bersama saya dan menjelaskan bagaimana semuanya akan berjalan. Jadi jika saya akhirnya meninggalkan kejuaraan dunia, hanya ada satu orang yang harus disalahkan; itu sangat jelas.”

Vinales Salahkan KTM atas Ketidakpastian Masa Depannya di MotoGP
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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