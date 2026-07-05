Nicolo Bulega Menangi Race of Champions Ducati di Misano

Hasil Ducati Race of Champions 2026 yang digelar di Misano World Circuit Marco Simoncelli.

Nicolo Bulega, 2026 Hungarian WorldSBK, grid. Credit: Gold and Goose.
Nicolo Bulega, 2026 Hungarian WorldSBK, grid. Credit: Gold and Goose.
© Gold & Goose
Add as a preferred source

Nicolo Bulega meraih kemenangan Ducati Race of Champions 10 lap di Misano, memimpin dari awal hingga akhir dan unggul 1,4 detik di garis finis.

Alberto Surra mengalahkan Lorenzo Baldassarri untuk posisi kedua, dan kemudian ada selisih lima detik hingga Yari Montella di posisi keempat.

Francesco Bagnaia menjadi pembalap MotoGP pertama yang finis di posisi kelima, 0,3 detik di belakang Montella dan tiga detik di depan Tommy Bridewell yang finis di posisi keenam.

Franco Morbidelli, Fabio Di Giannantonio, Lukas Tulovic, dan Hafizh Syahrin melengkapi posisi 10 besar.

Ducati Race of Champions 2026 - Misano - Hasil Balapan

PosPembalapNATMotorLap/Gap
1Nicolo BulegaITADucati Panigale V4 R Tricolore10 Laps
2Alberto SurraITADucati Panigale V4 R Tricolore1.437
3Lorenzo BaldassarriITADucati Panigale V4 R Tricolore1.729
4Yari MontellaITADucati Panigale V4 R Tricolore6.878
5Francesco BagnaiaITADucati Panigale V4 R Tricolore7.128
6Tommy BridewellGBRDucati Panigale V4 R Tricolore11.822
7Franco MorbidelliITADucati Panigale V4 R Tricolore14.738
8Fabio Di GiannantonioITADucati Panigale V4 R Tricolore16.831
9Lukas TulovicGERDucati Panigale V4 R Tricolore22.195
10Hafizh SyahrinMALDucati Panigale V4 R Tricolore23.617
11Tarran MackenzieGBRDucati Panigale V4 R Tricolore23.922
12Marc MarquezESPDucati Panigale V4 R Tricolore24.197
13PJ JacobsenUSADucati Panigale V4 R Tricolore35.549
14Josh WatersAUSDucati Panigale V4 R Tricolore39.244
DNFMichele PirroITADucati Panigale V4 R TricoloreDNF
DNFAlvaro BautistaESPDucati Panigale V4 R TricoloreDNF

In this article

Nicolo Bulega Menangi Race of Champions Ducati di Misano
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

More News

MotoGP News
Kualifikasi 10 Besar Suzuka 8 Hours 2026 Dibatalkan Karena Cuaca Buruk
04/07/26
Somkiat Chantra, Jonathan Rea, Takumi Takahashi take 2026 Suzuka 8H pole with Honda. Credit: Honda Racing Corporation.
MotoGP News
VR46 Ungkap Spesifikasi Motor 2027 setelah Perpanjangan Kontrak Ducati
03/07/26
Fabio di Giannantonio, Franco Morbidelli.
MotoGP News
Bezzecchi Utamakan Kesehatannya setelah Kecelakaan GP Belanda
03/07/26
Marco Bezzecchi, 2026 Assen MotoGP.
MotoGP News
Jonathan Rea Bawa Honda Menuju Pole Suzuka 8 Hours 2026
03/07/26
Honda HRC #30 (Chantra/Rea/Takahashi), 2026 Suzuka 8 Hours.
MotoGP News
Joan Mir Mendapatkan Status Pabrikan Ducati di Gresini
02/07/26
Joan Mir joins Gresini Ducati for 2027.
MotoGP News
Kenapa Jendela Transfer Ala Sepakbola Tidak Cocok di MotoGP?
02/07/26
Cal Crutchlow with Fabio Quartararo at 2026 MotoGP Dutch Grand Prix. Credit: Gold and Goose.

Latest News

MotoGP News
Trackhouse Memposisikan Diri sebagai Underdog dalam Pertarungan Gelar MotoGP
4h ago
Raul Fernandez, Davide Brivio, Ai Ogura, 2026 Assen MotoGP.
MotoGP News
Jack Miller Kecewa Kualifikasi Top 10 Suzuka 8 Hours 2026 Dibatalkan
04/07/26
Jack Miller, 2026 Suzuka 8 Hours, pit box. Credit: Yamaha Racing.
MotoGP News
Marc Marquez Tidak Menjadikan Rekor sebagai Ambisi Utamanya di MotoGP
04/07/26
Marc Marquez, 2026 Assen MotoGP.
MotoGP News
Kualifikasi 10 Besar Suzuka 8 Hours 2026 Dibatalkan Karena Cuaca Buruk
04/07/26
Somkiat Chantra, Jonathan Rea, Takumi Takahashi take 2026 Suzuka 8H pole with Honda. Credit: Honda Racing Corporation.
MotoGP News
VR46 Ungkap Spesifikasi Motor 2027 setelah Perpanjangan Kontrak Ducati
03/07/26
Fabio di Giannantonio, Franco Morbidelli.

More News

MotoGP News
Bezzecchi Utamakan Kesehatannya setelah Kecelakaan GP Belanda
03/07/26
Marco Bezzecchi, 2026 Assen MotoGP.
MotoGP News
Jonathan Rea Bawa Honda Menuju Pole Suzuka 8 Hours 2026
03/07/26
Honda HRC #30 (Chantra/Rea/Takahashi), 2026 Suzuka 8 Hours.
MotoGP News
Joan Mir Mendapatkan Status Pabrikan Ducati di Gresini
02/07/26
Joan Mir joins Gresini Ducati for 2027.
MotoGP News
Kenapa Jendela Transfer Ala Sepakbola Tidak Cocok di MotoGP?
02/07/26
Cal Crutchlow with Fabio Quartararo at 2026 MotoGP Dutch Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
Phillip Island Diisukan Jadi Lapangan Golf, Sang Desainer Geram
02/07/26
MotoGP, Phillip Island, Australia.