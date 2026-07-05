Nicolo Bulega Menangi Race of Champions Ducati di Misano
Hasil Ducati Race of Champions 2026 yang digelar di Misano World Circuit Marco Simoncelli.
Nicolo Bulega meraih kemenangan Ducati Race of Champions 10 lap di Misano, memimpin dari awal hingga akhir dan unggul 1,4 detik di garis finis.
Alberto Surra mengalahkan Lorenzo Baldassarri untuk posisi kedua, dan kemudian ada selisih lima detik hingga Yari Montella di posisi keempat.
Francesco Bagnaia menjadi pembalap MotoGP pertama yang finis di posisi kelima, 0,3 detik di belakang Montella dan tiga detik di depan Tommy Bridewell yang finis di posisi keenam.
Franco Morbidelli, Fabio Di Giannantonio, Lukas Tulovic, dan Hafizh Syahrin melengkapi posisi 10 besar.
Ducati Race of Champions 2026 - Misano - Hasil Balapan
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Motor
|Lap/Gap
|1
|Nicolo Bulega
|ITA
|Ducati Panigale V4 R Tricolore
|10 Laps
|2
|Alberto Surra
|ITA
|Ducati Panigale V4 R Tricolore
|1.437
|3
|Lorenzo Baldassarri
|ITA
|Ducati Panigale V4 R Tricolore
|1.729
|4
|Yari Montella
|ITA
|Ducati Panigale V4 R Tricolore
|6.878
|5
|Francesco Bagnaia
|ITA
|Ducati Panigale V4 R Tricolore
|7.128
|6
|Tommy Bridewell
|GBR
|Ducati Panigale V4 R Tricolore
|11.822
|7
|Franco Morbidelli
|ITA
|Ducati Panigale V4 R Tricolore
|14.738
|8
|Fabio Di Giannantonio
|ITA
|Ducati Panigale V4 R Tricolore
|16.831
|9
|Lukas Tulovic
|GER
|Ducati Panigale V4 R Tricolore
|22.195
|10
|Hafizh Syahrin
|MAL
|Ducati Panigale V4 R Tricolore
|23.617
|11
|Tarran Mackenzie
|GBR
|Ducati Panigale V4 R Tricolore
|23.922
|12
|Marc Marquez
|ESP
|Ducati Panigale V4 R Tricolore
|24.197
|13
|PJ Jacobsen
|USA
|Ducati Panigale V4 R Tricolore
|35.549
|14
|Josh Waters
|AUS
|Ducati Panigale V4 R Tricolore
|39.244
|DNF
|Michele Pirro
|ITA
|Ducati Panigale V4 R Tricolore
|DNF
|DNF
|Alvaro Bautista
|ESP
|Ducati Panigale V4 R Tricolore
|DNF