Bos Tech3 Anggap Kritikan Vinales ke KTM "Bukan Hal Pintar"

Guenther Steiner memperingatkan kecaman publik Maverick Vinales terhadap KTM tidak akan membantunya untuk bertahan di Tech3.

Maverick Vinales, 2026 Assen MotoGP.
Maverick Vinales, 2026 Assen MotoGP.
© Gold and Goose
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Pemilik tim Tech3, Guenther Steiner, mengatakan bahwa kritikan terbuka Maverick Vinales terhadap KTM "bukan hal paling cerdas untuk dilakukan" saat masa depannya bersama tim belum pasti.

Kedua kursi Tech3 untuk musim depan masih belum dikonfirmasi, tetapi Vinales menganggap keputusan KTM tidak menurunkannya dalam tes motor 850cc di Brno sebagai pertanda lain bahwa ia tidak akan menjadi bagian dari masa depan tim tersebut.

Dengan sebagian besar kursi lainnya kini telah diputuskan, Vinales merasa penantian akan keputusan KTM telah membuatnya tidak memiliki pilihan alternatif.

“Pada akhirnya, jika saya tidak berada di kejuaraan dunia, itu akan karena satu pihak - dan itu adalah KTM - bukan karena pihak lain,” kata Vinales kepada media Spanyol pada hari Kamis di Assen.

Maverick Vinales, 2026 Assen MotoGP.
Maverick Vinales, 2026 Assen MotoGP.
© Gold and Goose

“Saya tak tahu apa yang dipikirkannya"

Ketika ditanya oleh reporter pit lane MotoGP, Jack Appleyard, apakah menyalahkan KTM adalah hal yang paling cerdas untuk dilakukan, Steiner menjawab:

“Saya rasa Anda tahu jawabannya. Saya rasa itu bukan hal yang paling cerdas untuk dilakukan, dan sebenarnya, saya tidak tahu mengapa dia mengatakan ini… jika Anda tidak punya pilihan - jika Anda seorang pengemis, Anda tidak bisa memilih. Mungkin dia tidak berpikir ketika mengatakan itu.”

Steiner menambahkan bahwa komentar tersebut tidak akan meningkatkan peluang Vinales untuk mempertahankan kursinya.

“Saya yakin itu tidak membantu. Dan menyalahkan KTM untuk itu, saya pikir itu juga agak berlebihan, karena, maksud saya, apakah KTM saat ini seperti Aprilia atau Ducati? Tidak. Tapi performanya bagus, Pedro tampil baik, Enea berada di 10 besar kemarin, jadi bukan hanya KTM yang harus disalahkan.

“Saya tidak tahu apa yang dia pikirkan, dan mungkin dia sangat emosional tentang hal itu, karena ada kemungkinan dia tidak akan berada di MotoGP tahun depan, dan emosinya saja yang menguasai dirinya.”

Guenther Steiner, MotoGP 2026.
Guenther Steiner, MotoGP 2026.
© Gold and Goose

 

Tech3 menargetkan satu pembalap berpengalaman dan satu pembalap rookie untuk MotoGP 2027.

Dengan rekan setimnya, Enea Bastianini, diperkirakan akan bergabung dengan Trackhouse Aprilia, Vinales tampak menjadi favorit untuk tetap bertahan.

Namun, komentar terbaru dari mantan pemenang balapan Suzuki, Yamaha, dan Aprilia ini menunjukkan bahwa ia jauh dari percaya diri.

Masih belum pulih sepenuhnya setelah cedera bahu yang dideritanya di Sachsenring hampir setahun yang lalu, Vinales hanya mencetak tujuh poin musim ini.

KTM dikabarkan memiliki opsi kontrak untuk Vinales hingga tahun 2027 yang berakhir pada bulan Juli.

Luca Marini dari HRC dan Brad Binder dari tim pabrikan KTM juga dikabarkan akan bersaing untuk peran 'pembalap berpengalaman' di Tech3, sementara pembalap Moto2 Senna Agius dan Manuel Gonzalez dianggap sebagai kandidat utama untuk posisi pembalap rookie.

Bos Tech3 Anggap Kritikan Vinales ke KTM
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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