MotoGP Belanda 2026: Starting Grid Balapan Hari Minggu di Assen

Jorge Martin memimpin sapu bersih empat besar bersejarah Aprilia di balapan MotoGP Assen sore ini.

Martin merayakan pole position pertamanya di RS-GP setelah mengungguli pembalap Trackhouse, dan peraih pole position di Brno, Ai Ogura.

Namun, rekan setim Ogura, Raul Fernandez, seharusnya mencetak lap tercepat, tetapi kemudian kehilangan lap tersebut setelah melanggar batas lintasan.

Pembatalan tersebut membuat Fernandez turun ke posisi keempat, dan mengangkat pemimpin klasemen Marco Bezzecchi - yang tercepat sepanjang sesi latihan - kembali ke barisan depan.

Marc Marquez, 2026 Assen MotoGP. © Gold and Goose

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Francesco Bagnaia dari Ducati memulai balapan sebagai yang terbaik di antara pembalap non-Aprilia di posisi kelima, dengan Fabio di Giannantonio dari VR46 melengkapi baris kedua.

Juara bertahan dan pemenang dua kali Assen tahun lalu, Marc Marquez, hanya mampu finis di posisi ketujuh, menempatkannya di baris ketiga.

Marquez melewati garis finis di posisi yang sama seperti saat start di Sprint, sebelum posisinya naik satu peringkat karena penalti yang diterima Bagnaia.

Marquez akan ditemani di baris ketiga oleh Acosta dari KTM, yang kembali mengalami masalah teknis di sesi kualifikasi, dan Fabio Quartararo dari Yamaha.

Pedro Acosta, technical problems, 2026 Assen MotoGP. © Gold and Goose

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Franco Morbidelli lolos kualifikasi di posisi ke-13 tetapi harus menjalani penalti tiga posisi di grand prix karena menghalangi Enea Bastianini saat lap cepat di sesi latihan Jumat.

Lebih jauh ke belakang, Cal Crutchlow mengungguli pembalap reguler MotoGP - Toprak Razgatlioglu - untuk pertama kalinya sejak ia mulai menjadi pembalap pengganti di LCR.

Grand Prix Belanda 2026 di Assen akan digelar pada pukul 14:00 waktu setempat, atau pukul 19:00 Waktu Indonesia Barat

MotoGP Belanda 2026: Starting Grid Grand Prix

Baris 1: Jorge Martin (pole), Ai Ogura, Marco Bezzecchi

Baris 2: Raul Fernandez, Francesco Bagnaia, Fabio Di Giannantonio

Baris 3: Marc Marquez, Pedro Acosta, Fabio Quartararo

Baris 4: Joan Mir, Enea Bastianini, Alex Marquez

Baris 5: Diogo Moreira, Brad Binder, Alex Rins

Baris 6: Franco Morbidelli*, Luca Marini, Jack Miller

Baris 7: Maverick Viñales, Augusto Fernandez, Cal Crutchlow

Baris 8: Toprak Razgatlioglu

* Penalti grid tiga posisi



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