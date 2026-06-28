MotoGP Belanda 2026: Starting Grid Balapan Hari Minggu di Assen

Starting grid untuk MotoGP Belanda 2026 di Assen setelah penalti turun grid untuk Franco Morbidelli.

Martin, Ogura, Bezzecchi, qualifying, 2026 Assen MotoGP.
Martin, Ogura, Bezzecchi, qualifying, 2026 Assen MotoGP.
© Gold and Goose
Add as a preferred source

Jorge Martin memimpin sapu bersih empat besar bersejarah Aprilia di balapan MotoGP Assen sore ini.

Martin merayakan pole position pertamanya di RS-GP setelah mengungguli pembalap Trackhouse, dan peraih pole position di Brno, Ai Ogura.

Namun, rekan setim Ogura,  Raul Fernandez, seharusnya mencetak lap tercepat, tetapi kemudian kehilangan lap tersebut setelah melanggar batas lintasan.

Pembatalan tersebut membuat Fernandez turun ke posisi keempat, dan mengangkat pemimpin klasemen Marco Bezzecchi - yang tercepat sepanjang sesi latihan - kembali ke barisan depan.

Marc Marquez, 2026 Assen MotoGP.
Marc Marquez, 2026 Assen MotoGP.
© Gold and Goose

Francesco Bagnaia dari Ducati memulai balapan sebagai yang terbaik di antara pembalap non-Aprilia di posisi kelima, dengan Fabio di Giannantonio dari VR46 melengkapi baris kedua.

Juara bertahan dan pemenang dua kali Assen tahun lalu, Marc Marquez, hanya mampu finis di posisi ketujuh, menempatkannya di baris ketiga.

Marquez melewati garis finis di posisi yang sama seperti saat start di Sprint, sebelum posisinya naik satu peringkat karena penalti yang diterima Bagnaia.

Marquez akan ditemani di baris ketiga oleh Acosta dari KTM, yang kembali mengalami masalah teknis di sesi kualifikasi, dan Fabio Quartararo dari Yamaha.

Pedro Acosta, technical problems, 2026 Assen MotoGP.
Pedro Acosta, technical problems, 2026 Assen MotoGP.
© Gold and Goose

Franco Morbidelli lolos kualifikasi di posisi ke-13 tetapi harus menjalani penalti tiga posisi di grand prix karena menghalangi Enea Bastianini saat lap cepat di sesi latihan Jumat.

Lebih jauh ke belakang, Cal Crutchlow mengungguli pembalap reguler MotoGP - Toprak Razgatlioglu - untuk pertama kalinya sejak ia mulai menjadi pembalap pengganti di LCR.

Grand Prix Belanda 2026 di Assen akan digelar pada pukul 14:00 waktu setempat, atau pukul 19:00 Waktu Indonesia Barat

MotoGP Belanda 2026: Starting Grid Grand Prix

Baris 1:    Jorge Martin (pole), Ai Ogura, Marco Bezzecchi
Baris 2:    Raul Fernandez, Francesco Bagnaia, Fabio Di Giannantonio        
Baris 3:    Marc Marquez, Pedro Acosta, Fabio Quartararo            
Baris 4:    Joan Mir, Enea Bastianini, Alex Marquez            
Baris 5:    Diogo Moreira, Brad Binder, Alex Rins        
Baris 6:    Franco Morbidelli*, Luca Marini, Jack Miller            
Baris 7:    Maverick Viñales, Augusto Fernandez, Cal Crutchlow            
Baris 8:    Toprak Razgatlioglu

* Penalti grid tiga posisi
 

In this article

Marco Bezzecchi
Jorge Martin
Marc Marquez
Fabio di Giannantonio
Pedro Acosta
Francesco Bagnaia
Toprak Razgatlioglu
Cal Crutchlow
Jack Miller
MotoGP Belanda 2026: Starting Grid Balapan Hari Minggu di Assen
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

More News

MotoGP News
Marc Marquez Tak Bisa Melakukan Lebih saat Finis Ketujuh di Sprint Assen
22h ago
Marc Marquez, 2026 Assen MotoGP.
MotoGP Results
MotoGP Belanda 2026: Martin Pimpin Aprilia 1-2-3-4, Marc Marquez Ketujuh
27/06/26
Jorge Martin, 2026 Assen MotoGP.
MotoGP News
Aprilia Dominan, Bezzecchi Ungkap Satu Kelemahan Inti RS-GP
27/06/26
Marco Bezzecchi, 2026 MotoGP Dutch Grand Prix, pit lane. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
FOTO: Yamaha Perkenalkan Paket Aero Baru di MotoGP Belanda
27/06/26
Augusto Fernandez, new Yamaha aero, 2026 Assen MotoGP.
MotoGP News
"Risikonya Sangat Tinggi" - Marc Marquez Tidak Menyukai Assen
26/06/26
Marc Marquez, 2026 Assen MotoGP.
MotoGP News
Marco Bezzecchi Menerima Hukuman Skorsing di MotoGP Ceko
26/06/26
Marco Bezzecchi, Sunday, 2026 Brno MotoGP.

Latest News

MotoGP News
Bezzecchi Dilarikan ke Rumah Sakit setelah Kecelakaan Parah GP Belanda
1h ago
Marco Bezzecchi, 2026 MotoGP Dutch Grand Prix, pit box. Credit: Gold and Goose.
MotoGP Results
MotoGP Belanda 2026: Ogura Akhirnya Menang, Bezzecchi Kecelakaan Parah
2h ago
Ai Ogura, Trackhouse Aprilia, 2026 Dutch MotoGP
MotoGP News
MotoGP Belanda 2026: Starting Grid Balapan Hari Minggu di Assen
4h ago
Martin, Ogura, Bezzecchi, qualifying, 2026 Assen MotoGP.
MotoGP News
Marco Bezzecchi Bingung dengan Kesulitannya di Sprint Race
21h ago
Marco Bezzecchi, 2026 MotoGP Dutch Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
Acosta Tanggapi 'Kemalangan Teknis' Terbarunya dengan KTM
22h ago
Pedro Acosta, 2026 MotoGP Dutch Grand Prix, pre-Sprint. Credit: Gold and Goose.

More News

MotoGP News
Bos Tech3 Anggap Kritikan Vinales ke KTM "Bukan Hal Pintar"
22h ago
Maverick Vinales, 2026 Assen MotoGP.
MotoGP News
Marc Marquez Tak Bisa Melakukan Lebih saat Finis Ketujuh di Sprint Assen
22h ago
Marc Marquez, 2026 Assen MotoGP.
MotoGP Results
MotoGP Belanda 2026: Trackhouse 1-2, Raul Fernandez Menangi Sprint Assen
27/06/26
Raul Fernandez, Trackhouse Aprilia, 2026 Dutch MotoGP
MotoGP News
Aldeguer Mundur dari MotoGP Belanda setelah Kecelakaan Practice
27/06/26
Fermin Aldeguer, Friday practice crash, 2026 Assen MotoGP.
MotoGP News
Aprilia Dominan, Bezzecchi Ungkap Satu Kelemahan Inti RS-GP
27/06/26
Marco Bezzecchi, 2026 MotoGP Dutch Grand Prix, pit lane. Credit: Gold and Goose.