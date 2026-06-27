Aldeguer Mundur dari MotoGP Belanda setelah Kecelakaan Practice

Gresini Racing mengumumkan Fermin Aldeguer tidak akan lagi berpartisipasi dalam akhir pekan Grand Prix Belanda MotoGP setelah mengalami patah tulang akibat kecelakaan hebat pada hari Jumat.

Musim 2026 telah menjadi tantangan bagi pemenang balapan MotoGP satu kali ini, setelah kehilangan seluruh sesi uji coba musim dingin dan putaran pembuka karena patah tulang paha.

Ia kini akan kembali absen setelah mengalami kecelakaan hebat di Tikungan 12 Assen pada hari Jumat selama Sesi Latihan.

Fermin Aldeguer, Gresini Ducati, 2026 Dutch MotoGP © Gold and Goose

Fermin Aldeguer dilarikan ke rumah sakit untuk pemeriksaan, dan Gresini mengkonfirmasi bahwa ia mengalami fraktur tulang belakang T7 dan tidak akan melanjutkan Grand Prix Belanda.

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Tim tersebut menulis di media sosial: “Setelah pemeriksaan medis, Fermin Aldeguer dinyatakan tidak fit oleh direktur pusat medis, Angel Charte.

“Ia mengalami fraktur pada tulang belakang T7, yang akan dievaluasi dalam beberapa hari ke depan.”

Aldeguer saat ini berada di posisi kesembilan klasemen, dengan hasil terbaik finis kedua di Grand Prix Catalan bulan lalu.

Rekan setimnya di Gresini, Alex Marquez, juga mengalami kecelakaan hebat tak lama setelah Aldeguer, yang menyebabkan bendera merah dikibarkan jelang akhir Practice.

Ia harus dipapah oleh petugas lintasan untuk menjauh dari tempat kecelakaan, meskipun tampaknya terhindar dari cedera serius.

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Marquez memilih untuk tidak turun di kualifikasi, dan akan menempati grid P12 jika ia cukup bugar untuk mengikuti Sprint Race sore ini.

Setelah sesi latihan Jumat, Marquez berkata: “Terlepas dari kecelakaan itu, hari ini berjalan positif.

“Saya mencoba untuk memacu motor dan saya melakukan kesalahan dengan motor yang membuat saya terlempar ke udara.

“Untungnya, saya baik-baik saja, hanya beberapa luka goresan, tetapi semuanya baik-baik saja. Tulang selangka saya baik-baik saja, sekarang kita lihat bagaimana perasaan saya besok pagi.”

Jorge Martin's crashed Aprilia next to Alex Marquez's crashed Ducati in Practice at 2026… © Gold & Goose

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Marquez mengalami beberapa patah tulang dalam kecelakaan serius di Grand Prix Catalan setelah tabrakan mengerikan dengan Pedro Acosta.

Ia kembali beraksi akhir pekan lalu di Grand Prix Ceko, meskipun ia mengundurkan diri dari acara tersebut setelah sesi latihan Jumat.

Pembalap Gresini itu mencatat bahwa ini adalah tentang mengurangi risiko cedera lebih lanjut, dan ia berharap dapat mengikuti balapan penuh di Assen.