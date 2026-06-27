Aldeguer Mundur dari MotoGP Belanda setelah Kecelakaan Practice

Fermin Aldeguer tidak akan kembali ke trek untuk sisa akhir pekan MotoGP Belanda.

Fermin Aldeguer, Friday practice crash, 2026 Assen MotoGP.
Fermin Aldeguer, Friday practice crash, 2026 Assen MotoGP.
© Gold and Goose
Add as a preferred source

Gresini Racing mengumumkan Fermin Aldeguer tidak akan lagi berpartisipasi dalam akhir pekan Grand Prix Belanda MotoGP setelah mengalami patah tulang akibat kecelakaan hebat pada hari Jumat.

Musim 2026 telah menjadi tantangan bagi pemenang balapan MotoGP satu kali ini, setelah kehilangan seluruh sesi uji coba musim dingin dan putaran pembuka karena patah tulang paha.

Ia kini akan kembali absen setelah mengalami kecelakaan hebat di Tikungan 12 Assen pada hari Jumat selama Sesi Latihan.

Fermin Aldeguer, Gresini Ducati, 2026 Dutch MotoGP
Fermin Aldeguer, Gresini Ducati, 2026 Dutch MotoGP
© Gold and Goose

Fermin Aldeguer dilarikan ke rumah sakit untuk pemeriksaan, dan Gresini mengkonfirmasi bahwa ia mengalami fraktur tulang belakang T7 dan tidak akan melanjutkan Grand Prix Belanda.

Tim tersebut menulis di media sosial: “Setelah pemeriksaan medis, Fermin Aldeguer dinyatakan tidak fit oleh direktur pusat medis, Angel Charte.

“Ia mengalami fraktur pada tulang belakang T7, yang akan dievaluasi dalam beberapa hari ke depan.”

Aldeguer saat ini berada di posisi kesembilan klasemen, dengan hasil terbaik finis kedua di Grand Prix Catalan bulan lalu.

Rekan setimnya di Gresini, Alex Marquez, juga mengalami kecelakaan hebat tak lama setelah Aldeguer, yang menyebabkan bendera merah dikibarkan jelang akhir Practice.

Ia harus dipapah oleh petugas lintasan untuk menjauh dari tempat kecelakaan, meskipun tampaknya terhindar dari cedera serius.

Marquez memilih untuk tidak turun di kualifikasi, dan akan menempati grid P12 jika ia cukup bugar untuk mengikuti Sprint Race sore ini.

Setelah sesi latihan Jumat, Marquez berkata: “Terlepas dari kecelakaan itu, hari ini berjalan positif.

“Saya mencoba untuk memacu motor dan saya melakukan kesalahan dengan motor yang membuat saya terlempar ke udara.

“Untungnya, saya baik-baik saja, hanya beberapa luka goresan, tetapi semuanya baik-baik saja. Tulang selangka saya baik-baik saja, sekarang kita lihat bagaimana perasaan saya besok pagi.”

Jorge Martin's crashed Aprilia next to Alex Marquez's crashed Ducati in Practice at 2026 MotoGP Dutch Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
Jorge Martin's crashed Aprilia next to Alex Marquez's crashed Ducati in Practice at 2026…
© Gold & Goose

Marquez mengalami beberapa patah tulang dalam kecelakaan serius di Grand Prix Catalan setelah tabrakan mengerikan dengan Pedro Acosta.

Ia kembali beraksi akhir pekan lalu di Grand Prix Ceko, meskipun ia mengundurkan diri dari acara tersebut setelah sesi latihan Jumat.

Pembalap Gresini itu mencatat bahwa ini adalah tentang mengurangi risiko cedera lebih lanjut, dan ia berharap dapat mengikuti balapan penuh di Assen.

Aldeguer Mundur dari MotoGP Belanda setelah Kecelakaan Practice
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

More News

MotoGP News
BREAKING: Alex Marquez Umumkan Comeback di MotoGP Ceko
16/06/26
Alex Marquez, 2026 Catalunya MotoGP Sprint.
MotoGP News
Marc Marquez Menerima Kehadiran Pembalap Muda di MotoGP
16/06/26
Marc Marquez, Pedro Acosta, Fermin Aldeguer, qualifying, 2026 Hungarian MotoGP.
MotoGP News
Pembalap yang Turun pada Tes MotoGP 2027 Pertama di Brno
10/06/26
Marc Marquez, Pirelli banner, 2026 Italian MotoGP.
MotoGP News
MotoGP Hungaria 2026: Starting Grid Grand Prix dari Balaton Park
07/06/26
Hungarian MotoGP qualifying: Marc Marquez, Pedro Acosta, Fermin Aldeguer.
MotoGP Results
MotoGP Hungaria 2026: Hasil Sesi Warm-Up dari Balaton Park
07/06/26
Fermin Aldeguer, 2026 Hungarian MotoGP.
MotoGP News
Lecuona Terkejut dengan Panggilan MotoGP dari Ducati
05/06/26
Iker Lecuona, 2026 Hungarian WorldSBK round.

Latest News

MotoGP News
Aldeguer Mundur dari MotoGP Belanda setelah Kecelakaan Practice
3h ago
Fermin Aldeguer, Friday practice crash, 2026 Assen MotoGP.
MotoGP News
Aprilia Dominan, Bezzecchi Ungkap Satu Kelemahan Inti RS-GP
4h ago
Marco Bezzecchi, 2026 MotoGP Dutch Grand Prix, pit lane. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
FOTO: Yamaha Perkenalkan Paket Aero Baru di MotoGP Belanda
4h ago
Augusto Fernandez, new Yamaha aero, 2026 Assen MotoGP.
MotoGP News
Gresini Berikan Pembaruan Kondisi Alex Marquez dan Aldeguer usai Kecelakaan Practice
8h ago
Alex Marquez, Friday practice crash, 2026 Assen MotoGP.
MotoGP News
"Risikonya Sangat Tinggi" - Marc Marquez Tidak Menyukai Assen
18h ago
Marc Marquez, 2026 Assen MotoGP.

More News

MotoGP News
Morbidelli Dihukum Penalti Grid di MotoGP Belanda
18h ago
Franco Morbidelli, VR46 Ducati, 2026 Dutch MotoGP
MotoGP News
Marco Bezzecchi Menerima Hukuman Skorsing di MotoGP Ceko
20h ago
Marco Bezzecchi, Sunday, 2026 Brno MotoGP.
MotoGP News
Bagaimana Hilangnya Perangkat Holeshot MotoGP Mempengaruhi Start?
23h ago
MotoGP start.
MotoGP News
Razgatlioglu Temukan "Feeling Superbike" dari Tes 850cc/Pirelli
26/06/26
Toprak Razgatlioglu and Pirelli's Giorgio Barbier, Brno test.
MotoGP News
Vinales Salahkan KTM atas Ketidakpastian Masa Depannya di MotoGP
26/06/26
Maverick Vinales, Tech3 KTM, 2026 Czech MotoGP