Aprilia Dominan, Bezzecchi Ungkap Satu Kelemahan Inti RS-GP

Marco Bezzecchi mengatakan bahwa kelemahan utama Aprilia RS-GP masih menghantui motor tersebut di musim 2026.

Bezzecchi memimpin kedua sesi latihan bebas MotoGP Belanda, satu tahun setelah balapan yang menjadi titik baliknya bersama Aprilia. Ia naik podium di kedua balapan di Belanda tahun lalu dan setelah itu naik podium di semua kecuali empat balapan hari Minggu.

Tahun ini, Bezzecchi tiba di Belanda dengan keunggulan delapan poin di klasemen kejuaraan meski tanpa poin di Ceko saat ia tersingkir di Sprint Race dan terlibat insiden dengan marshal, yang membuatnya diskors di Grand Prix.

Marco Bezzecchi, 2026 MotoGP Dutch Grand Prix. Credit: Gold and Goose. © Gold & Goose

Penampilannya di Assen juga lebih baik dari tahun lalu, ketika ia berada di posisi kedua setelah Marc Marquez dan lebih lambat dalam hal kecepatan dibanding Francesco Bagnaia. Kali ini, ia jelas yang tercepat, khususnya di sektor terakhir di mana Aprilia sangat kuat dibandingkan para pesaingnya.

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“Saya tidak tahu, saya tidak punya ide, tetapi yang pasti motornya sedikit meningkat, jelas,” kata Marco Bezzecchi tentang performa RS-GP di sektor terakhir.

“Tentu saja, sejak tahun lalu saya juga mencoba memeriksa data dan melihat apa yang bisa saya lakukan secara berbeda, tetapi kita masih perlu bekerja dan terus berusaha untuk meningkatkan kinerja.

“Untuk saat ini, tentu saja tidak buruk, jangan salah paham, tetapi kita bisa melangkah lebih jauh.”

Marco Bezzecchi, 2026 MotoGP Dutch Grand Prix. Credit: Gold and Goose. © Gold & Goose

Bezzecchi menambahkan bahwa elektronik merupakan area peningkatan utama bagi Aprilia dibandingkan musim lalu, tetapi stabilitas tetap menjadi titik lemah motor tersebut.

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“[Motornya telah meningkat] Sedikit di semua aspek, terutama dalam hal elektronik,” kata pembalap Aprilia itu. “Stabilitasnya tidak banyak berubah, masih menjadi masalah terbesar kami karena motornya banyak bergerak.

“Namun di tikungan panjang, motornya berbelok dengan cukup baik, ini selalu menjadi ciri khas motor ini, jadi untungnya kami mempertahankannya seperti itu.”

Sektor terakhir masih belum sempurna bagi Bezzecchi – meskipun ia sangat cepat di tikungan cepat, ia merasa masih ada ruang untuk peningkatan di tikungan terakhir, yang bisa menjadi sangat penting dalam balapan.

“Tentu saja saya merasa tidak buruk di bagian lintasan itu, tetapi di tikungan terakhir saya masih merasa kurang nyaman,” katanya.

“Jadi, saya pikir selalu 50-50: di bagian cepat tidak terlalu buruk, di bagian yang lebih lambat kita sedikit kesulitan, jadi mari kita coba bekerja di pit untuk meningkatkan performa besok.”

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Start akan menjadi krusial

Marco Bezzecchi, 2026 MotoGP Dutch Grand Prix. Credit: Gold and Goose. © Gold & Goose

Bezzecchi adalah salah satu pembalap dengan performa paling konsisten sepanjang tujuh putaran musim ini, sebagian besar dari kekuatannya dapat dikaitkan dengan kemampuan start RS-GP yang luar biasa.

Namun, prosedur start untuk MotoGP berubah akhir pekan ini, karena perangkat start depan telah dilarang untuk meningkatkan keselamatan.

Bezzecchi adalah salah satu dari banyak pembalap generasi baru yang belum pernah melakukan start balapan MotoGP tanpa perangkat holeshot, dan pembalap Italia ini berpikir bahwa ia butuh beberapa balapan untuk beradaptasi dengan perubahan tersebut dibandingkan pembalap seperti Marc Marquez yang memiliki pengalaman sebelum perangkat start diperkenalkan pada tahun 2019.

“Tentu saja ini hal yang berbeda,” kata Bezzecchi. “Ini sesuatu yang perlu kita adaptasi untuk beberapa balapan, karena bagi saya pribadi, perangkat depan ini baru saya gunakan sejak 2022.

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“Saya bukan orang seperti Marc [Marquez] atau yang lain yang sudah pernah ke MotoGP sebelumnya.

“Memang benar bahwa kami sampai di tikungan pertama sedikit lebih lambat karena startnya sedikit lebih lambat, tetapi kami juga sedikit lebih sering melakukan wheelie, jadi pada akhirnya satu-satunya hal yang benar-benar dapat memberi kita gambaran yang jelas tentang bagaimana situasinya adalah besok di sprint.”