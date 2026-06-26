"Risikonya Sangat Tinggi" - Marc Marquez Tidak Menyukai Assen

Momentum Marc Marquez di MotoGP belakangan ini sedikit terhambat pada hari Jumat di Assen.

Juara bertahan, yang telah mengurangi selisih poin dengan Marco Bezzecchi dengan tiga kemenangan dari empat balapan terakhir, terjatuh di FP1 sebelum mengakhiri sesi dengan catatan waktu tercepat keenam.

Marquez tidak kembali ke lintasan setelah bendera merah dikibarkan akibat kecelakaan adiknya, Alex Marquez, sementara Bezzecchi memimpin kemenangan satu-dua Aprilia.

Marc Marquez, 2026 Assen MotoGP. © Gold and Goose

“Targetnya adalah masuk 10 besar dan ketika saya melihat bahwa catatan waktu putarannya dapat diterima, saya hanya tetap di pit dan besok akan menjadi hari lain,” kata Marc Marquez.

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“Saya langsung mengerti bahwa di sirkuit ini biasanya saya kesulitan, dan tahun ini akan sedikit lebih sulit daripada tahun-tahun sebelumnya, tetapi mari kita bertahan.”

Ketika ditanya mengapa ia kesulitan, Marquez menjawab: “Lintasan ini terlalu cepat, perubahan arah yang cepat, dan terlalu sempit.

“Dengan kesalahan kecil, Anda bisa membayar harga yang sangat mahal.

“Saya tidak berkendara dengan nyaman, tetapi saya berkendara dengan baik. Di T1 [sektor 1], saya merasa baik-baik saja, tetapi kemudian di T2, T3, T4, saya tidak menikmatinya.”

Marquez kemudian mengakui bahwa ia tidak menyukai sirkuit legendaris Belanda itu, meskipun telah memenangkan tiga balapan kelas utama di sana, termasuk dua kemenangan di kelas Sprint dan Grand Prix musim lalu.

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“Saya tidak menyukainya karena – pertama, saya telah memenangkan balapan di sini – tetapi sirkuit ini sangat cepat, sempit, dan area lintasan luarnya penuh dengan batu-batu yang sangat besar di kerikil yang tercantum dalam peraturan, tetapi…

“Ini adalah jenis sirkuit di mana saya berharap akan ada hujan, tetapi itu tidak akan terjadi tahun ini. Dan ya, saya akan berusaha bertahan.”

Marc Marquez, 2026 Assen MotoGP. © Gold and Goose

Ketika ditanya tentang kesuksesannya di sirkuit yang tidak disukainya, bintang pabrikan Ducati itu mengatakan bahwa itu adalah masalah profesionalisme.

“Layoutnya bagus, dan saya menyukainya. Tetapi risiko yang Anda ambil di sirkuit ini sangat tinggi, dan ini yang tidak saya sukai,” katanya.

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“Tetapi pada akhirnya, kita adalah profesional, dan Anda tidak akan menyukai [semua] 22 sirkuit, dan Anda tidak akan menyukai [semua] 22 akhir pekan dan [44] balapan.

“Jadi Anda perlu bersikap profesional dan mencoba melakukan 100% kemampuan Anda. Saya menang tahun lalu di sini, sprint dan balapan utama, dan tahun ini kami akan mencoba melakukan yang terbaik.”

Masih dalam masa pemulihan pasca operasi bahu, Marquez mengindikasikan bahwa ia memilih dengan hati-hati di mana harus mengambil risiko.

“Pagi ini saya terjatuh, tetapi saya terjatuh di tikungan lambat. Tahun lalu pada hari Jumat, saya terjatuh di dua tikungan cepat, tikungan 15 dan tikungan 7.

“Tetapi besok memang benar bahwa Anda perlu mengambil risiko di semua sirkuit jika Anda ingin mencoba berada di enam besar.”

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Marquez juga memberikan kabar terbaru tentang Alex.

“Saya melihatnya, dan ya, dia tidak mengalami patah tulang. Sakit di mana-mana...

"Dia terlalu cepat! Karena dia memimpin T3. Dia yang tercepat di sana. Dan dia akan masuk Q2 [bagaimanapun juga].

Rekan setimnya, Pecco Bagnaia, adalah pembalap Ducati tercepat, di posisi kelima.