Mir Akui Carchedi Jadi Faktor Penting dari Kepindahannya ke Gresini

Joan Mir akan kembali bertemu Crew Chiefnya di musim kemenangan gelar, Frankie Carchedi, saat pindah ke Gresini Ducati.

Joan Mir, 2026 Sachsenring MotoGP.
Joan Mir, 2026 Sachsenring MotoGP.
© Gold and Goose

Joan Mir telah mengkonfirmasi bahwa kesempatan untuk bersatu kembali dengan kepala kru yang membawanya meraih gelar MotoGP, Frankie Carchedi, memainkan peran "penting" dalam keputusannya bergabung dengan Gresini Ducati untuk tahun 2027.

Mir menghabiskan empat musim pertamanya di MotoGP bekerja sama dengan Carchedi di Suzuki, memenangkan kejuaraan dunia 2020 bersama-sama hanya dalam tahun kedua mereka.

Saat Suzuki menarik diri dari balap Grand Prix, Mir pindah ke tim pabrikan Honda sementara Carchedi bergabung dengan Gresini, di mana ia telah membantu Fabio di Giannantonio, Marc Marquez, dan Fermin Aldeguer meraih kemenangan di MotoGP.

Joan Mir, 2026 Sachsenring MotoGP.
Joan Mir, 2026 Sachsenring MotoGP.
© Gold and Goose

Berbicara untuk pertama kalinya sejak pengumuman kepindahannya ke Gresini, Mir mengatakan di Sachsenring pada hari Kamis: “Seperti yang bisa Anda bayangkan, saya sangat senang.

“Gresini, untuk situasi saya saat ini, adalah pilihan terbaik yang bisa saya dapatkan.”

Ketika ditanya tentang kesempatan untuk bekerja sama lagi dengan Carchedi, Mir menjawab: “Ya, jujur ​​saja itu memainkan peran penting dalam keputusan ini.

“Karena kami telah sangat sukses di masa lalu, dan kami saling memahami dengan sangat baik.

“[Saat berganti tim] Anda tidak punya banyak waktu, jadi itu adalah waktu yang sudah dihabiskan untuk memahami Crew Chief Anda.

“Saya mengerti Frankie, saya tahu persis apa yang dia lakukan... Ini akan menyenangkan, dan saya menantikannya.”

Carchedi, Marquez
Carchedi, Marquez

Kepindahan Mir dari Honda ke Gresini mencerminkan jalur yang diambil Marc Marquez untuk musim 2024.

Meskipun Mir mengatakan dia tidak berbicara langsung dengan pembalap Gresini saat ini atau mantan pembalap Gresini sebelum mengambil keputusan, dia percaya hasil tim berbicara sendiri.

“Saya hanya melihat hasilnya, dan setiap pembalap yang pergi ke sana sukses,” katanya. “Memang benar bahwa tahun depan kita akan mengalami banyak perubahan, motor, semuanya, tetapi saya juga berpikir bahwa pergi ke sana adalah jaminan performa. Jadi saya senang.”

Pembalap Gresini saat ini, Alex Marquez, finis sebagai runner-up musim lalu, dan meraih kemenangan MotoGP pertama Ducati musim ini.

Kontrak awal Mir dengan Gresini mencakup dua tahun pertama era baru MotoGP 850cc/Pirelli dan termasuk akses ke Desmosedici spesifikasi pabrik.

Tags:

Joan Mir
Gresini Racing MotoGP
2027
Mir Akui Carchedi Jadi Faktor Penting dari Kepindahannya ke Gresini
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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