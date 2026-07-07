CEO Ducati Tegaskan Masa Depan Proyek MotoGP di Tengah Rumor Penjualan

World Ducati Week mungkin menjadi pusat perhatian di Misano World Circuit akhir pekan lalu, namun, rumor mengenai potensi penjualan Ducati telah beredar belakangan ini, yang kini telah ditanggapi oleh CEO perusahaan.

Belum lama, pemilik Ducati, Volkswagen menjadi sorotan setelah juru bicara raksasa otomotif tersebut gagal membantah rumor bahwa mereka dapat menjual beberapa asetnya, termasuk Ducati.

Pernyataan itu disampaikan kepada publikasi AS, RideApart, dan selanjutnya menjelaskan bahwa setiap bagian dari Grup Volkswagen, termasuk "merek dan anak perusahaan", akan menjalani "transformasi mendalam".

Marc Marquez, Ducati Corse, 2026 Dutch MotoGP © Gold and Goose

Alih-alih langsung menepis rumor tersebut, juru bicara Volkswagen AG mengalihkan fokus ke tantangan yang dihadapi perusahaan otomotif itu.

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Tidak satu pun dari rumor mengenai potensi penjualan tersebut menyebutkan proyek MotoGP Ducati, yang kemungkinan besar tidak akan terpengaruh.

Namun hal itu tampaknya semakin benar sekarang, setelah CEO Ducati, Claudio Domenicali, mengakui bahwa perusahaan tersebut "dalam kondisi sangat baik".

Berbicara kepada publikasi Australia MCNews, Domenicali mengatakan: “Perusahaan ini dalam kondisi sangat baik. Perusahaan ini juga sepenuhnya mandiri.

“Kami sebenarnya tidak membutuhkan dukungan dari pemegang saham untuk membuat rencana investasi kami untuk masa depan, untuk membuat model-model baru.

“Ini adalah rencana investasi yang sangat solid.”

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Pecco Bagnaia, Ducati Corse, 2026 Dutch MotoGP © Gold and Goose

Domenicali melanjutkan: “Saat ini, tidak ada diskusi yang terjadi di Borgo Panigale.

“Itu adalah bagian dari kemungkinan pemegang saham, tergantung pada kebutuhan mereka, untuk membeli perusahaan baru atau melakukan divestasi.

“Jadi itu bukan sesuatu yang sepenuhnya mustahil, tetapi sebenarnya untuk saat ini, tidak ada yang terjadi di Borgo Panigale.”

Meski hal ini tidak menutup kemungkinan perubahan di masa depan, pernyataan Ducati memberi keyakinan bahwa mereka tidak akan terlalu terpengaruh oleh perubahan kepemilikan dalam tubuh Volkswagen Group.

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Itu hal yang sangat positif, bukan hanya untuk perusahaan, tetapi juga untuk MotoGP karena brand Italia itu sudah memantapkan dirinya sebagai pabrikan papan atas di kejuaraan.