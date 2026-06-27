Marc Marquez Tak Bisa Melakukan Lebih saat Finis Ketujuh di Sprint Assen

Marc Marquez berada dalam "safe mode" saat ia finis ketujuh di Sprint Race MotoGP Belanda.

Marc Marquez, 2026 Assen MotoGP.
Marc Marquez, 2026 Assen MotoGP.
© Gold and Goose
Add as a preferred source

Marc Marquez, yang pada hari Jumat mengaku tidak menyukai sirkuit Assen, finis ketujuh sebelum naik satu urutan karena penalti yang diterima rekan setimnya di Ducati, Francesco Bagnaia.

Pembalap Spanyol itu tidak mengharapkan hasil serupa di Grand Prix hari Minggu, menegaskan: "Saya melakukan 100% kemampuan saya, tetapi saya tidak bisa berbuat lebih banyak sekarang.”

Marc Marquez, 2026 Assen MotoGP Sprint.
Marc Marquez, 2026 Assen MotoGP Sprint.
© Gold and Goose

“Pagi ini kami mencoba untuk meningkatkan kecepatan, tetapi lagi-lagi, kami berada di sekitar posisi ke-7 atau ke-8 bersama beberapa pembalap KTM,” kata Marc Marquez.

“Dan saya finis di posisi ketujuh. Hanya saja, mereka memberi saya satu posisi karena kesalahan kecil yang dilakukan Pecco di tikungan terakhir.”

Ia menambahkan: “Saya dalam mode aman. Di sirkuit ini, Anda perlu merasakan, dan saya merasa tidak bisa mendorong lebih jauh lagi. Saya berkendara tidak buruk, tetapi saya kehilangan terlalu banyak poin.

“Dan saya merasa, terutama, tidak nyaman dan tidak konsisten. Saya sudah mengecek tahun lalu, dan saya melihat beberapa kecelakaan tahun ini. Di sini, kerikilnya menyakitkan. Jadi, Anda perlu berhati-hati.”

Marc Marquez, 2026 Assen MotoGP Sprint.
Marc Marquez, 2026 Assen MotoGP Sprint.
© Gold and Goose

Adik Marc, Alex, dan rekan setimnya di Gresini, Fermin Aldeguer, keduanya mengalami kecelakaan serius pada hari Jumat, dengan Aldeguer absen dari sisa akhir pekan karena patah tulang belakang.

Sementara itu, Aprilia menguasai empat posisi teratas di kualifikasi, dengan hanya pembalap VR46 Ducati, Fabio di Giannantonio, yang memecah dominasi RS-GP dengan finis ketiga di Sprint.

“Kami sudah mengetahui kekuatan Aprilia, dan kami tahu bahwa di sirkuit seperti Belanda, dan beberapa sirkuit lain dengan tikungan cepat, mereka lebih kuat dari kami,” kata Marquez.

“Kita perlu mengevaluasi selama 22 [putaran]. Tapi ya, di sini Aprilia lebih kuat dari kami. Namun Diggia dan Pecco melakukan pekerjaan yang luar biasa karena mereka balapan di level yang sangat bagus.”

Loading this video will expose you to potential cookies and tracking by the provider

Marquez juga meremehkan peluangnya untuk menantang Aprilia dengan ban belakang Medium di Grand Prix.

“Sama seperti hari ini. Mencoba finis di posisi ke-7 atau ke-8, dan itu saja,” katanya. “Saya tidak menabung poin. Saya melakukan 100% kemampuan saya, tetapi saya tidak bisa berbuat lebih banyak sekarang.

“Di sirkuit ini, kita perlu memahami itu. Dan tidak ada frustrasi karena itulah yang saya harapkan. Jadi, tidak apa-apa.”

Setelah mengurangi 62 poin dari keunggulan Marco Bezzecchi di klasemen kejuaraan selama empat balapan sebelumnya, Marquez kehilangan dua poin dari pembalap Aprilia tersebut di Sprint dan sekarang tertinggal 42 poin.

“Jika saya masih berjuang untuk kejuaraan, itu adalah hadiah,” kata Marquez. “Karena saya tidak melakukan hal yang berbeda. Hanya saja, yang lain melakukan kesalahan, dan tentu saja, saya memenangkan balapan.

“Tapi maksud saya, bagi saya semuanya sudah berakhir.

“Jadi, jika ada sesuatu yang datang, itu disambut baik, tetapi inilah kenyataan saya. Akan ada beberapa sirkuit yang dapat saya kuasai dengan baik. Akan ada beberapa sirkuit yang di masa lalu atau tahun lalu, saya mampu bertahan dengan baik.

“Tahun ini, bertahan berarti benar-benar bertahan. Finis di urutan kedelapan, kesepuluh, atau bahkan lebih jauh ke belakang.”

Marc Marquez Tak Bisa Melakukan Lebih saat Finis Ketujuh di Sprint Assen
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

More News

MotoGP News
CEO Ducati Akui Sudah Mengincar Pedro Acosta Sejak Lama
24/06/26
Pedro Acosta, 2026 Czech MotoGP.
MotoGP News
Laptime Tes MotoGP Brno Beredar, Aprilia Unggul pada Debut 850cc?
24/06/26
Marco Bezzecchi and Pirelli's Giorgio Barbier, Brno test.
MotoGP News
RESMI: Acosta Pindah ke Ducati Lenovo untuk Musim MotoGP 2027
24/06/26
Ducati confirms Pedro Acosta for MotoGP 2027.
MotoGP News
Tim MotoGP Menandatangani Kontrak Lima Tahun untuk 2027-2031
24/06/26
MotoGP grid, 2026 Hungarian GP, Balaton Park.
MotoGP News
Francesco Bagnaia dan Ducati Berpisah di Akhir Musim 2026
24/06/26
Francesco Bagnaia, 2026 Hungary MotoGP.
MotoGP News
RESMI: Marc Marquez Bertahan di Ducati untuk Era MotoGP 850cc
23/06/26
Marc Marquez, 2026 Brno MotoGP.

Latest News

MotoGP News
Marco Bezzecchi Bingung dengan Kesulitannya di Sprint Race
2m ago
Marco Bezzecchi, 2026 MotoGP Dutch Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
Acosta Tanggapi 'Kemalangan Teknis' Terbarunya dengan KTM
1h ago
Pedro Acosta, 2026 MotoGP Dutch Grand Prix, pre-Sprint. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
Bos Tech3 Anggap Kritikan Vinales ke KTM "Bukan Hal Pintar"
1h ago
Maverick Vinales, 2026 Assen MotoGP.
MotoGP News
Marc Marquez Tak Bisa Melakukan Lebih saat Finis Ketujuh di Sprint Assen
1h ago
Marc Marquez, 2026 Assen MotoGP.
MotoGP Results
MotoGP Belanda 2026: Trackhouse 1-2, Raul Fernandez Menangi Sprint Assen
3h ago
Raul Fernandez, Trackhouse Aprilia, 2026 Dutch MotoGP

More News

MotoGP News
Aldeguer Mundur dari MotoGP Belanda setelah Kecelakaan Practice
7h ago
Fermin Aldeguer, Friday practice crash, 2026 Assen MotoGP.
MotoGP News
Aprilia Dominan, Bezzecchi Ungkap Satu Kelemahan Inti RS-GP
8h ago
Marco Bezzecchi, 2026 MotoGP Dutch Grand Prix, pit lane. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
FOTO: Yamaha Perkenalkan Paket Aero Baru di MotoGP Belanda
9h ago
Augusto Fernandez, new Yamaha aero, 2026 Assen MotoGP.
MotoGP News
Gresini Berikan Pembaruan Kondisi Alex Marquez dan Aldeguer usai Kecelakaan Practice
12h ago
Alex Marquez, Friday practice crash, 2026 Assen MotoGP.
MotoGP News
"Risikonya Sangat Tinggi" - Marc Marquez Tidak Menyukai Assen
22h ago
Marc Marquez, 2026 Assen MotoGP.