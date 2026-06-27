Marc Marquez Tak Bisa Melakukan Lebih saat Finis Ketujuh di Sprint Assen

Marc Marquez, yang pada hari Jumat mengaku tidak menyukai sirkuit Assen, finis ketujuh sebelum naik satu urutan karena penalti yang diterima rekan setimnya di Ducati, Francesco Bagnaia.

Pembalap Spanyol itu tidak mengharapkan hasil serupa di Grand Prix hari Minggu, menegaskan: "Saya melakukan 100% kemampuan saya, tetapi saya tidak bisa berbuat lebih banyak sekarang.”

Marc Marquez, 2026 Assen MotoGP Sprint. © Gold and Goose

“Pagi ini kami mencoba untuk meningkatkan kecepatan, tetapi lagi-lagi, kami berada di sekitar posisi ke-7 atau ke-8 bersama beberapa pembalap KTM,” kata Marc Marquez.

“Dan saya finis di posisi ketujuh. Hanya saja, mereka memberi saya satu posisi karena kesalahan kecil yang dilakukan Pecco di tikungan terakhir.”

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Ia menambahkan: “Saya dalam mode aman. Di sirkuit ini, Anda perlu merasakan, dan saya merasa tidak bisa mendorong lebih jauh lagi. Saya berkendara tidak buruk, tetapi saya kehilangan terlalu banyak poin.

“Dan saya merasa, terutama, tidak nyaman dan tidak konsisten. Saya sudah mengecek tahun lalu, dan saya melihat beberapa kecelakaan tahun ini. Di sini, kerikilnya menyakitkan. Jadi, Anda perlu berhati-hati.”

Marc Marquez, 2026 Assen MotoGP Sprint. © Gold and Goose

Adik Marc, Alex, dan rekan setimnya di Gresini, Fermin Aldeguer, keduanya mengalami kecelakaan serius pada hari Jumat, dengan Aldeguer absen dari sisa akhir pekan karena patah tulang belakang.

Sementara itu, Aprilia menguasai empat posisi teratas di kualifikasi, dengan hanya pembalap VR46 Ducati, Fabio di Giannantonio, yang memecah dominasi RS-GP dengan finis ketiga di Sprint.

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“Kami sudah mengetahui kekuatan Aprilia, dan kami tahu bahwa di sirkuit seperti Belanda, dan beberapa sirkuit lain dengan tikungan cepat, mereka lebih kuat dari kami,” kata Marquez.

“Kita perlu mengevaluasi selama 22 [putaran]. Tapi ya, di sini Aprilia lebih kuat dari kami. Namun Diggia dan Pecco melakukan pekerjaan yang luar biasa karena mereka balapan di level yang sangat bagus.”

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Marquez juga meremehkan peluangnya untuk menantang Aprilia dengan ban belakang Medium di Grand Prix.

“Sama seperti hari ini. Mencoba finis di posisi ke-7 atau ke-8, dan itu saja,” katanya. “Saya tidak menabung poin. Saya melakukan 100% kemampuan saya, tetapi saya tidak bisa berbuat lebih banyak sekarang.

“Di sirkuit ini, kita perlu memahami itu. Dan tidak ada frustrasi karena itulah yang saya harapkan. Jadi, tidak apa-apa.”

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Setelah mengurangi 62 poin dari keunggulan Marco Bezzecchi di klasemen kejuaraan selama empat balapan sebelumnya, Marquez kehilangan dua poin dari pembalap Aprilia tersebut di Sprint dan sekarang tertinggal 42 poin.

“Jika saya masih berjuang untuk kejuaraan, itu adalah hadiah,” kata Marquez. “Karena saya tidak melakukan hal yang berbeda. Hanya saja, yang lain melakukan kesalahan, dan tentu saja, saya memenangkan balapan.

“Tapi maksud saya, bagi saya semuanya sudah berakhir.

“Jadi, jika ada sesuatu yang datang, itu disambut baik, tetapi inilah kenyataan saya. Akan ada beberapa sirkuit yang dapat saya kuasai dengan baik. Akan ada beberapa sirkuit yang di masa lalu atau tahun lalu, saya mampu bertahan dengan baik.

“Tahun ini, bertahan berarti benar-benar bertahan. Finis di urutan kedelapan, kesepuluh, atau bahkan lebih jauh ke belakang.”

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