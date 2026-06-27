Marco Bezzecchi Bingung dengan Kesulitannya di Sprint Race

Posisi keempat di Sprint Race Assen jauh dari hasil terburuk Marco Bezzecchi pada hari Sabtu di tahun 2026, tetapi balapan yang lebih pendek tetap menjadi titik lemah bagi pembalap Italia itu.

Bezzecchi menjadi yang tercepat di ketiga sesi latihan pada hari Jumat dan Sabtu pagi di Assen, tetapi dikalahkan oleh Jorge Martin untuk meraih pole position.

Ia masih lolos kualifikasi di barisan depan di posisi ketiga, tetapi dari sana ia turun ke posisi kelima di awal Sprint karena sempat melebar di Tikungan 9 pada awal balapan.

Marco Bezzecchi, 2026 MotoGP Dutch Grand Prix, Sprint. Credit: Gold and Goose. © Gold & Goose

Bezzecchi akhirnya pulih dan finis di posisi keempat, mengungguli kedua rival utamanya dalam perebutan gelar, Jorge Martin dan Marc Marquez.

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Namun, setelah tampil begitu kuat sepanjang akhir pekan, selisih dua detik untuk meraih kemenangan bukanlah hal yang biasa baginya, tetapi sangat sesuai dengan pola musim MotoGP 2026-nya.

“Yah, saya memang sedikit kesulitan di beberapa lap pertama,” kata Marco Bezzecchi setelah Sprint di Assen.

“Saya sedikit kesulitan setelah start dan saya disalip oleh semua pembalap yang berada di depan saya.”

“Saya disalip oleh Raul [Fernandez] dan juga oleh Diggia [Fabio Di Giannantonio] yang sebenarnya memulai dari belakang saya, jadi saya kehilangan beberapa posisi dan saya tidak merasa terlalu nyaman di tiga lap pertama.

“Dalam Sprint, tiga lap pertama ini wajib, Anda tahu.

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“Setelah itu, saya mulai merasa lebih baik dan kecepatan saya sedikit lebih baik, tetapi sudah agak terlambat dan saya hanya mampu finis di posisi keempat.

“Memang benar, saya merasa sangat baik di sesi latihan dengan ban belakang Medium dan juga dengan ban Soft, tetapi di Sprint, di beberapa lap pertama, saya merasa sedikit lebih buruk. Jadi kita harus memahaminya.”

Marco Bezzecchi, 2026 MotoGP Dutch Grand Prix. Credit: Gold and Goose. © Gold & Goose

Bezzecchi menyatakan bahwa ia kehilangan stabilitas di beberapa lap pertama.

“Terutama sedikit perasaan, sedikit lebih banyak gerakan dibandingkan biasanya, dan secara keseluruhan, ini adalah dua masalah utama,” katanya.

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Sementara Bezzecchi hanya mampu finis di posisi keempat dan rekan setimnya di Aprilia, Martin, berada satu posisi lebih buruk, tim Trackhouse Aprilia berhasil meraih posisi 1-2, dipimpin oleh Raul Fernandez.

Bezzecchi menyatakan bahwa balapannya mirip dengan Ogura, pembalap Jepang itu semakin kuat di paruh kedua balapan, tetapi ia lebih lambat untuk meningkatkan kecepatannya setelah tertinggal di awal balapan.

“Memang benar bahwa Raul [Fernandez], terutama di awal, adalah orang yang menggunakan ban dengan sebaik mungkin,” kata Bezzecchi.

“Ia tenang di lap pertama tetapi kemudian langsung menyalip Jorge [Martin] dan ritme yang ia miliki di awal sangat bagus.

“Kemudian untuk Ai [Ogura], ia memulai sedikit lebih lambat dibandingkan Raul, tetapi tetap lebih cepat dari saya.

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“Tetapi kemudian setelah itu ia, seperti biasa, sangat cepat. Saya melakukan hal yang mirip dengan Ai tetapi sedikit terlambat, jadi mungkin satu atau dua lap terlalu terlambat.”