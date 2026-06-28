MotoGP Belanda 2026: Ogura Akhirnya Menang, Bezzecchi Kecelakaan Parah

Ai Ogura meraih kemenangan MotoGP pertamanya setelah mengalahkan rekan setimnya di Trackhouse Aprilia, Raul Fernandez, pada Grand Prix Belanda di Assen hari Minggu.

Sempat mengatasi masalah dengan perangkat ride-height belakang yang tersangkut, Ogura melakukan manuver penentu kemenangan terhadap Fernandez, dan kemudian membangun jarak 2,004 detik untuk menjadi pembalap Jepang pertama yang meraih kemenangan MotoGP sejak Makoto Tamada tahun 2004.

Marco Bezzecchi, 2026 Assen MotoGP. © Gold and Goose

Marco Bezzecchi kehilangan posisi pemimpin klasemen dari rekan setimnya, Jorge Martin, setelah mengalami kecelakaan hebat dari posisi keempat pada lap ke-2.

Pembalap Italia itu terlempar dan terpelanting di area kerikil pada Tikungan 15 dalam kecelatan 200 km/jam, menuju tikungan tajam terakhir.

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Bezzecchi terlihat duduk tegak dan berbicara dengan petugas lintasan sebelum dibawa untuk pemeriksaan medis.

Aprilia melaporkan bahwa Bezzecchi 'sepenuhnya sadar dan menunjukkan mobilitas normal di keempat anggota tubuhnya, tanpa tanda-tanda komplikasi neurologis atau sistemik utama' tetapi akan menjalani pemeriksaan komprehensif di rumah sakit setempat.

Assen menjadi Grand Prix MotoGP pertama sejak larangan start terdepan (holeshot) membuat Ogura sempat unggul sebelum pole-sitter, Martin, memimpin di awal balapan.

Martin kemudian diburu oleh Fernandez dan Ogura, yang mengatasi insiden di tengah balapan ketika perangkat ride-height belakangnya sempat macet.

Semua pembalap memilih ban depan Medium, tetapi Marc Marquez adalah yang paling menonjol di antara enam pembalap yang memilih ban belakang Soft, bukan Medium.

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Sang juara bertahan, yang pesimis dengan peluangnya melawan Aprilia di balapan penuh, menggunakan cengkeraman awal untuk menempati posisi ketiga di depan Bezzecchi.

Namun ia segera berada dalam posisi bertahan, disalip oleh Ogura, kemudian berulang kali menahan gelombang serangan dari calon rekan setimnya di masa depan, Pedro Acosta, dan rekan setimnya di Ducati saat ini, Francesco Bagnaia.

Acosta kemudian mundur dari posisi keenam dan terlihat menggoyangkan lengan kanannya, yang mengkonfirmasi masalah fisik dan bukan masalah teknis KTM lainnya.

Kemudian, setelah akhirnya menyalip Marquez, Bagnaia juga melebar dan melambat - mundur karena rumor masalah rem pada GP26-nya.

Marc Marquez battles Pecco Bagnaia, 2026 Assen MotoGP. © Gold and Goose

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Marc Marquez melebar di tikungan terakhir saat mencoba mempertahankan posisi keempat dari Fabio di Giannantonio, dan juga memungkinkan Alex Marquez untuk menyalip motor merah tersebut.

Dengan Marc melaju melewati kerikil dan Diggia melewati trotoar, insiden tersebut diselidiki, yang pada akhirnya memberi hukuman long-lap ke Di Giannantonio.

Keputusan ini memberi Alex Marquez yang masih cedera naik ke posisi keempat dengan ban belakang Soft.

Tapi, Diggia mengejar kembali ketertinggalannya untuk finis keempat. Marc Marquez mendapat penalti penurunan satu posisi setelah bendera dikibarkan, yang membuatnya turun dari posisi keenam ke belakang Enea Bastianini.

Putaran MotoGP selanjutnya akan digelar di Sachenring, yang terakhir sebelum libur musim panas, pada 10-12 Juli.

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MotoGP Belanda 2026 - Assen - Hasil Grand Prix Pos Pembalap NAT Tim (Motor) Lap/Gap 1 Ai Ogura JPN Trackhouse Aprilia (RS-GP26) 26 laps 2 Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP26) +2.004s 3 Jorge Martin SPA Aprilia Racing (RS-GP26) +3.512s 4 Fabio Di Giannantonio ITA Pertamina VR46 Ducati (GP26) +9.315s 5 Alex Marquez SPA BK8 Gresini Ducati (GP26) +10.14s 6 Enea Bastianini ITA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +10.388s 7 Marc Marquez** SPA Ducati Lenovo (GP26) +10.288s 8 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +19.039s 9 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +19.383s 10 Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) +20.302s 11 Luca Marini ITA Honda HRC Castrol (RC213V) +20.669s 12 Maverick Viñales SPA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +36.755s 13 Jack Miller AUS Pramac Yamaha (YZR-M1) +37.244s 14 Diogo Moreira* BRA Pro Honda LCR (RC213V) +38.127s 15 Augusto Fernandez SPA Yamaha Factory Racing (YZR-M1) +1m 0.826s 16 Cal Crutchlow GBR Castrol Honda LCR (RC213V) +1 lap Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP26) Toprak Razgatlioglu* TUR Pramac Yamaha (YZR-M1) Pedro Acosta SPA Red Bull KTM (RC16) Franco Morbidelli ITA Pertamina VR46 Ducati (GP25) Marco Bezzecchi ITA Aprilia Racing (RS-GP26) Joan Mir SPA Honda HRC Castrol (RC213V)

*Rookie

** Penalti turun 1 posisi.