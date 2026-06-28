MotoGP Belanda 2026: Ogura Akhirnya Menang, Bezzecchi Kecelakaan Parah

Hasil lengkap MotoGP Belanda 2026 di Sirkuit Assen, putaran ke-10 dari 22.

Ai Ogura, Trackhouse Aprilia, 2026 Dutch MotoGP
Ai Ogura, Trackhouse Aprilia, 2026 Dutch MotoGP
© Gold and Goose
Add as a preferred source

Ai Ogura meraih kemenangan MotoGP pertamanya setelah mengalahkan rekan setimnya di Trackhouse Aprilia, Raul Fernandez, pada Grand Prix Belanda di Assen hari Minggu.

Sempat mengatasi masalah dengan perangkat ride-height belakang yang tersangkut, Ogura melakukan manuver penentu kemenangan terhadap Fernandez, dan kemudian membangun jarak 2,004 detik untuk menjadi pembalap Jepang pertama yang meraih kemenangan MotoGP sejak Makoto Tamada tahun 2004.

Marco Bezzecchi, 2026 Assen MotoGP.
Marco Bezzecchi, 2026 Assen MotoGP.
© Gold and Goose

Marco Bezzecchi kehilangan posisi pemimpin klasemen dari rekan setimnya, Jorge Martin, setelah mengalami kecelakaan hebat dari posisi keempat pada lap ke-2.

Pembalap Italia itu terlempar dan terpelanting di area kerikil pada Tikungan 15 dalam kecelatan 200 km/jam, menuju tikungan tajam terakhir.

Bezzecchi terlihat duduk tegak dan berbicara dengan petugas lintasan sebelum dibawa untuk pemeriksaan medis.

Aprilia melaporkan bahwa Bezzecchi 'sepenuhnya sadar dan menunjukkan mobilitas normal di keempat anggota tubuhnya, tanpa tanda-tanda komplikasi neurologis atau sistemik utama' tetapi akan menjalani pemeriksaan komprehensif di rumah sakit setempat.

Assen menjadi Grand Prix MotoGP pertama sejak larangan start terdepan (holeshot) membuat Ogura sempat unggul sebelum pole-sitter, Martin, memimpin di awal balapan.

Martin kemudian diburu oleh Fernandez dan Ogura, yang mengatasi insiden di tengah balapan ketika perangkat ride-height belakangnya sempat macet.

Semua pembalap memilih ban depan Medium, tetapi Marc Marquez adalah yang paling menonjol di antara enam pembalap yang memilih ban belakang Soft, bukan Medium.

Sang juara bertahan, yang pesimis dengan peluangnya melawan Aprilia di balapan penuh, menggunakan cengkeraman awal untuk menempati posisi ketiga di depan Bezzecchi.

Namun ia segera berada dalam posisi bertahan, disalip oleh Ogura, kemudian berulang kali menahan gelombang serangan dari calon rekan setimnya di masa depan, Pedro Acosta, dan rekan setimnya di Ducati saat ini, Francesco Bagnaia.

Acosta kemudian mundur dari posisi keenam dan terlihat menggoyangkan lengan kanannya, yang mengkonfirmasi masalah fisik dan bukan masalah teknis KTM lainnya.

Kemudian, setelah akhirnya menyalip Marquez, Bagnaia juga melebar dan melambat - mundur karena rumor masalah rem pada GP26-nya.

Marc Marquez battles Pecco Bagnaia, 2026 Assen MotoGP.
Marc Marquez battles Pecco Bagnaia, 2026 Assen MotoGP.
© Gold and Goose

Marc Marquez melebar di tikungan terakhir saat mencoba mempertahankan posisi keempat dari Fabio di Giannantonio, dan juga memungkinkan Alex Marquez untuk menyalip motor merah tersebut.

Dengan Marc melaju melewati kerikil dan Diggia melewati trotoar, insiden tersebut diselidiki, yang pada akhirnya memberi hukuman long-lap ke Di Giannantonio.

Keputusan ini memberi Alex Marquez yang masih cedera naik ke posisi keempat dengan ban belakang Soft.

Tapi, Diggia mengejar kembali ketertinggalannya untuk finis keempat. Marc Marquez mendapat penalti penurunan satu posisi setelah bendera dikibarkan, yang membuatnya turun dari posisi keenam ke belakang Enea Bastianini.

Putaran MotoGP selanjutnya akan digelar di Sachenring, yang terakhir sebelum libur musim panas, pada 10-12 Juli.

MotoGP Belanda 2026 - Assen - Hasil Grand Prix

PosPembalapNATTim (Motor)Lap/Gap
1Ai OguraJPNTrackhouse Aprilia (RS-GP26)26 laps
2Raul FernandezSPATrackhouse Aprilia (RS-GP26)+2.004s
3Jorge MartinSPAAprilia Racing (RS-GP26)+3.512s
4Fabio Di GiannantonioITAPertamina VR46 Ducati (GP26)+9.315s
5Alex MarquezSPABK8 Gresini Ducati (GP26)+10.14s
6Enea BastianiniITARed Bull KTM Tech3 (RC16)+10.388s
7Marc Marquez**SPADucati Lenovo (GP26)+10.288s
8Fabio QuartararoFRAMonster Yamaha (YZR-M1)+19.039s
9Brad BinderRSARed Bull KTM (RC16)+19.383s
10Alex RinsSPAMonster Yamaha (YZR-M1)+20.302s
11Luca MariniITAHonda HRC Castrol (RC213V)+20.669s
12Maverick ViñalesSPARed Bull KTM Tech3 (RC16)+36.755s
13Jack MillerAUSPramac Yamaha (YZR-M1)+37.244s
14Diogo Moreira*BRAPro Honda LCR (RC213V)+38.127s
15Augusto FernandezSPAYamaha Factory Racing (YZR-M1)+1m 0.826s
16Cal CrutchlowGBRCastrol Honda LCR (RC213V)+1 lap
 Francesco BagnaiaITADucati Lenovo (GP26) 
 Toprak Razgatlioglu*TURPramac Yamaha (YZR-M1) 
 Pedro AcostaSPARed Bull KTM (RC16) 
 Franco MorbidelliITAPertamina VR46 Ducati (GP25) 
 Marco BezzecchiITAAprilia Racing (RS-GP26) 
 Joan MirSPAHonda HRC Castrol (RC213V) 

*Rookie
** Penalti turun 1 posisi.

MotoGP Belanda 2026: Ogura Akhirnya Menang, Bezzecchi Kecelakaan Parah
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

More News

MotoGP News
MotoGP Ceko 2026: Starting Grid Grand Prix usai Skorsing Bezzecchi
21/06/26
Marco Bezzecchi, 2026 Brno MotoGP.
MotoGP Results
MotoGP Ceko 2026: Hasil Sesi Warm-Up di Sirkuit Brno
21/06/26
Fermin Aldeguer, 2026 Brno MotoGP.
MotoGP Results
MotoGP Ceko 2026: Bagnaia Raih Kemenangan Pertamanya Musim ini
20/06/26
Pecco Bagnaia, Ducati Corse, 2026 Czech MotoGP
MotoGP News
Brivio Masih Terlibat dalam Pemilihan Line-Up 2027 Trackhouse
16/06/26
Davide Brivio, Raul Fernandez, 2026 Italian MotoGP Sprint.
MotoGP News
Momen Tikungan 1 Renggut Kemenangan Kandang Di Giannantonio
01/06/26
Fabio di Giannantonio, 2026 Italian MotoGP.
MotoGP News
Bagnaia Sudah Tahu Ogura akan Mengancam di Lap Terakhir Mugello
01/06/26
Pecco Bagnaia, 2026 Italian MotoGP.

Latest News

MotoGP News
Bezzecchi Dilarikan ke Rumah Sakit setelah Kecelakaan Parah GP Belanda
1h ago
Marco Bezzecchi, 2026 MotoGP Dutch Grand Prix, pit box. Credit: Gold and Goose.
MotoGP Results
MotoGP Belanda 2026: Ogura Akhirnya Menang, Bezzecchi Kecelakaan Parah
2h ago
Ai Ogura, Trackhouse Aprilia, 2026 Dutch MotoGP
MotoGP News
MotoGP Belanda 2026: Starting Grid Balapan Hari Minggu di Assen
4h ago
Martin, Ogura, Bezzecchi, qualifying, 2026 Assen MotoGP.
MotoGP News
Marco Bezzecchi Bingung dengan Kesulitannya di Sprint Race
21h ago
Marco Bezzecchi, 2026 MotoGP Dutch Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
Acosta Tanggapi 'Kemalangan Teknis' Terbarunya dengan KTM
22h ago
Pedro Acosta, 2026 MotoGP Dutch Grand Prix, pre-Sprint. Credit: Gold and Goose.

More News

MotoGP News
Bos Tech3 Anggap Kritikan Vinales ke KTM "Bukan Hal Pintar"
22h ago
Maverick Vinales, 2026 Assen MotoGP.
MotoGP News
Marc Marquez Tak Bisa Melakukan Lebih saat Finis Ketujuh di Sprint Assen
22h ago
Marc Marquez, 2026 Assen MotoGP.
MotoGP Results
MotoGP Belanda 2026: Trackhouse 1-2, Raul Fernandez Menangi Sprint Assen
27/06/26
Raul Fernandez, Trackhouse Aprilia, 2026 Dutch MotoGP
MotoGP News
Aldeguer Mundur dari MotoGP Belanda setelah Kecelakaan Practice
27/06/26
Fermin Aldeguer, Friday practice crash, 2026 Assen MotoGP.
MotoGP News
Aprilia Dominan, Bezzecchi Ungkap Satu Kelemahan Inti RS-GP
27/06/26
Marco Bezzecchi, 2026 MotoGP Dutch Grand Prix, pit lane. Credit: Gold and Goose.