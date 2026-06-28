Bezzecchi Dilarikan ke Rumah Sakit setelah Kecelakaan Parah GP Belanda

Marco Bezzecchi start dari posisi ketiga saat ia berupaya meraih kemenangan pertamanya sejak Mugello, tetapi pembalap Italia itu turun ke posisi kelima pada lap pertama, sama seperti yang terjadi di Sprint ketika ia akhirnya finis di posisi keempat.

Bezzecchi, yang sudah memenangi empat balapan musim ini, kemudian mulai menyerang Marc Marquez untuk merebut posisi keempat pada lap kedua, tetapi ia terjatuh di Tikungan 15 saat mendekat. Bezzecchi terlempar ke area kerikil dan dibawa ke pusat medis.

Marco Bezzecchi, 2026 Assen MotoGP. © Gold and Goose

Aprilia telah mengkonfirmasi bahwa Bezzecchi akan dibawa ke rumah sakit di Groningen untuk evaluasi lebih lanjut.

“Setelah kecelakaan yang dialaminya selama Grand Prix Belanda, Marco Bezzecchi segera dibawa ke Medical Centre sirkuit, di mana ia menjalani evaluasi menyeluruh oleh staf medis, termasuk Direktur Medis MotoGP Dr. Ángel Charte,” demikian pernyataan dari Aprilia.

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“Pemeriksaan klinis awal memastikan bahwa pembalap tersebut sepenuhnya sadar dan menunjukkan mobilitas normal pada keempat anggota tubuhnya, tanpa tanda-tanda komplikasi neurologis atau sistemik utama yang segera terjadi.

“Namun, karena rasa sakit yang hebat akibat benturan berdaya tinggi, tim medis memutuskan untuk memindahkan Bezzecchi ke Rumah Sakit Groningen (Universitair Medisch Centrum Groningen).

“Pemindahan ini akan memungkinkan dia untuk menjalani pemeriksaan pencitraan diagnostik komprehensif dan pemindaian khusus untuk secara pasti menyingkirkan kemungkinan cedera yang mendasarinya dan memastikan jalur pemulihan yang aman.

“Informasi lebih lanjut akan dibagikan segera setelah laporan medis resmi dari rumah sakit tersedia.”

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Bezzecchi kehilangan posisi puncak klasemen kejuaraan dari rekan setimnya di Aprilia, Jorge Martin, yang finis ketiga di Assen. Pembalap Italia itu kini tertinggal tujuh poin.

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Ini adalah kali ketiga berturut-turut Bezzecchi gagal meraih poin pada hari Minggu, setelah terseret insiden tikungan pertama bersama Martin di Balaton, dan kemudian diskors setelah menabrak seorang marshal di Brno akhir pekan lalu (19–21 Juni).

Hasil terakhir Bezzecchi pada hari Minggu adalah kemenangannya di Mugello sebulan yang lalu.

Aprilia tetap mendominasi podium di Assen, dengan Ai Ogura meraih kemenangan pertamanya bersama Trackhouse Racing di depan Raul Fernandez dan Jorge Martin.