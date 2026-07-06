Pemilik Marc VDS Racing Meninggal Dunia di Umur 78 Tahun

Marc van der Straten, pemilik tim Marc VDS Racing, yang saat ini berkompetisi di WorldSBK, Moto2, dan sebelumnya di MotoGP, telah meninggal dunia pada usia 78 tahun.

Van der Straten pertama kali membawa tim Marc VDS-nya ke kejuaraan dunia balap motor pada tahun 2010 di kelas Moto2, di mana tim tersebut kemudian memenangkan gelar pada tahun 2014, 2017, dan 2019.

Tim tersebut berekspansi ke MotoGP pada tahun 2017, dan berkolaborasi dengan tim Estrella Galicia Moto3.

Marc van der Straten hugs Jake Dixon, 2025 Moto2 French Grand Prix. Credit: Gold and Goose. © Gold & Goose

Saat ini, Marc VDS menurunkan tim di WorldSBK dan Kejuaraan Dunia Balap Ketahanan, serta Moto2.

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Kabar meninggalnya Van der Straten dikonfirmasi dalam pernyataan yang diterbitkan oleh tim hari ini (5 Juli).

“Tim Elf Marc VDS Racing berduka atas kehilangan pendiri dan pemiliknya yang karismatik, Marc van der Straten, yang meninggal dunia dengan tenang di rumahnya di Swiss pagi ini (5 Juli),” demikian bunyi pernyataan dari Marc VDS.

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“Sebagai seorang pengusaha yang terkenal di dunia internasional, kecintaan Marc yang tak pernah padam terhadap olahraga otomotiflah yang membantunya menjadi nama yang dikenal luas di seluruh dunia di kalangan penggemar balap roda dua dan roda empat.

“Kecintaannya pada motorsport diwariskan kepadanya oleh ayahnya, yang juga seorang mantan pembalap, dan antusiasme yang sama itulah yang mendorong Marc untuk menjalani kehidupan yang didedikasikan untuk olahraga otomotif.

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“Setelah sukses sebagai pemilik tim di berbagai kategori balap balap mobil, Marc memulai perjalanan luar biasa di balap motor Grand Prix pada tahun 2010, ketika ia menciptakan proyek ambisius untuk bergabung dengan Kejuaraan Dunia Moto2 perdana.

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“Dipandu oleh keinginan Marc untuk menghadirkan keseruan dan kesuksesan, Marc VDS memenangkan gelar Moto2 pada tahun 2014, 2017, dan 2019 bersama Tito Rabat, Franco Morbidelli, dan Alex Marquez.

“Ia adalah kekuatan pendorong di balik terciptanya dinasti balap yang unik, karena merek Marc VDS juga tampil di MotoE, Moto3, dan MotoGP, dan masih berkompetisi di Moto2 dan WorldSBK serta memulai petualangan baru di EWC.

“Dengan rasa bangga yang luar biasa, Marc menyaksikan tim Marc VDS-nya meraih lebih dari 100 podium di semua kategori Kejuaraan Dunia, yang terakhir diraih oleh Sam Lowes di WorldSBK di MotorLand Aragon.

“Selain sebagai bos, Marc adalah sosok yang luar biasa, dengan topi bercorak bendera kotak-kotak khasnya yang membuatnya langsung dikenali di seluruh dunia.

“Kemenangan sangat berarti baginya, begitu pula pencariannya akan keunggulan baik di dalam maupun di luar lintasan. Marc VDS bukan hanya sebuah tim. Ini adalah sebuah keluarga.

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"Dan salah satu kebahagiaan terbesarnya dalam hidup adalah melihat keluarga itu berkembang dan sukses melalui kerja keras dan dedikasi.

“Marc menciptakan kenangan yang akan abadi. Dan kami tidak akan pernah melupakannya dan apa yang telah ia sumbangkan untuk membantu begitu banyak orang mengejar dan mewujudkan impian mereka dalam kehidupan yang benar-benar luar biasa.”