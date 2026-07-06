Gresini Hanya Menurunkan Alex Marquez di Grand Prix Jerman

Gresini Racing memilih untuk tidak menggantikan Fermin Aldeguer yang cedera di MotoGP Jerman.

Fermin Aldeguer, 2026 Assen MotoGP.
Fermin Aldeguer, 2026 Assen MotoGP.
© Gold and Goose
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Tim BK8 Gresini hanya akan menurunkan satu pembalap untuk MotoGP Jerman akhir pekan ini.

Fermin Aldeguer, yang mengalami patah tulang belakang saat latihan Jumat di Assen, telah secara resmi dipastikan absen pada putaran Sachsenring.

Namun, tidak seperti pembukaan musim di Buriram - ketika pembalap uji Ducati, Michele Pirro dipasangkan dengan Alex Marquez - pembalap muda Spanyol ini tidak akan digantikan di Jerman.

Fermin Aldeguer accident, 2026 Assen MotoGP.
Fermin Aldeguer accident, 2026 Assen MotoGP.
© Gold and Goose

“Fermin Aldeguer masih absen karena menjalani pemulihan yang dipaksakan dan akan melewatkan putaran Sachsenring. Tidak ada pembalap pengganti yang akan diturunkan,” demikian pernyataan Gresini di media sosial.

Sejauh musim ini, empat pembalap berbeda telah mewakili Gresini: Alex Marquez, Pirro, Aldeguer, dan bintang WorldSBK Iker Lecuona, yang menggantikan Marquez yang cedera di Grand Prix Hungaria.

Lecuona tampil mengesankan pada debutnya di MotoGP bersama Ducati dengan finis di urutan ketujuh secara keseluruhan, tetapi tidak dapat berpartisipasi akhir pekan ini karena komitmennya di WorldSBK , yang juga berkompetisi di Donington Park.

Fermin Aldeguer, 2026 Assen MotoGP.
Fermin Aldeguer, 2026 Assen MotoGP.
© Gold and Goose

Gresini secara resmi mengkonfirmasi susunan pembalap baru untuk tahun 2027 yang terdiri dari Joan Mir dan Dani Holgado pada akhir pekan lalu.

Alex Marquez kemudian diumumkan sebagai pembalap pabrikan KTM pada Senin pagi ini.

Aldeguer - yang akan beralih ke VR46 - kini memiliki waktu hingga setelah jeda musim panas MotoGP, di Silverstone pada awal Agustus, untuk memulihkan diri.

Gresini Hanya Menurunkan Alex Marquez di Grand Prix Jerman
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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