Maverick Vinales Merasa Jadi Orang Asing di dalam Tech3

Drama antara Maverick Vinales dan Tech3 serta KTM terus berlanjut di Jerman, di mana sang pembalap mengatakan bahwa ia terus menerima kritikan dari tim.

Vinales mengklaim selama akhir pekan Grand Prix Jerman bahwa ia telah menandatangani kontrak dengan KTM untuk tetap berada di Tech3, tapi kesepakatan tersebut kemudian dinyatakan batal oleh pabrikan Austria itu.

Klaim ini muncul setelah KTM akhirnya memutuskan untuk membatalkan keputusan awal untuk mempromosikan Vinales ke tim pabrikan mereka untuk tahun 2027 di tengah masalah kebugaran yang terus berlanjut akibat cedera bahu di Jerman tahun lalu.

Maverick Vinales, Cal Crutchlow, 2026 Sachsenring MotoGP Sprint. © Gold and Goose

Vinales finis terakhir di Sprint Race, dan mundur saat berada di belakang karena alasan kebugaran di Grand Prix.

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“Saya tidak punya kekuatan apa pun di motor; mau tak mau saya melebar di setiap tikungan,” ujarnya kepada pers Spanyol, seperti dilansir Motorsport, di Sachsenring.

Vinales menambahkan: “Saya mencoba mencari tahu apa yang harus dilakukan, tetapi ini sangat membuat frustrasi karena saya tidak bisa berkendara 100%, dan terlebih lagi, motornya tidak mudah untuk dikendarai.”

Ia lebih lanjut menekankan hubungan yang tegang antara dirinya dan Tech3 dengan mengklaim bahwa terkadang ia merasa "seperti orang asing".

"Saat ini, saya membutuhkan dukungan dari tim, tetapi yang saya dapatkan hanyalah kritik," katanya.

"Sangat sulit untuk terus maju karena terkadang ada kegembiraan, tetapi di lain waktu saya merasa seperti orang asing."

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“Saya tidak tahu apakah ini bisa disembuhkan”

Vinales menjalani operasi pada bahunya yang cedera awal musim ini setelah logam yang dipasang di bahunya bergeser dan mulai menimbulkan masalah.

Ia mengatakan bahwa dokter bedahnya memberitahunya bahwa ia tidak akan sepenuhnya pulih hingga Grand Prix Indonesia pada bulan Oktober.

Vinales juga mengungkapkan bahwa ia mempertimbangkan untuk menemui dokter yang pernah menangani Marc Marquez saat mengalami masalah cedera pada lengan kanannya.

Maverick Vinales, Tech3 KTM, 2026 German MotoGP © Gold and Goose

“Saya bahkan tidak tahu apakah ini bisa disembuhkan. Saya sudah mempertimbangkan untuk memeriksakan diri ke dokter Marc,” kata Vinales.

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“Saya berharap bisa jauh lebih baik, tetapi memang benar dokter yang mengoperasi saya mengatakan bahwa saya tidak akan pulih sepenuhnya sampai di Indonesia.

“Itu tidak baik bagi saya. Saya tidak tahu harus berbuat apa; saya rasa saya akan menghabiskan musim panas di Austria [bersama Red Bull] untuk berlatih.”