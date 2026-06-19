Vinales Masih Belum Jelas dengan Masa Depannya di KTM

Maverick Vinales mengakui bahwa ia masih belum tahu apakah ia memiliki masa depan di MotoGP bersama KTM.

Pembalap Tech3, yang masih dalam proses pemulihan dari cedera bahu tahun lalu, termasuk operasi lanjutan pada akhir Maret, mengatakan kepada media Inggris di Brno pada hari Kamis:

“Ini sudah Juli dan saya masih belum tahu apa pun tentang masa depan saya, jadi saya pikir ini sudah terlambat dari KTM.”

Mantan pemenang balapan Suzuki, Yamaha, dan Aprilia itu kemudian melanjutkan pernyataannya kepada media Spanyol:

"Saya selalu menunjukkan loyalitas saya kepada KTM," kata Vinales seperti dikutip Motorsport.com.

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"Pada musim dingin [mereka memberi tahu saya] bahwa saya berada di tim pabrikan; kemudian, di Tech3, dan sekarang saya bahkan tidak tahu di mana saya berada.

"Saya bisa saja menandatangani kontrak dengan tim lain, terlepas dari batasan yang saya miliki [berdasarkan opsi kontrak], dan saya tidak melakukannya."

Maverick Vinales, 2026 Brno MotoGP. © Gold and Goose

Dalam bahasa Inggris, Vinales menegaskan bahwa pemulihan bahu sepenuhnya hanyalah masalah waktu.

“Ketika saya dalam kondisi 100% di pertengahan musim sebelum cedera [tahun lalu], saya adalah pembalap teratas di KTM.

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“Mereka perlu memahami bahwa motor ini bukan motor jalanan. Sekarang, jika saya mengendarai motor jalanan, saya sepenuhnya fit untuk mengendarainya, tetapi motor ini membutuhkan kekuatan yang sama sekali berbeda.

“Satu-satunya cara saya dapat membangun kekuatan ini adalah dengan berada di sini, tetapi kami hanya berlatih... Enam hari sebulan, jadi sulit untuk mencapai kondisi fisik yang dibutuhkan untuk MotoGP.

“Bagaimanapun, seperti yang saya katakan, saya tidak perlu meyakinkan siapa pun. Saya ingin balapan dengan baik, melakukan balapan yang baik untuk saya, dan masa depan adalah masa depan.”

Pembalap Spanyol itu, yang baru mencetak enam poin musim ini, menambahkan: “Ketika Anda memiliki pembalap yang cedera, Anda harus mempercayainya. Saya tahu bahwa saya akan pulih 100%, tetapi saya tidak tahu apakah itu akan terjadi besok atau mungkin di bulan Oktober.

“Masalahnya adalah sekarang saya tidak memiliki apa pun di dalam tubuh yang menyebabkan peradangan. Sekarang berat badan saya 5 kilo [di gym].

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"Mungkin bulan depan saya bisa menambah 6, 7, 8 kilo, saya terus seperti ini. Saya tidak bisa secara ajaib menambah 15 kilo. Saya berharap bisa mencoba, tetapi kemudian saya akan cedera.”

Vinales juga mengkonfirmasi bahwa ia tidak akan mengendarai motor KTM 850cc selama tes pasca balapan hari Senin di Brno.

“Saat ini saya tidak memiliki kontrak!” katanya.