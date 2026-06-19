RESMI: Pabrikan MotoGP Setujui Kesepakatan Komersial Terbaru

Lima pabrikan MotoGP telah mencapai kesepakatan dengan MotoGP SEG mengenai kontrak komersial terbaru, yang mulai berlaku musim 2027.

Berbeda dari siklus kontrak lima tahun sebelumnya, saat pabrikan menyetujuinya secara individual, takeover Dorna - yang kini telah berganti nama menjadi MotoGP Sports Entertainment Group - mendorong pabrikan untuk bernegosiasi secara kolektif seperti Concorde Agreement yang diterapkan di Formula 1.

MotoGP 2026. © Gold and Goose

Konfirmasi kesepakatan tersebut datang selama konferensi pers khusus pada Jumat siang di MotoGP Ceko akhir pekan ini di Brno, yang dihadiri oleh satu perwakilan dari masing-masing pabrikan (Ducati, Aprilia, KTM, Honda, dan Yamaha) ditambah pembalap MotoGP Carlos Ezpeleta.

“Sebagai ketua MSMA, saya senang dan bangga dengan kesepakatan antara asosiasi kami dan MotoGP SEG,” kata Massimo Rivola dari Aprilia.

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“Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah olahraga ini semua pabrikan mencapai kesepakatan bulat dengan MotoGP. Ini berarti kita semua memiliki visi yang sama untuk masa depan olahraga ini.

“Merek MotoGP memiliki potensi yang sangat besar, dan hanya dengan bekerja sama kita dapat memanfaatkan semua peluang yang ditawarkan oleh pasar global dan tumbuh bersama dalam bisnis olahraga dan hiburan.”

Kontrak berlangsung sampai 2031

Rincian kontrak tersebut masih minim, tetapi akan berlaku dari 2027 sampai 2031, yang menunjukkan bahwa pabrikan tidak mencapai salah satu tujuan mereka untuk mengamankan tempat di grid untuk jangka waktu yang lebih lama.

Pembagian pendapatan komersial tidak dibahas, tetapi rumor menunjukkan bahwa pabrikan dan tim akan terus menerima pembayaran tetap, meskipun lebih besar, daripada persentase keuntungan.

"Kami telah menandatangani perjanjian lima tahun baru, dan stabilitas itu penting," kata Gigi Dall’Igna dari Ducati.

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"Saya senang kami [sebagai pabrikan] semua berjuang di lintasan, tetapi tetap bersatu untuk menandatangani perjanjian penting seperti ini."

Paolo Pavesio dari Yamaha: "Hari ini kita merayakan berakhirnya sebuah proses, tetapi juga awal dari era baru.

“Saat MotoGP memasuki fase baru ini, kami melihat peluang yang jelas untuk lebih meningkatkan kejuaraan dengan menyeimbangkan inovasi, keunggulan olahraga, dan keterlibatan penggemar.

“Yamaha tetap sepenuhnya berkomitmen pada MotoGP untuk lima tahun ke depan dan seterusnya."

Dalam sebuah pernyataan, presiden HRC Koji Watanabe mengatakan: "Pembicaraan antara MSMA dan MotoGP SEG telah berlangsung intensif dalam mencakup semua aspek kontrak, dari sisi olahraga hingga sisi komersial, dan kami ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat atas upaya mereka untuk mencapai momen penting ini."

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Pit Beirer dari KTM: “Ini adalah momen besar dan sangat bermakna bagi MotoGP dan bagi kami semua di KTM. Yang menonjol adalah keselarasan yang kuat antara semua pihak yang terlibat dan ambisi bersama yang jelas untuk terus memajukan olahraga ini."

Carmelo Ezpeleta, CEO MotoGP Group, juga turut memberikan pernyataan: “Hari ini menandai momen penting bagi MotoGP. Komitmen kelima pabrikan tidak hanya memperkuat kekuatan kejuaraan saat ini tetapi juga menggarisbawahi ambisi bersama yang mendorong masa depannya.

“Bersama dengan kemitraan jangka panjang kami dengan FIM hingga tahun 2060, perjanjian ini memberi kami platform yang kuat untuk terus berkembang - membangun kemajuan selama beberapa dekade sambil mempercepat ke fase baru untuk olahraga ini.

“Saya ingin berterima kasih kepada para pabrikan kami atas kolaborasi, keselarasan, dan komitmen jangka panjang mereka selama proses ini.

“Meskipun kami bangga dengan pertumbuhan yang telah dicapai MotoGP selama beberapa dekade terakhir, fokus kami tetap pada apa yang akan datang selanjutnya: memperluas jangkauan global kami, mengembangkan olahraga ini, dan terhubung dengan audiens baru di seluruh dunia.”

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2026 Catalunya MotoGP. © Gold and Goose

Titik balik pasar pembalap 2027

Pengumuman ini tampaknya akan memicu pergerakan di pasar pembalap 2027, karena sampai saat ini baru Marco Bezzecchi yang sudah diumumkan oleh tim pabrikan Aprilia untuk musim depan, meski kursi pabrikan lain diyakini sudah dipastikan sejak berbulan-bulan lalu.

Salah satunya adalah Marc Marquez yang akan bertahan dengan Ducati, plus perpindahan nama-nama tenar seperti Pedro Acosta (KTM ke Ducati), Pecco Bagnaia (Ducati ke Aprilia), Fabio Quartararo (Yamaha ke Honda) and Jorge Martin (Aprilia ke Yamaha).

Dengan pabrikan sudah mencapai kata sepakat dengan MotoGP SEG, dan mengingat tes 850cc pertama akan digelar setelah akhir pekan Brno, teka-teki seputar pasar pembalap tampaknya akan terjawab dalam waktu dekat.