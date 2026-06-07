Bos Aprilia Salahkan Martin atas Insiden Start MotoGP Hungaria

Marco Bezzecchi tampaknya kembali melakukan apa yang ia lakukan di Sprint, naik dari posisi keenam menuju P3 di tikungan pertama.

Namun, Jorge Martin yang kehilangan kendali saat pengereman menabrak Bezzecchi, dan juga Fermin Aldeguer, Fabio Di Giannantonio, dan Raul Fernandez terseret ke dalam kecelakaan tersebut.

Setelah balapan, Steward MotoGP menyatakan bahwa Martin bersalah dan dijatuhi hukuman double long-lap penalty untuk balapan berikutnya.

Martin falls at Turn 1, 2026 Hungarian MotoGP. © Gold and Goose

Biasanya, seorang bos tim akan mencari pembenaran atas kecelakaan tersebut tanpa menyalahkan pembalapnya sendiri. Namun, CEO Aprilia Racing Massimo Rivola menyatakan bahwa itu adalah kesalahan Martin.

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“Pikiran pertama saya selalu tertuju pada para pembalap, saya minta maaf,” kata Rivola kepada Sky Sport Italia setelah balapan di Hungaria.

“Kesalahan Martin seharusnya tidak pernah terjadi, terutama ketika keselamatan dipertaruhkan dan Anda begitu agresif mendekati tikungan pertama.

“Itu adalah kesalahan yang aneh, bukan kesalahan karena antusiasme. Dia melakukan kesalahan pengereman yang buruk, tetapi dia tidak mengerem terlalu terlambat.

“Dia mengerahkan lebih banyak tenaga saat motor sedikit miring, di bagian lintasan yang gripnya lebih rendah. Tapi itu adalah kesalahan yang seharusnya tidak dilakukan oleh seorang juara dunia.”

Jorge Martin, Aprilia Racing, 2026 Hungary MotoGP © Gold and Goose

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Insiden ini mengingatkan pada kecelakaan serupa yang dipicu Martin di tikungan pertama di Motegi tahun lalu, di mana ia juga menyingkirkan Bezzecchi. Namun Rivola mengatakan itu adalah dua insiden yang berbeda.

“Saya pikir [hasilnya] mirip tetapi kesalahannya sangat berbeda,” katanya.

“Tahun lalu dia mengerem terlalu keras dan itu reaksi yang berbeda. Kali ini, saya tidak ingin mengatakan kesalahan kecil, tetapi dia tidak menggunakan rem depan sebagaimana mestinya di bagian lintasan di tikungan pertama.

“Itu sangat berbeda dari Jepang. Kesalahan yang lebih kecil tetapi [hasilnya] sama. Bagi kami, bahkan lebih buruk.”

Jorge Martin, Marco Bezzecchi, Turn 1 crash, 2026 Hungarian MotoGP. © Gold and Goose

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Rivola juga merasa desain tikungan pertama mungkin bukan penyebab kecelakaan tersebut, mengingat tikungan pertama di Barcelona juga pernah menjadi penyebab insiden di tikungan pertama beberapa balapan sebelumnya.

Sebaliknya, Rivola berpikir cara untuk menghindari kecelakaan seperti ini adalah dengan para pembalap lebih berhati-hati saat melewati tikungan pertama.

“Jika kita pergi ke Barcelona, ​​kita mengatakan bahwa tikungan pertama terlalu berbahaya,” kata Rivola.

“Saat hari Minggu, kita sudah sangat mengenal tata letak trek dan kondisi cengkeraman ban. Saya pikir di tikungan pertama, semua orang harus lebih berhati-hati.

“Lalu, kenyataan bahwa kita juga kurang beruntung karena saat kita mengalami kecelakaan, ada Aprilia lain atau bahkan dua di tengah, itu juga terlihat bodoh.

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“Tapi intinya adalah ketika Anda tahu bahwa kondisinya buruk, Anda akan lebih berhati-hati.”