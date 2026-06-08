Wheelspin Selamatkan Bagnaia dari Insiden Start MotoGP Hungaria

Francesco Bagnaia lolos dari kekacauan start yang terjadi di depannya untuk mengamankan podium MotoGP ketiga beruntun di Balaton Park.

Bagnaia watches the Turn 1 accident unfold, 2026 Hungarian MotoGP.
Bagnaia watches the Turn 1 accident unfold, 2026 Hungarian MotoGP.
© Gold and Goose
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Start yang buruk justru membawa berkah bagi Francesco Bagnaia di Balaton Park pada hari Minggu.

Pembalap pabrikan Ducati itu mengalami wheelspin posisi kelima di grid dan, alih-alih tetap berada tepat di depan Jorge Martin, pembalap Aprilia itu berada di samping Bagnaia saat memasuki zona pengereman untuk Tikungan 1.

Martin kemudian kehilangan kendali, menabrak empat pembalap lain di depannya, sementara Bagnaia lolos dari petaka tersebut.

“Untungnya, saya sedikit mengalami wheelspin, dan saya tidak melakukan start yang bagus,” kata Bagnaia. “Saat saya mulai mengerem, saya agak tertinggal.

“Saya melihat Martin tidak menghentikan motornya. Kemudian ketika dia kembali ke tikungan pertama, dia langsung jatuh dan semua orang terjatuh.”

Pecco Bagnaia, 2026 Hungarian MotoGP.
Pecco Bagnaia, 2026 Hungarian MotoGP.
© Gold and Goose

Bagnaia kemudian dengan cepat menyalip Honda milik Diogo Moreira dan Luca Marini untuk merebut posisi ketiga.

Segera menyadari bahwa rekan setimnya, Marc Marquez, dan Pedro Acosta dari KTM sudah tak terjangkau, Bagnaia puas dengan podium Grand Prix ketiga berturut-turut.

“Saya mencoba mengikuti Marc di bagian awal balapan, tetapi setelah lima atau enam lap dia mulai meningkatkan kecepatannya.”

Marc Marquez, Pecco Bagnaia, 2026 Hungarian MotoGP.
Marc Marquez, Pecco Bagnaia, 2026 Hungarian MotoGP.
© Gold and Goose

“Saya mengerti bahwa ini bukan pertarungan saya. Saya sangat kesulitan sepanjang akhir pekan.

“Cengkeraman saya tidak cukup untuk melawan mereka, jadi saya hanya mengerti bahwa finis di posisi ketiga dan mempertahankan jarak dengan para pembalap di belakang sudah cukup.

“Saya cukup beruntung bisa menghindari kecelakaan.”

Bagnaia saat ini berada di posisi ketujuh dalam kejuaraan dunia dengan 99 poin, terpaut 81 poin dari Bezzecchi di puncak klasemen.

Wheelspin Selamatkan Bagnaia dari Insiden Start MotoGP Hungaria
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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