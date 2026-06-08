Miller Tunjuk Perangkat Start sebagai Penyebab Insiden GP Hungaria

Jorge Martin adalah salah satu pembalap yang diuntungkan dari insiden tikungan pertama GP Hungaria, yang terjadi ketika Jorge Martin kehilangan kendali dalam pengereman dan menyingkirkan empat pembalap serta dirinya sendiri.

Miller menghabiskan sebagian besar balapan di posisi keempat sebelum akhirnya turun ke posisi ketujuh karena grip ban yang melemah. Pembalap Pramac itu berada tepat di belakang lokasi kecelakaan, dan melihat kejadian tersebut di depannya.

Martin falls at Turn 1, 2026 Hungarian MotoGP. © Gold and Goose

Menurut pembalap Pramac Yamaha, kecelakaan itu terjadi karena perangkat start.

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“Jorge [Martin] mencoba melepas perangkat itu, motornya melompat dan kemudian mulai melompat sulit untuk menghentikannya,” kata Jack Miller, sekaligus membantah pandangan CEO Aprilia Racing Massimo Rivola, yang menganggap kecelakaan itu disebabkan oleh Martin.

“Saya telah mengatakan selama ini, sejak Barcelona, sejak kita melihat dua kecelakaan di tikungan pertama, hal yang sama: lepaskan [perangkat start], semua orang berada pada level yang sama.

“Pada akhirnya kami melakukan manuver yang tidak wajar, terutama di sini di Balaton di mana tikungan pertama cukup licin dengan aspal baru, sehingga Anda bahkan tidak dapat – tanpa mengunci bagian depan – untuk mendapatkan transfer tersebut, tidak cukup transfer untuk membuka kunci perangkat.

“Jadi, saya yakin ada kerusakan terkait perangkat lain.

Martin, Bezzecchi, 2026 Hungarian MotoGP. © Gold and Goose

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“Semuanya sama, kita perlu, Anda tahu, kita semua tiba di Balaton mungkin 15-20 km/jam lebih cepat dan kemudian melakukan manuver pengereman yang tidak wajar.

“Kita melepas perangkat depan, itu membuat hidup semua orang lebih mudah dan semua orang berada di perahu yang sama.

“Kita semua berada di perahu yang sama saat ini, kecuali perahu itu melaju 30 km/jam lebih cepat.”

Jack Miller, 2026 Hungarian MotoGP. © Gold and Goose

Aspal baru di tikungan pertama telah menjadi para perhatian pembalap sejak hari Jumat.

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Miller mengatakan bahwa mereka telah berbicara dengan MotoGP tentang hal itu, tetapi mereka tidak diberitahu tentang pekerjaan tersebut oleh pihak sirkuit.

“Para kru menjelaskan kepada kami, Anda tahu, mereka tidak mengetahui bahwa sirkuit sedang diaspal ulang di sana,” kata Miller, mengulangi komentar dari Luca Marini.

“Anda tahu, ini agak terlalu dekat dengan Grand Prix. Jelas pihak sirkuit mencoba melakukan apa yang mereka bisa untuk memperbaikinya, tetapi sayangnya, Anda tahu, aspal butuh waktu untuk menyesuaikan diri dan mereka tidak punya cukup waktu.”

Karena sebagian besar masalahnya adalah waktu dan kondisi permukaan trek, Miller mengindikasikan bahwa ia tidak akan keberatan untuk kembali ke Balaton tahun depan, meski tampaknya GP Hungaria 2027 akan berlangsung di Hungaroring, dengan beberapa perubahan perlu dilakukan pada sirkuit yang menjadi rumah Grand Prix F1 Hungaria.

“Maksud saya, tikungan pertama sudah mulai stabil, saya pikir bagian lintasan lainnya baik-baik saja,” kata Miller tentang potensi kembali ke Balaton. “Maksud saya, pada akhirnya, ini adalah gaya sirkuit yang berbeda.

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“Setelah kami berada di Mugello dan Barcelona, ​​ini adalah perubahan tempo, tetapi pada akhirnya, ini adalah kejuaraan dunia dan kita perlu mempersiapkan segala kemungkinan.

“Jadi, saya pikir dari sisi keselamatan, lintasannya tidak terlalu buruk, memang sempit dan teknis, tetapi dari sisi keselamatan, itu baik-baik saja.”