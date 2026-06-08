Quartararo Jelaskan Apa yang Salah saat Mundur dari MotoGP Hungaria

Fabio Quartararo tidak melintasi garis finis pada Grand Prix hari Minggu untuk pertama kalinya musim ini. Pembalap Yamaha itu mundur dari GP Hungaria setelah menerima dua penalti long-lap.

Quartararo muncul di posisi keenam setelah insiden di Tikungan 1, tetapi segera mengalami masalah teknis pada motor M1-nya.

Pembalap Prancis itu dengan cepat tergeser keluar dari sepuluh besar karena kesulitan mengendalikan motornya, kemudian mendapat penalti long-lap berturut-turut karena tidak kehilangan cukup waktu setelah mengambil jalan pintas di tikungan chicane Turn 10.

Quartararo berada di luar zona poin setelah menyelesaikan penalti, kemudian mundur dari balapan dengan empat lap tersisa.

Fabio Quartararo, 2026 Hungarian MotoGP. © Gold and Goose

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“Setelah apa yang terjadi di Tikungan 1, saya berada tepat di belakang Jack [Miller], dan posisi saya tidak buruk. Tapi langsung saja saya merasakan ada yang salah,” kata Quartararo.

“Saya kehilangan posisi saat pengereman, beberapa kali melebar, dan masuk ke area kerikil, jadi saya memutuskan untuk berhenti dan melihat apa yang terjadi.

“Tim sedang menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi. Dan ya, ada masalah teknis.”

“Salah di mana-mana”

Saat ditanya lebih lanjut soal feelingnya, Quartararo menambahkan: “Saat pengereman, saya paling merasakan dampaknya, tetapi ini terasa seperti ada yang salah di mana-mana.

“Perasaan itu lebih terasa di bagian belakang, jadi itulah mengapa kami sedang menyelidiki masalah ini.”

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Alih-alih kegagalan teknis, Direktur Tim Massimo Meregalli menunjuk pada ban belakang Medium yang tidak cocok dengan V4.

Meskipun ban medium dipilih oleh semua enam pembalap teratas kecuali Pedro Acosta dari KTM, rekan-rekan Quartararo di Yamaha memilih ban belakang lunak.

Fabio Quartararo, 2026 Hungarian MotoGP. © Gold and Goose

"Kami menduga bahwa feeling yang dirasakan [Quartararo] mungkin disebabkan oleh ban belakang Medium yang, karena kondisi dan keadaan lintasan hari ini, tidak cocok untuk motor kami," kata Meregalli.

"Hal itu menyebabkan dia mendapat dua penalti long lap dan akhirnya berujung pada keputusan untuk mundur dari balapan."

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Miller akhirnya finis sebagai pembalap Yamaha terbaik di posisi kedelapan, sementara Quartararo tidak mendapatkan poin untuk kedua kalinya berturut-turut.

“Tidak, tidak. Kami tidak mengambil apa pun,” jawab Quartararo, ketika ditanya apakah ada hal positif yang bisa dibawa ke putaran selanjutnya di Brno.

