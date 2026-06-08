Martin Langsung Minta Maaf ke Bezzecchi Usai Insiden MotoGP Hungaria

Jorge Martin langsung meminta maaf kepada Marco Bezzecchi setelah insiden mereka di MotoGP Hungaria.

Jorge Martin, Aprilia Factory Racing, 2026 Hungary MotoGP
Jorge Martin, Aprilia Factory Racing, 2026 Hungary MotoGP
© Gold and Goose
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Massimo Rivola mengungkapkan bahwa "hal pertama" yang dilakukan Jorge Martin setelah kecelakaan yang melibatkan beberapa pembalap di MotoGP Hungaria adalah meminta maaf kepada Marco Bezzecchi.

Kecelakaan tikungan pertama di Balaton melihat Bezzecchi dan Martin tersingkir dan juga pembalap ketiga Aprilia, Raul Fernandez, dan dua Ducati milik Fabio Di Giannantonio dan Fermin Aldeguer.

Di Giannantonio kembali melanjutkan balapan dan finis di urutan ke-12, tetapi yang lainnya langsung tersingkir.

Jorge Martin, Aprilia Racing, 2026 Hungary MotoGP
Jorge Martin, Aprilia Racing, 2026 Hungary MotoGP
© Gold and Goose

Martin dijatuhi penalti double long-lap penalty untuk putaran berikutnya di Ceko karena perannya dalam kecelakaan tersebut, di mana ia kehilangan kendali dalam pengereman memasuki tikungan pertama, yang memicu kontak dengan Bezzecchi dan lainnya.

CEO Aprilia Racing, Rivola, mengatakan bahwa kecelakaan itu adalah  kesalahan Martin dan berusaha untuk tidak menyalahkan lintasan atau perangkat start, meskipun Jack Miller dan Diogo Moreira sama-sama menyebut faktor di luar pembalap sebagai penyebab.

Meskipun ia menyalahkan pembalapnya sendiri atas kecelakaan itu, Rivola juga mengatakan bahwa Martin menemui rekan setimnya dan pemimpin klasemen kejuaraan, Bezzecchi, untuk meminta maaf atas kecelakaan tersebut.

“Hal pertama yang dilakukan Jorge adalah segera menemui Marco [Bezzecchi] dan semua kru untuk meminta maaf kepada mereka,” kata Rivola setelah balapan.

“Tapi Anda tahu, apa yang sudah terjadi, terjadilah. Setidaknya itu adalah tindakan yang baik.”

Jorge Martin, Marco Bezzecchi, Turn 1 crash, 2026 Hungarian MotoGP.
Jorge Martin, Marco Bezzecchi, Turn 1 crash, 2026 Hungarian MotoGP.
© Gold and Goose

Rivola mengatakan pada saat itu bahwa ia belum berbicara dengan Bezzecchi, tetapi mendukung pembalap Italia itu untuk berjuang meraih kemenangan di dua putaran berikutnya di Brno dan Assen.

“Sejujurnya, saya belum berbicara dengannya [Bezzecchi],” kata Rivola. “Saya hanya takut dan khawatir karena dia cedera.

“Saya pikir ini hari yang beruntung karena tidak ada yang benar-benar cedera, hanya rasa sakit.

“Tetapi mengenal Marco, saya yakin mereka akan berjuang untuk meraih kemenangan di dua balapan berikutnya untuk menunjukkan bahwa hari ini hanyalah hari yang buruk.”

Marc Marquez kemudian memenangkan balapan di Hungaria dan kini tertinggal 72 poin dari Bezzecchi dan 52 poin dari Martin.

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Martin Langsung Minta Maaf ke Bezzecchi Usai Insiden MotoGP Hungaria
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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