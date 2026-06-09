Marc Marquez Jelaskan Peran Mugello dalam Kemenangan Balaton Park

Marc Marquez mengungkapkan bahwa comebacknya di Mugello bertujuan “untuk mempersiapkan diri” untuk kemenangan MotoGP di Hungaria.

Marquez menghadapi awal musim 2026 yang sulit karena masalah saraf akibat cedera bahu serius yang dideritanya pada kecelakaan di Indonesia tahun lalu.

Bintang Ducati Lenovo itu absen di Grand Prix Catalan untuk menjalani operasi guna mengatasi masalah ini, dan mempercepat jadwalnya setelah patah tulang kaki membuatnya absen pada hari Minggu di Grand Prix Prancis.

Marc Marquez, Ducati, 2026 Hungarian MotoGP. © Gold and Goose

Marc Marquez kembali beraksi di Mugello setelah hanya tiga minggu absen, di mana ia finis di urutan ketujuh yang cukup jauh di balapan utama.

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Mengingat layout Mugello yang cepat dan sejarah jarum jam, keputusannya kembali di sana dipertanyakan karena situasinya dalam pertarungan gelar juga tidak ideal.

Namun setelah kemenangan di Grand Prix Hungaria seminggu kemudian, ia membuktikan semuanya.

“Aku tidak bisa berbohong tentang ini…”

Ketika apakah ia kembali ke Mugello khusus untuk mempersiapkan upaya kemenangan di Hungaria, ia berkata: “Ya. Saya tidak bisa berbohong tentang ini.

“Saya memutuskan untuk berlatih di Mugello untuk mempersiapkan diri menghadapi sirkuit ini, karena saya tidak tahu – jujur ​​saja – berapa banyak kesempatan yang akan saya miliki untuk memikirkan kemenangan di akhir pekan.

“Dan saya tahu bahwa di sini, dengan tikungan kiri, ada peluang.

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“Tetapi, dalam situasi saya saat ini, saya tidak bisa mendekati akhir pekan dengan mode menyerang sejak awal.

“Lalu, jika saya merasa [baik], saya akan menyerang. Tapi saya tidak bisa menghadapi [akhir pekan seperti ini].

“Saya ingin mengatakan kepada Anda setelah liburan musim panas dalam konferensi pers bahwa saya siap menyerang.

“Tapi sekarang bukan waktunya. Seperti yang saya katakan, saya percaya saya lebih banyak kehilangan daripada mendapatkan. Jadi, mari kita tetap tenang.”

Marquez diunggulkan oleh para rivalnya sebagai favorit menjelang akhir pekan di Hungaria, karena tata letak sirkuit yang berlawanan arah jarum jam.

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Pembalap Ducati ini terkenal unggul di sirkuit jenis ini sepanjang kariernya, dan setelah cedera terbaru pada bahu kanannya, tata letak ini mengurangi beban fisik padanya.

Namun, ia mengatakan sejak awal bahwa, jika ia menang, pasti ada sesuatu yang salah bagi para rivalnya.

Marc Marquez, Ducati Corse, 2026 Hungary MotoGP © Gold and Goose

Ketika ditanya tentang komentar tersebut dalam konferensi pers pasca balapan hari Minggu, ia menjawab: “Saya percaya. Tentu saja, itu bukan bagian dari rencana, jujur ​​saja.

“Poin kuncinya adalah, pada hari Jumat, di lap ketiga dan keempat saya, catatan waktu lap datang dengan mudah.

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“Kemudian saya mampu menghemat energi sepanjang hari Jumat; saya hanya memacu kecepatan selama dua lap, melambat selama lima lap, hanya memacu kecepatan per sektor.

“Secara mental, ini sangat sulit. Sangat sulit untuk menjaga konsentrasi dan fokus.

“Tapi, seperti yang Anda lihat di koran, saya tidak berbohong. Hanya saja, di sesi latihan bebas kedua saya mengerahkan semua kemampuan saya.

“Namun di Mugello, misalnya, saya tidak memiliki kecepatan yang cukup untuk melakukannya.

“Dan saat itu saya sangat menderita. Tapi di sini semuanya berjalan baik dengan gaya berkendara saya.

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“Dan itu sangat membantu untuk menghemat energi. Tapi memang benar bahwa dalam balapan, mungkin ini pertama kalinya dalam karier saya mengalami masalah kram lengan kiri karena saya terlalu memaksakan diri dengan lengan kiri.”