Bos Aprilia Menentang Wacana Pelarangan Holeshot Device usai Insiden Balaton

CEO Aprilia Racing, Massimo Rivola, mengatakan akan salah jika 'bereaksi berlebihan' dan melarang perangkat ride-height tanpa evaluasi yang tepat setelah kecelakaan beruntun di Tikungan 1 yang melibatkan pembalap MotoGP-nya di Hungaria.

Jorge Martin kehilangan kendali saat mengerem di Tikungan 1 pada awal Grand Prix Hungaria Minggu lalu dan menabrak rekan setimnya di Aprilia, Marco Bezzecchi.

Insiden tersebut juga menyeret pembalap Aprilia lainnya, Raul Fernandez dari Trackhouse, serta Fabio Di Giannantonio dari VR46 dan Fermin Aldeguer dari Gresini.

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Itu adalah insiden besar kedua di Tikungan 1 dalam tiga putaran, setelah kecelakaan Johann Zarco di Barcelona, ​​dan meningkatkan perdebatan seputar pelarangan perangkat pengatur ketinggian kendaraan.

Diskusi telah berlangsung sejak Barcelona mengenai peningkatan aspek keselamatan, dengan usulan pelarangan ride-height device - yang akan dilarang pada tahun 2027 - untuk dimajukan menjadi setelah liburan musim panas.

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Langkah-langkah keselamatan lainnya, termasuk jarak antara motor di grid start yang makin lebar, juga dipertimbangkan.

Insiden di Balaton Park menyebabkan beberapa orang, seperti Jack Miller, kembali menyerukan penghapusan perangkat pengatur ketinggian sepeda.

Namun Massimo Rivola meminta MotoGP tidak gegabah dalam membuat perubahan signifikan seperti itu tanpa evaluasi yang tepat terlebih dahulu.

“Kami sedang berbicara dengan MotoGP, dengan mereka, untuk melihat apa yang baik untuk meningkatkan keselamatan,” katanya ketika ditanya apakah perangkat ride-height harus segera dilarang setelah kecelakaan di Hungaria.

“Anda tahu bahwa secara historis, sekali lagi, menentang semua jenis perangkat, tetapi saya tidak ingin bereaksi berlebihan.

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“Saya pikir kita harus melakukan semuanya dengan benar, karena kemudian saya mengajukan pertanyaan kepada Anda: Jika sebelum balapan kita melarang perangkat depan dan Anda melihat kecelakaan seperti ini, maka kita mulai mengatakan, ‘Oh, perangkat depan lebih aman’.”

Martin falls at Turn 1, 2026 Hungarian MotoGP. © Gold and Goose

“Jadi menurut saya kita perlu melakukan semuanya dengan benar, menguji beberapa kali bagaimana hasilnya tanpa itu.

“Mengurangi kepadatan di tikungan pertama mungkin bisa membantu. Tapi bereaksi berlebihan adalah kesalahan mudah yang bisa kita lakukan. Jadi kita perlu berhati-hati.”

Rivola menyalahkan Martin atas insiden tersebut, dengan menyatakan bahwa itu adalah kesalahan yang "seharusnya tidak dilakukan oleh seorang juara dunia".

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Martin juga telah diberi penalti dua putaran panjang untuk dijalani di Grand Prix Ceko oleh Steward MotoGP.

Mengingat kesulitan menyalip saat ini di MotoGP, Rivola diberi tahu bahwa hal ini berkontribusi pada kecelakaan di Tikungan 1, karena Martin mencoba mengejar ketertinggalan sebanyak mungkin di awal balapan.

Namun Rivola menjawab: “Saya rasa menyalip tidak terlalu sulit.

“Jika saya melihat Ai Ogura di setiap balapan, menyalip 10 pembalap, Anda hanya perlu meniru Ai Ogura. Dan dia menggunakan Aprilia, jadi tidak terlalu sulit untuk menyalip dengan Aprilia.”