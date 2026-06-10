Di Giannantonio Mendapat Perawatan Cedera Jarinya, akan Fit di Brno

Tim VR46 telah mengkonfirmasi bahwa Fabio Di Giannantonio telah menjalani perawatan untuk cedera jari yang dialaminya dalam insiden Alex Marquez di Grand Prix Catalan.

Pembalap Italia itu terkena debries besar dari tabrakan mengerikan antara Alex Marquez dan Pedro Acosta selama Grand Prix Catalunya bulan lalu.

Suspensi depan Ducati GP26 milik Alex Marquez menghajar Fabio Di Giannantonio dan membuatnya terjatuh, dengan sang pembalap menderita cedera pada jarinya.

Fabio di Giannantonio hit by debris from Alex Marquez's bike, 2026 Catalan MotoGP. © Gold and Goose

Ia tetap melanjutkan balapan dan memenangkan Grand Prix Catalan setelah balapan dilanjutkan.

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Sejak saat itu, ia balapan dengan jari di tangan kirinya dibalut dan sarung tangan balapnya dimodifikasi untuk mengakomodasi cedera tersebut.

VR46 menyatakan bahwa Di Giannantonio menjalani perawatan cedera di rumah sakit pada hari Senin setelah Grand Prix Hungaria dan diperkirakan dapat berpartisipasi dalam putaran Ceko minggu depan.

“Fabio Di Giannantonio dibawa kemarin sore untuk menjalani perawatan bedah pada lapisan kulit jari kelima tangan kirinya di Rumah Sakit Internasional UPMC Salvator Mundi di Roma,” demikian pernyataan singkat dari tim tersebut.

“Prosedur tersebut dilakukan oleh Dr. Ornelli dengan tujuan mengobati cedera yang diderita dalam kecelakaan yang terjadi selama balapan di Barcelona.

“Rencana pemulihan memperkirakan bahwa pembalap dari Pertamina Enduro VR46 Racing Team akan berpartisipasi seperti biasa di Grand Prix Republik Ceko minggu depan.”

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Di Giannantonio finis kelima di Mugello dengan cedera tersebut, dan berada di urutan ke-12 di Hungaria setelah terseret di insiden Tikungan 1 yang dipicu oleh Jorge Martin

Fabio Di Giannantonio, VR46 Ducati, 2026 Hungarian MotoGP © Gold and Goose

Pembalap VR46 itu tercatat pada hari Sabtu di Balaton Park, setelah terjatuh saat kualifikasi, bahwa ia menghindari memegang motornya saat terjatuh karena takut memperparah cedera jari.

“Motor saya tidak berhenti; masih menyala. Saya beruntung,” katanya tentang kecelakaan kualifikasi Hungaria-nya, merujuk pada aturan baru yang menyatakan bahwa pembalap tidak dapat menghidupkan kembali motornya di lintasan sekarang.

“Jujur saja, dengan kondisi jari saya saat ini, saya tidak akan mengambil risiko untuk tetap memegang motor jika saya terjatuh.

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“Saya tidak peduli. Jika saya terjatuh, saya akan mengambil motor dan mencoba untuk kembali. Tapi saya pikir jari saya jauh lebih penting.”

Diggia tetap menjadi pembalap Ducati teratas di klasemen setelah delapan putaran pertama, saat ini ia tertinggal 42 poin dari Marco Bezzecchi dari Aprilia.

Pembalap Italia itu tampaknya akan meninggalkan tim Ducati pada akhir tahun, karena ia akan bergabung dengan tim pabrikan KTM.