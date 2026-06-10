Aragon akan Beralih Menjadi Sirkuit Cadangan MotoGP Mulai 2028

Aragon akan terus menjadi tuan rumah putaran MotoGP musim depan, tahun pertama mesin 850cc/Pirelli baru, tetapi kemudian akan beralih ke status 'sirkuit cadangan resmi' mulai tahun 2028-2031.

Perjanjian MotoGP baru sirkuit tersebut diumumkan selama acara di Zaragoza hari ini.

“Kami dengan senang hati mengkonfirmasi bahwa Grand Prix Aragon akan kembali tahun depan. Sepeda motor akan kembali meraung di sekitar sirkuit Alcañiz pada tahun 2027,” kata presiden regional Aragon, Jorge Azcon.

“MotorLand juga akan terus dikaitkan dengan MotoGP antara tahun 2028 dan 2031 sebagai tempat cadangan.”

2025 Aragon MotoGP. © Gold & Goose

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Putaran Argentina dan Adelaide diragukan di 2027?

Karena tim enggan menambah kalender kejuaraan dunia di luar 22 putaran saat ini, pengurangan empat balapan di Spanyol per musim telah lama dianggap sebagai cara untuk memberi ruang bagi balapan baru.

Setelah absen pada tahun 2026, Argentina dijadwalkan untuk kembali bergabung dengan kalender MotoGP musim depan di Autódromo Oscar y Juan Gálve yang telah diperbaiki di Buenos Aires.

Sementara itu, Grand Prix Australia akan dipindahkan dari Phillip Island ke Sirkuit Jalanan Adelaide yang baru.

Namun, kesepakatan balapan Aragon 2027 hari ini menunjukkan kemungkinan penundaan setidaknya pada salah satu proyek tersebut.

Casey Stoner wins 2010 Aragon MotoGP. © Gold & Goose

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“MotorLand Aragon telah menjadi mitra penting bagi MotoGP selama hampir dua dekade, memainkan peran kunci dalam kehadiran kejuaraan di Spanyol,” kata Carmelo Ezpeleta.

“Perpanjangan kontrak untuk tahun 2027 mencerminkan kekuatan kemitraan tersebut dan nilai yang dibawa acara ini ke wilayah tersebut.

“Kami sangat senang untuk terus bekerja sama dan mempertahankan Aragon sebagai bagian dari keluarga MotoGP di tahun-tahun mendatang sebagai sirkuit cadangan.”

Aragon menjadi tuan rumah putaran MotoGP pertamanya pada tahun 2010.

Venue Spanyol lainnya adalah Jerez, Barcelona dan Valencia, dengan sistem ‘rotasi’ yang diumumkan sebelumnya jika venue baru siap untuk mengikuti jadwal.

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