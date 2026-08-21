Marc Marquez Yakin Pembalap Moto2 akan Mudah Beradaptasi di MotoGP 2027

Dari semua perubahan teknis yang akan diterapkan di MotoGP 2027, Marc Marquez menganggap peralihan ban dari Michelin ke Pirelli adalah yang paling besar.

Ia juga sependapat dengan mantan rekan setimnya, Pol Espargaro, bahwa para pembalap yang naik kelas dari Moto2 - yang sudah familiar dengan ban Pirelli - bisa mendapatkan keuntungan.

Selain pergantian ban, MotoGP akan beralih ke mesin 850cc yang lebih kecil, melarang perangkat pengatur ketinggian motor (*ride-height devices*), serta menerapkan pembatasan baru pada aspek aerodinamika.

Marc Marquez. © Gold and Goose

Marquez - salah satu dari sedikit pembalap MotoGP reguler yang telah menguji ban Pirelli dengan motor prototipe 850cc pada tes pasca-balapan di Brno - mengatakan di Silverstone: "Motor-motor itu akan berubah [tahun depan], tetapi tidak banyak.

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"Maksud saya, tenaganya sedikit berkurang, tetapi ban akan menjadi perbedaan yang paling mencolok.

“Kami belum tahu [persisnya] - karena kami baru mencoba ban tersebut selama satu hari - tetapi setiap pabrikan ban menuntut gaya berkendara yang berbeda.

“Menurut saya, para pembalap muda yang datang dari Moto2 ‘terbiasa’ menggunakan ban Pirelli sejak awal, jadi akan sedikit lebih mudah bagi mereka untuk beradaptasi.

“Tapi kita lihat saja nanti, ini akan sangat menarik.”

David Alonso. © Gold and Goose

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Lima pembalap diprediksi akan naik kelas ke MotoGP dengan berbekal pengalaman menggunakan ban Pirelli pada musim depan.

Promosi Dani Holgado di tim Gresini Ducati dan David Alonso di Honda telah dikonfirmasi secara resmi, sementara Izan Guevara di Pramac Yamaha dan Senna Agius di Tech3 KTM diperkirakan akan menyusul mereka.

Pemimpin klasemen WorldSBK, Nicolo Bulega, juga dijadwalkan akan mendapatkan kursi di MotoGP bersama tim VR46 Ducati.

Marquez - yang tetap bersama Ducati namun akan didampingi rekan setim baru, Pedro Acosta, pada tahun 2027 - memulai karier MotoGP-nya dengan ban Bridgestone pada tahun 2013 dan meraih dua dari tujuh gelar juara kelas utamanya menggunakan ban buatan Jepang tersebut.

Lima gelar sisanya diraih dengan ban Michelin, yang menjadi pemasok eksklusif MotoGP sejak tahun 2016.

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Sebaliknya, Michelin akan mengambil alih posisi Pirelli sebagai pemasok ban WorldSBK tahun depan.

Hal ini akan membantu pembalap seperti Brad Binder, Jack Miller, Franco Morbidelli, dan Alex Rins - yang diisukan akan pindah dari MotoGP ke WorldSBK - di mana pengalaman mereka dengan ban Michelin akan menjadi aset penting.