MotoGP Jepang 2026: Hasil Sesi Warm-Up dari Sirkuit Motegi
Hasil lengkap dari sesi warm-up MotoGP Jepang 2026 dari Sirkuit Motegi, yang diperpanjang jadi 20 menit.
Marc Marquez memimpin sesi warm-up yang diperpanjang untuk MotoGP Jepang di Motegi, yang menjadi kali pertama di akhir pekan para pembalap memakai ban belakang Hard.
Sesi ini diperpanjang dari 10 menit menjadi 20 menit setelah Michelin menarik alokasi ban Soft karena masalah blistering yang dialami sejumlah pembalap di Sprint Race.
Ban belakang Medium tetap tersedia namun perlu ‘dikelola’ penggunaannya dalam balapan Grand Prix, dengan Michelin menyarankan para pembalap untuk menggunakan kompon keras.
Namun, ban khusus tahan panas tersebut—yang sama dengan yang digunakan sebelumnya di Austria—sama sekali tidak dipakai pada hari Jumat dan Sabtu, sehingga sesi pemanasan diperpanjang.
Ban yang digunakan untuk catatan waktu putaran terbaik setiap pembalap tercantum dalam tabel di bawah ini.
Update: Johann Zarco dijatuhi penalti double long-lap karena mencoba menyalakan kembali motornya di pinggir lintasan saat sesi pemanasan.
MotoGP Jepang 2026 - Motegi - Hasil Sesi Warm-Up
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Motor)
|Laptime/Gap
|Ban (F/R)
|Lap
|Top Speed
|1
|Marc Marquez
|SPA
|Ducati Lenovo (GP26)
|1'42.957s
|S/H
|10/11
|318k
|2
|Marco Bezzecchi
|ITA
|Aprilia Racing (RS-GP26)
|+0.452s
|M/M
|11/11
|320k
|3
|Jorge Martin
|SPA
|Aprilia Racing (RS-GP26)
|+0.490s
|M/M
|11/11
|321k
|4
|Fabio Quartararo
|FRA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+0.661s
|M/H
|7/12
|313k
|5
|Ai Ogura
|JPN
|Trackhouse Aprilia (RS-GP26)
|+0.711s
|M/H
|8/11
|323k
|6
|Luca Marini
|ITA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+0.814s
|M/H
|12/12
|320k
|7
|Raul Fernandez
|SPA
|Trackhouse Aprilia (RS-GP26)
|+0.846s
|M/H
|10/11
|318k
|8
|Enea Bastianini
|ITA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+0.888s
|M/H
|10/10
|320k
|9
|Diogo Moreira
|BRA
|Pro Honda LCR (RC213V)*
|+0.894s
|M/H
|5/11
|319k
|10
|Pedro Acosta
|SPA
|Red Bull KTM (RC16)
|+0.918s
|M/H
|11/11
|319k
|11
|Francesco Bagnaia
|ITA
|Ducati Lenovo (GP26)
|+0.925s
|M/H
|11/12
|320k
|12
|Johann Zarco
|FRA
|Castrol Honda LCR (RC213V)
|+0.962s
|S/H
|10/10
|320k
|13
|Brad Binder
|RSA
|Red Bull KTM (RC16)
|+1.193s
|M/H
|10/12
|320k
|14
|Jack Miller
|AUS
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|+1.220s
|M/H
|10/11
|312k
|15
|Alex Marquez
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP26)
|+1.296s
|S/H
|9/10
|318k
|16
|Maverick Viñales
|SPA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+1.407s
|S/H
|11/11
|315k
|17
|Franco Morbidelli
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP25)
|+1.409s
|M/H
|8/11
|316k
|18
|Alex Rins
|SPA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+1.446s
|M/H
|10/11
|311k
|19
|Somkiat Chantra
|THA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+1.573s
|S/H
|11/11
|319k
|20
|Fermin Aldeguer
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP25)
|+1.618s
|M/M
|6/10
|316k
|21
|Toprak Razgatlioglu
|TUR
|Pramac Yamaha (YZR-M1)*
|+1.787s
|M/H
|6/12
|310k
|22
|Fabio Di Giannantonio
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP26)
|+1.948s
|M/H
|11/11
|316k
* Rookie
Official Motegi MotoGP Records:
- Lap tercepat: Jorge Martin, Aprilia, 1m 42.371s (2026)
- Lap balapan tercepat: Francesco Bagnaia, Ducati, 1m 44.412s (2025)
Jorge Martin kini unggul tujuh poin atas Marc Marquez setelah sang juara bertahan memenangkan Sprint di Motegi. Sementara itu, Martin harus berjuang mengatasi masalah ban menjelang akhir balapan, lalu posisinya turun dari peringkat kedua ke ketiga akibat penalti pascabalapan karena melanggar track limits.
Meski demikian, bintang Aprilia tersebut berhasil mengungguli Marquez di sesi kualifikasi dengan memecahkan rekor putaran di atas permukaan aspal baru sirkuit Jepang itu.
Susunan baris terdepan sama persis dengan yang terjadi di Red Bull Ring, di mana pembalap KTM asal Austria, Pedro Acosta, menempati posisi ketiga.
Pemilihan ban akan menjadi tanda tanya besar untuk balapan Grand Prix, mengingat Michelin menarik opsi ban belakang Soft dan merekomendasikan ban Hard, yang belum pernah digunakan oleh siapa pun sebelum hari Minggu.
Pembalap pengganti dan Wildcard
Maverick Vinales kembali memperkuat Tech3 KTM setelah absen dalam empat putaran terakhir akibat cedera bahu yang masih dialaminya.
Tapi, line-up MotoGP 2026 tidak akan lengkap karena Joan Mir masih absen. Pembalap HRC tersebut melanjutkan masa pemulihan dan pemantauan menyusul masalah medis yang pertama kali muncul setelah GP San Marino.
Pembalap penguji Honda, Takaaki Nakagami - yang menggantikan Mir di Red Bull Ring - akan tampil sebagai pembalap wildcard akhir pekan ini.
Dengan demikian, pembalap Honda WorldSBK Somkiat Chantra - yang musim lalu berkompetisi di MotoGP bersama LCR - mendapatkan panggilan kejutan untuk membalap bersama Luca Marini di tim HRC akhir pekan ini.
Honda akan menggunakan corak khusus peringatan hari jadi ke-60 pada hari Minggu.