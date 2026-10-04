MotoGP Jepang 2026: Hasil Sesi Warm-Up dari Sirkuit Motegi

Marc Marquez memimpin sesi warm-up yang diperpanjang untuk MotoGP Jepang di Motegi, yang menjadi kali pertama di akhir pekan para pembalap memakai ban belakang Hard.

Sesi ini diperpanjang dari 10 menit menjadi 20 menit setelah Michelin menarik alokasi ban Soft karena masalah blistering yang dialami sejumlah pembalap di Sprint Race.

Ban belakang Medium tetap tersedia namun perlu ‘dikelola’ penggunaannya dalam balapan Grand Prix, dengan Michelin menyarankan para pembalap untuk menggunakan kompon keras.

Namun, ban khusus tahan panas tersebut—yang sama dengan yang digunakan sebelumnya di Austria—sama sekali tidak dipakai pada hari Jumat dan Sabtu, sehingga sesi pemanasan diperpanjang.

Marco Bezzecchi, 2026 Japanese MotoGP. © Gold and Goose

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Ban yang digunakan untuk catatan waktu putaran terbaik setiap pembalap tercantum dalam tabel di bawah ini.

Update: Johann Zarco dijatuhi penalti double long-lap karena mencoba menyalakan kembali motornya di pinggir lintasan saat sesi pemanasan.

MotoGP Jepang 2026 - Motegi - Hasil Sesi Warm-Up Pos Pembalap NAT Tim (Motor) Laptime/Gap Ban (F/R) Lap Top Speed 1 Marc Marquez SPA Ducati Lenovo (GP26) 1'42.957s S/H 10/11 318k 2 Marco Bezzecchi ITA Aprilia Racing (RS-GP26) +0.452s M/M 11/11 320k 3 Jorge Martin SPA Aprilia Racing (RS-GP26) +0.490s M/M 11/11 321k 4 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.661s M/H 7/12 313k 5 Ai Ogura JPN Trackhouse Aprilia (RS-GP26) +0.711s M/H 8/11 323k 6 Luca Marini ITA Honda HRC Castrol (RC213V) +0.814s M/H 12/12 320k 7 Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP26) +0.846s M/H 10/11 318k 8 Enea Bastianini ITA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +0.888s M/H 10/10 320k 9 Diogo Moreira BRA Pro Honda LCR (RC213V)* +0.894s M/H 5/11 319k 10 Pedro Acosta SPA Red Bull KTM (RC16) +0.918s M/H 11/11 319k 11 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP26) +0.925s M/H 11/12 320k 12 Johann Zarco FRA Castrol Honda LCR (RC213V) +0.962s S/H 10/10 320k 13 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +1.193s M/H 10/12 320k 14 Jack Miller AUS Pramac Yamaha (YZR-M1) +1.220s M/H 10/11 312k 15 Alex Marquez SPA BK8 Gresini Ducati (GP26) +1.296s S/H 9/10 318k 16 Maverick Viñales SPA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +1.407s S/H 11/11 315k 17 Franco Morbidelli ITA Pertamina VR46 Ducati (GP25) +1.409s M/H 8/11 316k 18 Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) +1.446s M/H 10/11 311k 19 Somkiat Chantra THA Honda HRC Castrol (RC213V) +1.573s S/H 11/11 319k 20 Fermin Aldeguer SPA BK8 Gresini Ducati (GP25) +1.618s M/M 6/10 316k 21 Toprak Razgatlioglu TUR Pramac Yamaha (YZR-M1)* +1.787s M/H 6/12 310k 22 Fabio Di Giannantonio ITA Pertamina VR46 Ducati (GP26) +1.948s M/H 11/11 316k

* Rookie

Official Motegi MotoGP Records:

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Lap tercepat: Jorge Martin, Aprilia, 1m 42.371s (2026)

Jorge Martin, Aprilia, 1m 42.371s (2026) Lap balapan tercepat: Francesco Bagnaia, Ducati, 1m 44.412s (2025)

MotoGP title chase after Motegi Sprint: Points per race (top 8 riders). © Peter McLaren

Jorge Martin kini unggul tujuh poin atas Marc Marquez setelah sang juara bertahan memenangkan Sprint di Motegi. Sementara itu, Martin harus berjuang mengatasi masalah ban menjelang akhir balapan, lalu posisinya turun dari peringkat kedua ke ketiga akibat penalti pascabalapan karena melanggar track limits.

Meski demikian, bintang Aprilia tersebut berhasil mengungguli Marquez di sesi kualifikasi dengan memecahkan rekor putaran di atas permukaan aspal baru sirkuit Jepang itu.

Susunan baris terdepan sama persis dengan yang terjadi di Red Bull Ring, di mana pembalap KTM asal Austria, Pedro Acosta, menempati posisi ketiga.

Pemilihan ban akan menjadi tanda tanya besar untuk balapan Grand Prix, mengingat Michelin menarik opsi ban belakang Soft dan merekomendasikan ban Hard, yang belum pernah digunakan oleh siapa pun sebelum hari Minggu.

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Maverick Vinales, Tech3 KTM, 2026 Japanese MotoGP © Gold and Goose

Pembalap pengganti dan Wildcard

Maverick Vinales kembali memperkuat Tech3 KTM setelah absen dalam empat putaran terakhir akibat cedera bahu yang masih dialaminya.

Tapi, line-up MotoGP 2026 tidak akan lengkap karena Joan Mir masih absen. Pembalap HRC tersebut melanjutkan masa pemulihan dan pemantauan menyusul masalah medis yang pertama kali muncul setelah GP San Marino.

Pembalap penguji Honda, Takaaki Nakagami - yang menggantikan Mir di Red Bull Ring - akan tampil sebagai pembalap wildcard akhir pekan ini.

Dengan demikian, pembalap Honda WorldSBK Somkiat Chantra - yang musim lalu berkompetisi di MotoGP bersama LCR - mendapatkan panggilan kejutan untuk membalap bersama Luca Marini di tim HRC akhir pekan ini.

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Honda akan menggunakan corak khusus peringatan hari jadi ke-60 pada hari Minggu.