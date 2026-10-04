MotoGP Jepang 2026: Hasil Sesi Warm-Up dari Sirkuit Motegi

Hasil lengkap dari sesi warm-up MotoGP Jepang 2026 dari Sirkuit Motegi, yang diperpanjang jadi 20 menit.

All of Sunday's MotoGP results at Motegi, Japan.
All of Sunday's MotoGP results at Motegi, Japan.
© Gold and Goose

Marc Marquez memimpin sesi warm-up yang diperpanjang untuk MotoGP Jepang di Motegi, yang menjadi kali pertama di akhir pekan para pembalap memakai ban belakang Hard.

Sesi ini diperpanjang dari 10 menit menjadi 20 menit setelah Michelin menarik alokasi ban Soft karena masalah blistering yang dialami sejumlah pembalap di Sprint Race.

Ban belakang Medium tetap tersedia namun perlu ‘dikelola’ penggunaannya dalam balapan Grand Prix, dengan Michelin menyarankan para pembalap untuk menggunakan kompon keras.

Namun, ban khusus tahan panas tersebut—yang sama dengan yang digunakan sebelumnya di Austria—sama sekali tidak dipakai pada hari Jumat dan Sabtu, sehingga sesi pemanasan diperpanjang.

Marco Bezzecchi, 2026 Japanese MotoGP.
Marco Bezzecchi, 2026 Japanese MotoGP.
© Gold and Goose

Ban yang digunakan untuk catatan waktu putaran terbaik setiap pembalap tercantum dalam tabel di bawah ini.

Update: Johann Zarco dijatuhi penalti double long-lap karena mencoba menyalakan kembali motornya di pinggir lintasan saat sesi pemanasan.

MotoGP Jepang 2026 - Motegi - Hasil Sesi Warm-Up

PosPembalapNATTim (Motor)Laptime/GapBan (F/R)LapTop Speed
1Marc MarquezSPADucati Lenovo (GP26)1'42.957sS/H10/11318k
2Marco BezzecchiITAAprilia Racing (RS-GP26)+0.452sM/M11/11320k
3Jorge MartinSPAAprilia Racing (RS-GP26)+0.490sM/M11/11321k
4Fabio QuartararoFRAMonster Yamaha (YZR-M1)+0.661sM/H7/12313k
5Ai OguraJPNTrackhouse Aprilia (RS-GP26)+0.711sM/H8/11323k
6Luca MariniITAHonda HRC Castrol (RC213V)+0.814sM/H12/12320k
7Raul FernandezSPATrackhouse Aprilia (RS-GP26)+0.846sM/H10/11318k
8Enea BastianiniITARed Bull KTM Tech3 (RC16)+0.888sM/H10/10320k
9Diogo MoreiraBRAPro Honda LCR (RC213V)*+0.894sM/H5/11319k
10Pedro AcostaSPARed Bull KTM (RC16)+0.918sM/H11/11319k
11Francesco BagnaiaITADucati Lenovo (GP26)+0.925sM/H11/12320k
12Johann ZarcoFRACastrol Honda LCR (RC213V)+0.962sS/H10/10320k
13Brad BinderRSARed Bull KTM (RC16)+1.193sM/H10/12320k
14Jack MillerAUSPramac Yamaha (YZR-M1)+1.220sM/H10/11312k
15Alex MarquezSPABK8 Gresini Ducati (GP26)+1.296sS/H9/10318k
16Maverick ViñalesSPARed Bull KTM Tech3 (RC16)+1.407sS/H11/11315k
17Franco MorbidelliITAPertamina VR46 Ducati (GP25)+1.409sM/H8/11316k
18Alex RinsSPAMonster Yamaha (YZR-M1)+1.446sM/H10/11311k
19Somkiat ChantraTHAHonda HRC Castrol (RC213V)+1.573sS/H11/11319k
20Fermin AldeguerSPABK8 Gresini Ducati (GP25)+1.618sM/M6/10316k
21Toprak RazgatliogluTURPramac Yamaha (YZR-M1)*+1.787sM/H6/12310k
22Fabio Di GiannantonioITAPertamina VR46 Ducati (GP26)+1.948sM/H11/11316k

* Rookie

Official Motegi MotoGP Records:

  • Lap tercepat: Jorge Martin, Aprilia, 1m 42.371s (2026)
  • Lap balapan tercepat: Francesco Bagnaia, Ducati, 1m 44.412s (2025)
MotoGP title chase after Motegi Sprint: Points per race (top 8 riders).
MotoGP title chase after Motegi Sprint: Points per race (top 8 riders).
© Peter McLaren

Jorge Martin kini unggul tujuh poin atas Marc Marquez setelah sang juara bertahan memenangkan Sprint di Motegi. Sementara itu, Martin harus berjuang mengatasi masalah ban menjelang akhir balapan, lalu posisinya turun dari peringkat kedua ke ketiga akibat penalti pascabalapan karena melanggar track limits.

Meski demikian, bintang Aprilia tersebut berhasil mengungguli Marquez di sesi kualifikasi dengan memecahkan rekor putaran di atas permukaan aspal baru sirkuit Jepang itu. 

Susunan baris terdepan sama persis dengan yang terjadi di Red Bull Ring, di mana pembalap KTM asal Austria, Pedro Acosta, menempati posisi ketiga.

Pemilihan ban akan menjadi tanda tanya besar untuk balapan Grand Prix, mengingat Michelin menarik opsi ban belakang Soft dan merekomendasikan ban Hard, yang belum pernah digunakan oleh siapa pun sebelum hari Minggu.

Maverick Vinales, Tech3 KTM, 2026 Japanese MotoGP
Maverick Vinales, Tech3 KTM, 2026 Japanese MotoGP
© Gold and Goose

Pembalap pengganti dan Wildcard

Maverick Vinales kembali memperkuat Tech3 KTM setelah absen dalam empat putaran terakhir akibat cedera bahu yang masih dialaminya.

Tapi, line-up MotoGP 2026 tidak akan lengkap karena Joan Mir masih absen. Pembalap HRC tersebut melanjutkan masa pemulihan dan pemantauan menyusul masalah medis yang pertama kali muncul setelah GP San Marino.

Pembalap penguji Honda, Takaaki Nakagami - yang menggantikan Mir di Red Bull Ring - akan tampil sebagai pembalap wildcard akhir pekan ini.

Dengan demikian, pembalap Honda WorldSBK Somkiat Chantra - yang musim lalu berkompetisi di MotoGP bersama LCR - mendapatkan panggilan kejutan untuk membalap bersama Luca Marini di tim HRC akhir pekan ini.

Honda akan menggunakan corak khusus peringatan hari jadi ke-60 pada hari Minggu.

Tags:

Marc Marquez
Jorge Martin
Marco Bezzecchi
Pedro Acosta
MotoGP
MotoGP Jepang 2026: Hasil Sesi Warm-Up dari Sirkuit Motegi
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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