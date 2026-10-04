Klasemen MotoGP 2026 setelah Grand Prix Jepang di Sirkuit Motegi
Pembaruan klasemen MotoGP 2026 setelah Grand Prix Jepang di Sirkuit Motegi, putaran 16 dari 22.
Marc Marquez memangkas selisih poin dari pemimpin klasemen MotoGP, Jorge Martin, menjadi hanya dua poin setelah meraih kemenangan ganda di Motegi.
Sang juara bertahan menyalip pembalap Aprilia tersebut tepat sebelum balapan mencapai separuh jarak, lalu mempertahankan keunggulannya hingga garis finis.
Marco Bezzecchi dan Pedro Acosta semakin tertinggal dari para pemimpin klasemen, sementara pembalap tuan rumah Ai Ogura merebut kembali posisi kelima dari Fabio di Giannantonio yang sedang mengalami cedera...
Klasemen MotoGP 2026 - Grand Prix Jepang - Motegi
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Motor)
|Poin
|Selisih
|1
|=
|Jorge Martin
|SPA
|Aprilia Racing (RS-GP26)
|333
|2
|=
|Marc Marquez
|SPA
|Ducati Lenovo (GP26)
|331
|(-2)
|3
|=
|Marco Bezzecchi
|ITA
|Aprilia Racing (RS-GP26)
|284
|(-49)
|4
|=
|Pedro Acosta
|SPA
|Red Bull KTM (RC16)
|243
|(-90)
|5
|^1
|Ai Ogura
|JPN
|Trackhouse Aprilia (RS-GP26)
|237
|(-96)
|6
|˅1
|Fabio di Giannantonio
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP26)
|230
|(-103)
|7
|=
|Raul Fernandez
|SPA
|Trackhouse Aprilia (RS-GP26)
|216
|(-117)
|8
|^1
|Francesco Bagnaia
|ITA
|Ducati Lenovo (GP26)
|164
|(-169)
|9
|˅1
|Alex Marquez
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP26)
|158
|(-175)
|10
|=
|Fermin Aldeguer
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP25)
|122
|(-211)
|11
|=
|Enea Bastianini
|ITA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|116
|(-217)
|12
|=
|Luca Marini
|ITA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|104
|(-229)
|13
|=
|Brad Binder
|RSA
|Red Bull KTM (RC16)
|99
|(-234)
|14
|=
|Diogo Moreira
|BRA
|Pro Honda LCR (RC213V)*
|74
|(-259)
|15
|=
|Fabio Quartararo
|FRA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|66
|(-267)
|16
|=
|Franco Morbidelli
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP25)
|57
|(-276)
|17
|=
|Johann Zarco
|FRA
|Castrol Honda LCR (RC213V)
|48
|(-285)
|18
|=
|Joan Mir
|SPA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|33
|(-300)
|19
|=
|Jack Miller
|AUS
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|28
|(-305)
|20
|=
|Alex Rins
|SPA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|24
|(-309)
|21
|=
|Toprak Razgatlioglu
|TUR
|Pramac Yamaha (YZR-M1)*
|18
|(-315)
|22
|=
|Maverick Viñales
|SPA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|12
|(-321)
|23
|=
|Iker Lecuona
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP26)
|9
|(-324)
|24
|=
|Augusto Fernandez
|SPA
|Yamaha Factory Racing (YZR-M1)
|6
|(-327)
|25
|=
|Pol Espargaro
|SPA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|5
|(-328)
|26
|N/A
|Somkiat Chantra
|THA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|3
|(-330)
|27
|˅1
|Takaaki Nakagami
|JPN
|HRC (RC213V)
|3
|(-330)
^X Pembalap naik X posisi di klasemen.
= Posisi pembalap sama dengan balapan sebelumnya.
˅X Rider has dropped X championship positions.
* Rookie
Tags:
Marco Bezzecchi
Pedro Acosta
Fabio di Giannantonio