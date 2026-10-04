Klasemen MotoGP 2026 setelah Grand Prix Jepang di Sirkuit Motegi

Pembaruan klasemen MotoGP 2026 setelah Grand Prix Jepang di Sirkuit Motegi, putaran 16 dari 22.

MotoGP points after Motegi, Japan.
MotoGP points after Motegi, Japan.
© Gold and Goose

Marc Marquez memangkas selisih poin dari pemimpin klasemen MotoGP, Jorge Martin, menjadi hanya dua poin setelah meraih kemenangan ganda di Motegi.

Sang juara bertahan menyalip pembalap Aprilia tersebut tepat sebelum balapan mencapai separuh jarak, lalu mempertahankan keunggulannya hingga garis finis.

Marco Bezzecchi dan Pedro Acosta semakin tertinggal dari para pemimpin klasemen, sementara pembalap tuan rumah Ai Ogura merebut kembali posisi kelima dari Fabio di Giannantonio yang sedang mengalami cedera...

MotoGP title chase after Japanese GP: Points per race (top 8 riders).
MotoGP title chase after Japanese GP: Points per race (top 8 riders).
© Peter McLaren

Klasemen MotoGP 2026 - Grand Prix Jepang - Motegi

Pos PembalapNATTim (Motor)PoinSelisih
1=Jorge MartinSPAAprilia Racing (RS-GP26)333 
2=Marc MarquezSPADucati Lenovo (GP26)331(-2)
3=Marco BezzecchiITAAprilia Racing (RS-GP26)284(-49)
4=Pedro AcostaSPARed Bull KTM (RC16)243(-90)
5^1Ai OguraJPNTrackhouse Aprilia (RS-GP26)237(-96)
6˅1Fabio di GiannantonioITAPertamina VR46 Ducati (GP26)230(-103)
7=Raul FernandezSPATrackhouse Aprilia (RS-GP26)216(-117)
8^1Francesco BagnaiaITADucati Lenovo (GP26)164(-169)
9˅1Alex MarquezSPABK8 Gresini Ducati (GP26)158(-175)
10=Fermin AldeguerSPABK8 Gresini Ducati (GP25)122(-211)
11=Enea BastianiniITARed Bull KTM Tech3 (RC16)116(-217)
12=Luca MariniITAHonda HRC Castrol (RC213V)104(-229)
13=Brad BinderRSARed Bull KTM (RC16)99(-234)
14=Diogo MoreiraBRAPro Honda LCR (RC213V)*74(-259)
15=Fabio QuartararoFRAMonster Yamaha (YZR-M1)66(-267)
16=Franco MorbidelliITAPertamina VR46 Ducati (GP25)57(-276)
17=Johann ZarcoFRACastrol Honda LCR (RC213V)48(-285)
18=Joan MirSPAHonda HRC Castrol (RC213V)33(-300)
19=Jack MillerAUSPramac Yamaha (YZR-M1)28(-305)
20=Alex RinsSPAMonster Yamaha (YZR-M1)24(-309)
21=Toprak RazgatliogluTURPramac Yamaha (YZR-M1)*18(-315)
22=Maverick ViñalesSPARed Bull KTM Tech3 (RC16)12(-321)
23=Iker LecuonaSPABK8 Gresini Ducati (GP26)9(-324)
24=Augusto FernandezSPAYamaha Factory Racing (YZR-M1)6(-327)
25=Pol EspargaroSPARed Bull KTM Tech3 (RC16)5(-328)
26N/ASomkiat ChantraTHAHonda HRC Castrol (RC213V)3(-330)
27˅1Takaaki NakagamiJPNHRC (RC213V)3(-330)

^X Pembalap naik X posisi di klasemen.
= Posisi pembalap sama dengan balapan sebelumnya.
˅X Rider has dropped X championship positions.
* Rookie

Tags:

Marc Marquez
Jorge Martin
Marco Bezzecchi
Pedro Acosta
Fabio di Giannantonio
Ai Ogura
MotoGP
Klasemen MotoGP 2026 setelah Grand Prix Jepang di Sirkuit Motegi
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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