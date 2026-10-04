Klasemen MotoGP 2026 setelah Grand Prix Jepang di Sirkuit Motegi

Marc Marquez memangkas selisih poin dari pemimpin klasemen MotoGP, Jorge Martin, menjadi hanya dua poin setelah meraih kemenangan ganda di Motegi.

Sang juara bertahan menyalip pembalap Aprilia tersebut tepat sebelum balapan mencapai separuh jarak, lalu mempertahankan keunggulannya hingga garis finis.

Marco Bezzecchi dan Pedro Acosta semakin tertinggal dari para pemimpin klasemen, sementara pembalap tuan rumah Ai Ogura merebut kembali posisi kelima dari Fabio di Giannantonio yang sedang mengalami cedera...

MotoGP title chase after Japanese GP: Points per race (top 8 riders). © Peter McLaren

Klasemen MotoGP 2026 - Grand Prix Jepang - Motegi Pos Pembalap NAT Tim (Motor) Poin Selisih 1 = Jorge Martin SPA Aprilia Racing (RS-GP26) 333 2 = Marc Marquez SPA Ducati Lenovo (GP26) 331 (-2) 3 = Marco Bezzecchi ITA Aprilia Racing (RS-GP26) 284 (-49) 4 = Pedro Acosta SPA Red Bull KTM (RC16) 243 (-90) 5 ^1 Ai Ogura JPN Trackhouse Aprilia (RS-GP26) 237 (-96) 6 ˅1 Fabio di Giannantonio ITA Pertamina VR46 Ducati (GP26) 230 (-103) 7 = Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP26) 216 (-117) 8 ^1 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP26) 164 (-169) 9 ˅1 Alex Marquez SPA BK8 Gresini Ducati (GP26) 158 (-175) 10 = Fermin Aldeguer SPA BK8 Gresini Ducati (GP25) 122 (-211) 11 = Enea Bastianini ITA Red Bull KTM Tech3 (RC16) 116 (-217) 12 = Luca Marini ITA Honda HRC Castrol (RC213V) 104 (-229) 13 = Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) 99 (-234) 14 = Diogo Moreira BRA Pro Honda LCR (RC213V)* 74 (-259) 15 = Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) 66 (-267) 16 = Franco Morbidelli ITA Pertamina VR46 Ducati (GP25) 57 (-276) 17 = Johann Zarco FRA Castrol Honda LCR (RC213V) 48 (-285) 18 = Joan Mir SPA Honda HRC Castrol (RC213V) 33 (-300) 19 = Jack Miller AUS Pramac Yamaha (YZR-M1) 28 (-305) 20 = Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) 24 (-309) 21 = Toprak Razgatlioglu TUR Pramac Yamaha (YZR-M1)* 18 (-315) 22 = Maverick Viñales SPA Red Bull KTM Tech3 (RC16) 12 (-321) 23 = Iker Lecuona SPA BK8 Gresini Ducati (GP26) 9 (-324) 24 = Augusto Fernandez SPA Yamaha Factory Racing (YZR-M1) 6 (-327) 25 = Pol Espargaro SPA Red Bull KTM Tech3 (RC16) 5 (-328) 26 N/A Somkiat Chantra THA Honda HRC Castrol (RC213V) 3 (-330) 27 ˅1 Takaaki Nakagami JPN HRC (RC213V) 3 (-330)

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^X Pembalap naik X posisi di klasemen.

= Posisi pembalap sama dengan balapan sebelumnya.

˅X Rider has dropped X championship positions.

* Rookie